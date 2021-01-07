بايدن يتهم ترامب بتحريضهم: مقتحمو الكونغرس "إرهابيون محليون"

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الخميس (السابع من كانون الثاني/يناير 2021) إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب هو من حرض على العنف الذي شهده مبنى الكونغرس أمس الأربعاء، واصفاً ما حدث بأنه أحد أحلك الأيام في تاريخ البلاد وهجوم على الديمقراطية.

ووصف بايدن، الذي كان يتحدث في ولاية ديلاوير، مؤيدي ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس بأنهم "إرهابيون محليون". وقال بايدن "لا أجرؤ على وصفهم بالمحتجين. إنهم غوغاء مثيرون للشغب. متمردون وإرهابيون محليون".

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب "شاهدنا في الأعوام الأربعة الماضية رئيساً جعل احتقاره لديمقراطيتنا ودستورنا وحكم القانون أمراً واضحاً في كل شيء فعله".

وحلت الفوضى بمبنى الكونغرس عندما اقتحم مؤيدون لترامب المبنى الذي يضم مجلسي الشيوخ والنواب بعدما ظل ترامب طوال أسابيع يوجه لأنصاره مزاعم زائفة بأن انتخابات الثالث من تشرين الثاني /نوفمبر قد سرقت منه.

وفي تجمع أمام البيت الأبيض أمس الأربعاء، دعا ترامب مؤيديه إلى الزحف نحو الكونغرس.

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بيلوسي: ترامب حرض على تمرد مسلح

وفي تطور سابق على خطاب بايدن، دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الخميس إلى تنحية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، معتبرة الملياردير الجمهوري "شخصاً خطيراً للغاية ولا ينبغي أن يستمر في منصبه".

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وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي في الكابيتول إن تنحية ترامب الذي لم يتبق له في السلطة سوى أقل من أسبوعين هي "أمر ملحّ بالغ الأهمية"، مطالبة نائب الرئيس مايك بنس وأعضاء الحكومة بأن يعمدوا "في الحال" إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

بيلوسي مع بنس في اجتماع الكونغرس الذي صادق على فوز بايدن.



وأضافت رئيسة مجلس النواب أنّها تأمل الحصول على ردّ من بنس على طلبها هذا "اليوم". وحذّرت بيلوسي من أنه إذا لم ينحّ ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإنّ الكونغرس مستعدّ لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانياً.

وإذ رأت بيلوسي أن "رئيس الولايات المتّحدة حرّض بالأمس على تمرد مسلح ضدّ أمريكا"، اعتبرت أنّ "العتبة التي تم تجاوزها هي من الخطورة بمكان لدرجة أنه ليس وارداً السماح لهذا الرئيس بأن يتّخذ قرارات"، مندّدة بـ"محاولة انقلاب من جانب الرئيس ترامب وأنصاره".

وبصفتها رئيسة لمجلس النواب فإنّ إطلاق آلية عزل الرئيس في الكونغرس هو من صلاحيتها.

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب)