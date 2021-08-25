 بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات ″حيوية″ عن منشأ كوفيد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2021

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أخبار

بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات "حيوية" عن منشأ كوفيد

هل تخفي الصين فعلا معلومات "حيوية" بخصوص منشأ فيروس كورونا؟ هذا ما يعتقده الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد استبعاد مخابرات بلاده أن تكون الصين قد طورت الفيروس كسلاح بيولوجي.

الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ

الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة (27 آب/ أغسطس 2021) أن الصين تخفي "معلومات حيوية" تتعلق بمنشأ فيروس كورونا، وذلك بعد أن كشفت وكالات الاستخبارات الأميركية أنها لا تعتقد أن الفيروس تم تطويره كسلاح بيولوجي، وإن بقيت منقسمة حول فرضية تسربه من مختبر.

مختارات

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الاستخبارات الأمريكية سلمت تقريرها عن منشأ فيروس كورونا للرئيس بايدن، مشيرة إلى أنه "لا يقدم نتائج حاسمة". وقد يتم رفع السرية عن أجزاء من التقرير في الأيام المقبلة لإتاحته للجمهور.

يدعم الاتحاد الأوروبي دعوات واشنطن لمزيد من التقصي حول مصدر كورونا، في خطوة ستغضب بكين. الجدل صاحب ما يخصّ براءة اختراع لقاحات كورونا، إذ تصر برلين على موقفها، في وقت دعا فيه البرلمان الأوروبي إلى تعليق هذه البراءات.

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم إنه تعرض لإساءات بعد انضمامه إلى مبادرة من الحكومة البريطانية لتشجيع الناس على تلقي تطعيم كوفيد-19.

غير أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأنه كان لدى المسؤولين الصينيين معرفة مسبقة عن الفيروس الذي شل العالم وتسبب بوفاة نحو 4,5 ملايين شخص، وفقا لملخص تقرير غير سري لأجهزة الاستخبارات.

وقال بايدن في بيان "هناك معلومات مهمة حول منشأ هذا الوباء موجودة في جمهورية الصين الشعبية، لكن منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون في الصين على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمي من الوصول إليها".

وأضاف "حتى يومنا هذا، تواصل جمهورية الصين الشعبية رفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، على الرغم من أن الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة بالارتفاع". واستبعدت وكالات الاستخبارات الأميركية فرضية أن يكون فيروس كورونا قد تم تطويره كسلاح. ورأى معظم هذه الوكالات بـ"بدرجة منخفضة من الثقة" أنه لم يكن معدلاً وراثيا.

لكن الوكالات لا تزال منقسمة حول منشأ الفيروس، حيث رجحت أربع منها إضافة الى مجلس الاستخبارات الوطني التعرض الطبيعي لحيوان كتفسير مرجح، فيما تنحاز وكالة واحدة الى نظرية تسرب الفيروس من مختبر. ولا يزال المحللون في ثلاث وكالات غير قادرين على التوصل الى استنتاج.

وقال ملخص التقرير إن "الاختلافات في الآراء التحليلية تنبع الى حد كبير من الاختلافات في كيفية تقييم الوكالات للتقارير الاستخباراتية والمنشورات العلمية". وأضاف أن مجتمع الاستخبارات والعلماء يفتقرون الى العينات السريرية أو البيانات الوبائية من أولى حالات كوفيد-19.

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الجدل يتجدد حول منشأ كورونا

في المقابل، اتهمت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة أجهزة الاستخبارات الأميركية بـ"تلاعب سياسي". وقالت السفارة في بيان إن "تقرير أجهزة الاستخبارات الأميركية يكشف أن الولايات المتحدة عازمة على اتباع المسار الخاطئ المتمثل بالتلاعب السياسي"، معتبرة أن "تقرير أجهزة الاستخبارات يستند إلى فرضية أن الصين مذنبة، وهذا فقط لجعل الصين كبش فداء".

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها للضغط على بكين لتشارك المزيد من المعلومات وتتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأضاف "يجب أن تكون لدينا محاسبة كاملة وشفافة لهذه المأساة العالمية. لا شيء أقل من هذا يمكن قبوله". وقال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إنه ينظر في احتمال الكشف عن أجزاء أخرى من التقرير في المستقبل القريب، على ضوء الطبيعة التاريخية للوباء وأهمية إطلاع الناس، وفي نفس الوقت حماية مصادره ووسائله.

ع.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Rigolettos Barley Sugar, eine Scottish Terrier Hündin, liegt mit ihrem Kuscheltier in einem Hundebett und formt dabei das Symbol Ying und Yang.

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    احترام مسافة الأمان

    إذا أصيب أحد الأشخاص بفيروس كورونا، فعليه أخذ مسافة من كلبه أو قطته التي تعيش معه في البيت. باحثون من مدينة أوتريخت الهولندية أخذوا عينات دم ومسحات من أنف قطط وكلاب أصيب أصحابها بفيروس كورونا خلال الـ200 يوم الماضية، وجاءت النتائج كالآتي: في 17.4 بالمئة من الحالات تم العثور على الفيروس و4.2 في المائة من الحيوانات ظهرت عليها أعراض المرض.

  • Sir Darnley’s Ambitious Angus, ein Scottish Terrie, liegt mit einer Schlafhaube/ Nachthaube auf dem Kopf im Bett

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    حتى الحيوانات تمرض جراء الإصابة بكورونا

    أظهرت الدراسة أن ربع الحيوانات التي أصيبت بالعدوى ظهرت عليها أعراض المرض رغم أن مساره لم يكن خطيرا. ورغم ذلك يؤكد الباحثون أن الحيوانات لا تلعب دورا مهما في نقل العدوى، كما هو الحال بشأن انتقالها من شخص إلى آخر.

  • Eine Katze sitzt auf einem Autodach in Lissabon Portugal

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل تنشر القطط فيروس كورونا؟

    معلومة أن القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا معروفة منذ مارس/آذار 2020. آنذاك، أظهر معهد البحوث البيطرية في هاربين بالصين لأول مرة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بين القطط، حيث أكد الطبيب البيطري هوالان تشن في ذلك الوقت أن القطط يمكنها أيضًا نقل الفيروس فيما بينها، لكن ذلك لا يتم بسهولة كبيرة.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    لا داعي للقلق

    لا ينبغي على أصحاب القطط والكلاب أن يشعروا بالقلق: فالحيوانات تطور بسرعة أجسامًا مضادة للفيروس، وبذلك لا تظل معدية لفترة طويلة جدًا. يجب على أي شخص مصاب بكورونا أن يقيد حركة القطط مؤقتا، كما يجب على الأشخاص الأصحاء غسل أيديهم جيدًا بعد مداعبة الحيوانات.

  • Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior in Rom aus und trift auf einen Spitz (Reuters/A. Lingria)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    من يعدي من؟

    هل يجب أن يبتعد هذا الخنزير المنزلي عن هذا الكلب عند التقائهما في الفضاء الخارجي؟ قد يحتاج هذا الأمر الآن أيضًا إلى إعادة التقييم. فقد أكد أطباء بيطريون في هاربين، عام 2020، على أن الخنازير لا تصاب بفيروس كورونا. لكن في ذلك الوقت قالوا أيضا إن الكلاب هي الأخرى بعيدة عن الإصابة بالفيروس. فهل هذا التقييم لا يزال قائما؟

  • Porträtaufnahme des Tigers Nadia (Reuters/WCS)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    عندما يشكل الإنسان خطرا

    كانت أنثى النمر الماليزية ناديا البالغة من العمر أربع سنوات واحدة من أوائل الحيوانات البرية التي أصيبت بعدوى فيروس كورونا عام 2020 في إحدى حدائق الحيوانات بمدينة نيويورك. وقال كبير الأطباء البيطريين في الحديقة لمجلة "ناشيونال جيوغرافيك": "إنها - على حد علمنا - المرة الأولى التي يصاب فيها حيوان بري بفيروس كوفيد 19 بعد تلقيه العدوى من إنسان".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل تم اتهام الخفافيش على غير وجه حق؟

    من ناحية أخرى، هناك شبه اتفاق على أن مصدر الفيروس هي الحيوانات البرية. إذ تعتبر الخفافيش المصدر الأكثر احتمالا لظهور فيروس كورونا المستجد، لكن أطباء بيطريين يفترضون أن يكون هناك نوع آخر لعب دور "الوسيط" لنقل الفيروس بين الخفافيش والبشر في ديسمبر/ كانون الثاني 2019 بمدينة وووهان. الشيء الوحيد الذي يبقى غير واضح هو أي نوع يمكن أن يكون هذا "الوسيط".

  • Marderhund | Nyctereutes procyonoides (picture-alliance/ImageBroker/C. Krutz)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    كلب الراكون "المشتبه به الرئيسي"

    كلب الراكون هذا معروف بأنه ناقل لفيروس كورونا المستجد. لذلك يشك عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن بأن يكون المصدر الذي نقل الفيروس للإنسان. وقال دروستن "كلاب الراكون يتم اصطيادها على نطاق واسع في الصين، حيث تتم تربيتها من أجل الاستفادة من فرائها". لذلك يعتبر دروستن، أنه من الواضح أن يكون كلب الراكون هو "المشتبه به الرئيسي" في نقل الفيروس.

  • Symbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    ماذا عن هذا المتهم؟

    يُشتبه في أن البنغول، المعروف أيضًا باسم البنغولين، في أن يكون الوسيط الذي ساهم في نقل الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان. وقد تمكن باحثون من هونغ كونغ والصين وأستراليا من اكتشاف فيروس في البنغول الماليزي يشبه بشكل مثير للدهشة فيروس كورونا المستجد، حسب دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" في مارس/آذار 2020. ويتم تداول البنغول بشكل غير قانوني في أسواق الحياة البرية الصينية.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    الحجر الصحي للقوارض

    قام الطبيب البيطري هوالان تشن بتجارب على القوارض أيضًا. وجاءت النتيجة كما يلي: يمكن لفيروس كورونا المستجد أن ينتقل بينها كما يحدث ذلك لدى القطط. وتتم العدوى عن طريق تطاير القطيرات. وفي نهاية عام 2020، كان لا بد من قتل عشرات الآلاف من العرسيات التي ظهرت في بعض مزارع الفراء المختلفة حول العالم بعدما تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل من تهديد قادم من الدجاج؟

    هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الدجاج إلى الإنسان؟ هذا الجواب تمت الإجابة عليه بوضح في ووهان: لا داعي للقلق على البشر لأن الدجاج عمليًا محصن ضد فيروس كورونا المستجد، وهذا ينطبق، بالمناسبة، أيضًا على البط وأنواع أخرى من الدواجن. فابيان شميت/ع.ش


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