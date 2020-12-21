بايدن يتلقى اللقاح المضاد لكورونا لتشجيع الأمريكيين

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاما) اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2020) مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الاولى مناللقاح المضاد لفيروس كورونا. وتلقى بايدن جرعة لقاح بيونتيك وفايزر في مستشفى في مدينة نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها اليوم الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق".

كما شكر الرئيس المنتخب "العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكنا" وكذلك "العاملين في الخطوط الأولى"، معتبرا أنهم "أبطال حقيقيون". كما وجه الشكر إلى إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

وأفاد الفريق الانتقالي لبايدن أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وعند تسلمه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، سيكون بايدن الرئيس الأميركي الأكبر سنا. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس قد تلقى اللقاح يوم الجمعة، ومثله العديد من المسؤولين في الكونغرس. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب قد أصيب بكوفيد-19 بداية تشرين الأول/أكتوبر ولازم المستشفى لثلاثة أيام. وأعلن بعدها مرارا أنه يتمتع بـ"المناعة" مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.

ع.أ.ج/أ.ح (أ ف ب)