 بايدن يتلقى اللقاح المضاد لكورونا لتشجيع الأمريكيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.12.2020

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أخبار

بايدن يتلقى اللقاح المضاد لكورونا لتشجيع الأمريكيين

أمام كاميرات محطات التلفزة، تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أول جرعة له من لقاح بيونتيك وفايزر المضاد لكوفيد-19 في مستشفى بمدينة نيوارك بولاية ديلاوير. وحث بايدن الأمريكيين على تلقي التطعيم.

الرئيس المنتخب بايدن وهو يتلقى تطعيما للحماية من كورونا

الرئيس المنتخب بايدن وهو يتلقى تطعيما للحماية من كورونا

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاما) اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2020) مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الاولى مناللقاح المضاد لفيروس كورونا.  وتلقى بايدن جرعة لقاح بيونتيك وفايزر في مستشفى في مدينة نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها اليوم الجرعة الأولى من اللقاح.

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في خطوة قد تجعل لقاح شركة موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في بلد غربي بعد لقاح بيونتيك وفايزر، أوصت لجنة خبراء أمريكية مستقلة إدارة الغذاء والدواء بالموافقة على استخدام اللقاح ضد كوفيد-19.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق".

كما شكر الرئيس المنتخب "العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكنا" وكذلك "العاملين في الخطوط الأولى"، معتبرا أنهم "أبطال حقيقيون". كما وجه الشكر إلى إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

وأفاد الفريق الانتقالي لبايدن أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وعند تسلمه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، سيكون بايدن الرئيس الأميركي الأكبر سنا. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس قد تلقى اللقاح يوم الجمعة، ومثله العديد من المسؤولين في الكونغرس. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب قد أصيب بكوفيد-19 بداية تشرين الأول/أكتوبر ولازم المستشفى لثلاثة أيام. وأعلن  بعدها مرارا أنه يتمتع بـ"المناعة" مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.

ع.أ.ج/أ.ح (أ ف ب)

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بدأت لقاحات كورونا في الولايات المتحدة وكندا

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