 بايدن يتعهد للرئيس الأوكراني بزيادة الدعم الأمريكي أمنياً واقتصادياً | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2022

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بايدن يتعهد للرئيس الأوكراني بزيادة الدعم الأمريكي أمنياً واقتصادياً

تعهد الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني بزيادة الدعم على المستويين الأمني والاقتصادي، فيما وعد أعضاء في الكونغرس زيلينسكي بصرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار. ووصول آلاف المتطوعين الأمريكيين إلى أوكرانيا.

جو بايدن وفولودومير زيلينسكي

تعهد بايدن بزيادة المساعدات الأمنية والاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا

أفاد البيت الأبيض في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد (السادس من مارس/آذار 2022) بأن الرئيس جو بايدن بحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العقوبات التي جرى فرضها ضد روسيا، وتعهد له بزيادة المساعدات الأمنية والاقتصادية.

وذكر البيت الأبيض، عبر موقع تويتر، أن بايدن سلط خلال حديثه مع زيلينسكي الضوء على "الإجراءات المستمرة التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها والقطاع الخاص لتكبيد روسيا الثمن عن عدوانها في أوكرانيا".

 

مختارات

يتفق المحللون عبر العالم على أن الدخول في الحرب أمر سهل، فيما الخروج منها صعب. ومن بين مختلف السيناريوهات الممكنة في أوكرانيا، ثمة خمسة تطرح باستمرار في كل التوقعات، ولو أنها تبقى هي أيضا محاطة بالغموض.

وضع الغزو الروسي لأوكرانيا كبرى حركات اليمين الشعبوي في أوروبا في موقف حرج ما بين ولائها الإيديولوجي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتضامها مع كييف، محملة في الوقت نفسه المسؤولية في النزاع إلى الغرب.

وأكد بايدن أن إدارته تعمل على زيادة المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا، وتعمل عن كثب مع الكونغرس لتأمين تمويل إضافي. وفي غضون ذلك، وعد أعضاء في الكونغرس الأمريكي خلال محادثة افتراضية مع زيلينسكي بصرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"  باستعداد ثلاثة آلاف متطوع أمريكي للوصول إلى أوكرانيا، وسط استمرار العمليات العسكرية الروسية في البلاد. ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحفية للقوات المسلحة أن المتطوعين يستعدون لصد القوات الروسية كجزء من كتيبة دولية.

وأسست أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير فيلقاً دولياً للأجانب الراغبين "في الانضمام لمقاومة المحتلين الروس، ولحماية الأمن العالمي". وأعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار أن أكثر من 100 ألف متطوع سجلوا أسماءهم للانضمام إلى القوة بالفعل.

"ستارلينك" تدعم أوكرانيا

على جانب آخر، وجّه زيلينسكي الشكر للملياردير الأمريكي إيلون ماسك لدعمه أوكرانيا بخدمة  "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وقال زيلنيسكي عبر تويتر: "الأسبوع المقبل سوف نتسلم حزمة من أنظمة ستارلينك للمدن المدمرة"، معربا عن شكره لماسك على"دعم أوكرانيا بالكلمات والأفعال".

وستساعد أقمار ستارلينك، التي بنتها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك، الأوكرانيين على الوصول إلى خدمة الإنترنت إذا فشلت أو تدمرت شبكات الاتصالات نتيجة الهجمات الروسية.

وتتضمن خدمة الإنترنت المعتمدة على الأقمار الاصطناعية إرسال بيانات الإنترنت إلى الفضاء عبر إشارات الراديو. وتبث المحطات الأرضية على الكوكب الإشارات إلى الأقمار الاصطناعية في المدار، والتي تنقل البيانات إلى المستخدمين على الأرض. وتشغل ستارلينك أكثر من ألفي قمر اصطناعي ولديها محطات أرضية حول العالم توفر خدمة الإنترنت.

القوات الروسية تواصل التقدم 

وفي سياق العمليات العسكرية، استأنف الجيش الروسي مهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية يوم السبت وواصل التقدّم في مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف، في حين وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات جديدة إلى حلف شمال الأطلسي.

ع.ح./م.س. (ا ف ب، د ب ا)   

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    الكاتب: علاء جمعة


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