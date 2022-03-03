بايدن يتعهد للرئيس الأوكراني بزيادة الدعم الأمريكي أمنياً واقتصادياً

أفاد البيت الأبيض في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد (السادس من مارس/آذار 2022) بأن الرئيس جو بايدن بحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العقوبات التي جرى فرضها ضد روسيا، وتعهد له بزيادة المساعدات الأمنية والاقتصادية.
وذكر البيت الأبيض، عبر موقع تويتر، أن بايدن سلط خلال حديثه مع زيلينسكي الضوء على "الإجراءات المستمرة التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها والقطاع الخاص لتكبيد روسيا الثمن عن عدوانها في أوكرانيا".
وأكد بايدن أن إدارته تعمل على زيادة المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا، وتعمل عن كثب مع الكونغرس لتأمين تمويل إضافي. وفي غضون ذلك، وعد أعضاء في الكونغرس الأمريكي خلال محادثة افتراضية مع زيلينسكي بصرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" باستعداد ثلاثة آلاف متطوع أمريكي للوصول إلى أوكرانيا، وسط استمرار العمليات العسكرية الروسية في البلاد. ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحفية للقوات المسلحة أن المتطوعين يستعدون لصد القوات الروسية كجزء من كتيبة دولية.
وأسست أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير فيلقاً دولياً للأجانب الراغبين "في الانضمام لمقاومة المحتلين الروس، ولحماية الأمن العالمي". وأعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار أن أكثر من 100 ألف متطوع سجلوا أسماءهم للانضمام إلى القوة بالفعل.
"ستارلينك" تدعم أوكرانيا
على جانب آخر، وجّه زيلينسكي الشكر للملياردير الأمريكي إيلون ماسك لدعمه أوكرانيا بخدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وقال زيلنيسكي عبر تويتر: "الأسبوع المقبل سوف نتسلم حزمة من أنظمة ستارلينك للمدن المدمرة"، معربا عن شكره لماسك على"دعم أوكرانيا بالكلمات والأفعال".
وستساعد أقمار ستارلينك، التي بنتها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك، الأوكرانيين على الوصول إلى خدمة الإنترنت إذا فشلت أو تدمرت شبكات الاتصالات نتيجة الهجمات الروسية.
وتتضمن خدمة الإنترنت المعتمدة على الأقمار الاصطناعية إرسال بيانات الإنترنت إلى الفضاء عبر إشارات الراديو. وتبث المحطات الأرضية على الكوكب الإشارات إلى الأقمار الاصطناعية في المدار، والتي تنقل البيانات إلى المستخدمين على الأرض. وتشغل ستارلينك أكثر من ألفي قمر اصطناعي ولديها محطات أرضية حول العالم توفر خدمة الإنترنت.
القوات الروسية تواصل التقدم
وفي سياق العمليات العسكرية، استأنف الجيش الروسي مهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية يوم السبت وواصل التقدّم في مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف، في حين وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات جديدة إلى حلف شمال الأطلسي.
ع.ح./م.س. (ا ف ب، د ب ا)
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
كرة القدم الدولية
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف منتخبات وأندية روسيا عن المشاركة في كل البطولات حتى إشعار آخر. وسعت اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة البارالمبية الأمريكية والمجلس الاستشاري للرياضيين هناك إلى فرض حظر شامل على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بشكل فوري ويشمل ذلك ألعاب بكين لذوي الاحتياجات الخاصة.
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عدم التأهل لمونديال فرنسا
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شالكه وغاز بروم
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حرمان روسيا من المشاركة الأولمبية
قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعارضت اللجنة الأولمبية الروسية بشكل قاطع قرار اللجنة الدولية وقالت إنه "يتعارض مع الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي". ( إعداد: علاء جمعة )
الكاتب: علاء جمعة