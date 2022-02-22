بايدن يتحدث عن "بداية غزو" لأوكرانيا ويعلن فرض عقوبات على روسيا

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء (22 فبراير/ شباط 2022) اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما بأنه "بداية الغزو الروسي لأوكرانيا"، معلناً عن حزمة عقوبات ردا على خطوة روسيا.
وبعد رد فعل أولي حذر إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا صعّدت واشنطن اللهجة. وقال بايدن في خطاب وجّهه إلى الأمة من البيت الأبيض الثلاثاء: "هذه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا".
وأضاف أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقراره إرسال قوات إلى عمق منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا "يقدّم سبباً منطقياً للاستيلاء على المزيد من الأراضي بالقوة". وردّاً على ذلك، أعلن بايدن أنّ الولايات المتحدة ستفرض "حزمة أولى" من العقوبات.
لكن جو بايدن استدرك بإنّ "الوقت ما زال متاحاً" أمام الدبلوماسية لتجنّب "السيناريو الأسوأ" في أوكرانيا ومنع صراع دموي شامل. وهدّد بايدن باتخاذ خطوات أكثر صرامة إذا "واصلت روسيا عدوانها". وأضاف بايدن في خطابه للأمة "ليس هناك شكّ في أنّ روسيا هي المعتدي، لذلك فنحن نرى بوضوح التحدّيات التي نواجهها".
وتابع "ومع ذلك، ما زال الوقت متاحاً لتجنّب السيناريو الأسوأ الذي سيجلب معاناة لا توصف لملايين الأشخاص إذا مضوا (الروس) قدماً" في تحرّكهم. وأوضح أنّه "لم يعد بإمكانها جمع الأموال من الغرب ولا يمكنها تداول ديونها الجديدة في أسواقنا ولا في الأسواق الأوروبية أيضاً".
وأشار بايدن إلى أنّ الإجراءات تستهدف أيضاً بنك التنمية الحكومي الروسي وأعضاء من "نخب" البلاد. وأوضح "أنّهم يتشاركون المكاسب الفاسدة لسياسات الكرملين ويجب أن يتشاركوا الألم أيضاً". وجاء هذا الإعلان بعدما كشف الاتحاد الأوروبي عقوباته الخاصة في محاولة غربية منسقة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بايدن إنّ الردود "نسقّت بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا"، مضيفاً بالقول: "سنواصل تعزيز العقوبات إذا صعدت روسيا". وأعلن بايدن "عقوبات حظر تامة" على كلّ من بنك التنمية الحكومي الروسي و"البنك العسكري"، ما يعني على الأرجح تجميد الأصول الأجنبية لهاتين المؤسستين اللتين ستمنعان من استخدام النظام المالي الأميركي.
تجديد دعم واشنطن لكييف
والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "لإعادة تأكيد" دعم واشنطن لكييف وسط التوترات المتصاعدة مع روسيا. والتقى بايدن كوليبا عقب إعلان الكرملين اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، "لتأكيد التزام الولايات المتحدة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
وأكد بايدن مواصلة الولايات المتحدة "تقديم المساعدة الأمنية لكييف ودعم الاقتصاد الأوكراني" فيما أعرب مجددا عن استعداد واشنطن "للرد السريع والحازم على أي عدوان روسي جديد على أوكرانيا". وقال إن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة "دفاعية". وأضاف بايدن في خطابه إلى الأمة من البيت الأبيض "أعطيت الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأميركية الموجودة أصلا في أوروبا في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتعزيزها".
بلينكن يلغي اجتماعا مع لافروف
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أنّه ألغى اللقاء الذي كان مقرّراً في جنيف غدا الخميس بينه وبين نظيره الروسي سيرغي لافروف، وذلك بعد اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في واشنطن "أما وقد رأينا أنّ الغزو بدأ وأن روسيا رفضت بوضوح أي خيار دبلوماسي فلا معنى بتاتاً لأن نلتقي في الوقت الراهن".
وتابع بلينكن أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (..) وتصريحاته اليوم "مقلقة للغاية" وأوضح أن بوتين يعتبر أوكرانيا "تابعا" لروسيا.
وأضاف بلينكن للصحفيين في واشنطن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تشديد العقوبات إذا صعدت روسيا عدوانها على أوكرانيا. وتابع بلينكن: إذا تغير نهج موسكو فإن واشنطن مستعدة للحوار.
ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
بداية عهد جديد
بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
إدانة أممية للقرار الروسي
أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
بوتين يتحدى الغرب
وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
التحذير من عقوبات على روسيا
قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2"
وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين
تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا
بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
الأوكرانيون يستعدون للأسوأ
بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا
أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة
توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية
وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا
ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014
وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).