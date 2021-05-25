 بايدن يبدأ جولة أوروبية ″لمعالجة ندوب خلفتها إدارة ترامب″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.06.2021

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سياسة واقتصاد

بايدن يبدأ جولة أوروبية "لمعالجة ندوب خلفتها إدارة ترامب"

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة أوروبية "يستعد لها منذ خمسين عاما" بحسب المتحدثة باسمه، في إشارة إلى مدى أهميتها خاصة في هذه الظرفية. الجولة تختتم بلقاء مع بوتين ومن أبرز أهدافها معالجة الندوب التي خلفتها إدارة ترامب.

Weltspiegel 09.06.2021 | Großbritannien Cornwall vor G7-Gipfel | Kunstwerk Mount Recyclemore

أقام فنانون في كورنوال نصبا تذكاريا لـ"زعماء السبع الكبار" على غرار تماثيل "جبل راشمور" الأمريكية ولكنه من المخلفات الإلكترونية

بعد نحو خمسة أشهر على وصوله إلى البيت الأبيض، يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2021)، رحلة إلى أوروبا تستغرق ثمانية أيام، ستكون بريطانيا محطتها الأولى، وسويسرا (جنيف) محطتها الأخيرة حيث سيختم زيارته بقمة يعقدها مع نظيره الروسي فلادبايدن يتعهّد دعم الحلفاء الأوروبيين قبيل قمته مع بوتين.

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أعاد مقال "وول ستريت جورنال" ليوم الأحد الماضي النقاش إلى الواجهة حول منشأ فيروس كورونا المستجّد، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى تكليف أجهزة الاستخبارات بالبحث عن أصل الفيروس، والصين تعرب عن "استياءها من تسييس الأمر".

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يدرس "خيارات مناسبة" لمحاسبة المسؤولين في بيلاروسيا بعد "فضيحة" اعتراض مينسك طائرة مدنية واعتقال معارض على متنها. ورحب بايدن بالعقوبات الأوروبية على بيلاروسيا ودعا إلى الإفراج عن المعارض.

ستقوده هذه الجولة كذلك إلى بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وإلى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورنوال، التي سيكون من أولوياتها قضيتا جائحة كوفيد-19 والمناخ.

بالنسبة للرئيس الأمريكي الجديد، تعتبر الرحلة "فرصة لأميركا لتعبئة ديموقراطيات العالم أجمع"، فيما قالت الناطقة باسمه جين ساكي أن الرئيس "يستعد لها منذ خمسين عاما". وذلك في إشارة إلى الحياة السياسية الطويلة لجو بايدن.

غير أن سوزان مالوني من معهد بروكينغز للأبحاث ومقره واشنطن، أوضحت للوكالة الفرنسية،  أن الأوروبيين "سيتلقون هذه الكلمات المطمئنة مع بعض التشكيك"، موضحة أن "استعداد بايدن لإعادة الاتصال بهم يجب أن يتغلب ليس على ندوب السنوات الأربع الماضية فحسب بل وعلى الأسئلة العالقة حول صحة الديموقراطية الأميركية".

ويلتقي الرئيس الأمريكي في كورنوال رئيس الوزراء بوريس جونسون كما يجتمع على هامش قمة السبع الكبار بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وفي ختام زيارته للملكة المتحدة، من المقرر أن يُستقبل الرئيس بايدن والسيدة الأولى من قبل الملكة إليزابيث الثانية في قصر وندسور قرب لندن.

أول زيارة رسمية لجو بايدن إلى أوروبا بعد خمسة أشهر عن توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.

أول زيارة رسمية لجو بايدن إلى أوروبا بعد خمسة أشهر عن توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.

معالجة الندوب

ولعلّ مهمة "تصحيح" المسار أبرز ما ينتظره الحلفاء الأوروبيون من هذه القمة. فهم في حالة  خيبة أمل من الإدارة الأمريكية السابقة. الأسباب في ذلك متعددة لعلّ أبرزها ملف الرسوم الجمركية والانسحاب من المعاهدات الدولية.

وكتب بايدن في مقال رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست "هل ستثبت التحالفات والمؤسسات الديمقراطية التي شكلت جانبا كبيرا من القرن الماضي قدرتها على مواجهة التهديدات والعداوات في العصر الحديث؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم. لدينا فرصة لإثبات ذلك هذا الأسبوع في أوروبا".

ومن المتوقع أن تركز المحادثات مع الاتحاد الأوروبي على روسيا والصين وزيادة مساهمة دول الحلف في تكاليف الدفاع المشترك وهي القضية التي لا ينتظر أن تشهد تحولاً في الموقف الأمريكي.

لقاء بايدن ببوتين

أما الاجتماع المنتظر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين المزمع عقده في 16 من الشهر الجاري في جنيف، فهو يعدّ تتويجا للرحلة، لا سيما في ظل وجود قضايا ساخنة وشديدة التعقيد بين الجانبين، على رأسها ملفأوكرانيا وبيلاروسيا ومصير المعارض المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية.

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ويصرّ البيت الأبيض الذي يطلق بالتناوب رسائل تصالحية وتحذيرات على أن سقف توقعاته منخفض، وأن هدفه الوحيد المطروح في جعل العلاقات بين البلدين أكثر "استقرارا وقابلية للتكهن" بتطورها. لكن هذا ما "لا يريده" بوتين كما يتوقع الدبلوماسي الأميركي ألكسندر فيرشباو، الرجل الثاني السابق في الحلف الأطلسي.

ولم تنشر الرئاسة الأميركية سوى القليل من التفاصيل عن هذا اللقاء. وقد ألمحت فقط إلى أنه وخلافا لما حدث مع دونالد ترامب في هيلسنكي في 2018، لا يشمل برنامج العمل عقد مؤتمر صحافي مشترك بين الرجلين.

كورونا وتحسين صورة أمريكا

حتما، جائحة كورونا ستكون في صلب المباحثات مع زعماء القارة العجوز. فالبيت الأبيض يواجه انتقادات شديدة بسبب تأخره في تقاسم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مع بقية دول العالم، ولهذا سيحاول قيادة هذا الملف، معلنا أن "الولايات المتحدة مصممة على العمل على التطعيم الدولي بنفس شعور ضرورة الأمر الذي عملنا به في بلدنا".

وأعلنت واشنطن مؤخرا أن 75 بالمئة من ثمانين مليون جرعة من اللقاحات الموعودة للدول الأجنبية بحلول نهاية حزيران/يونيو سيتم توزيعها عبر برنامج كوفاكس الذي وضع لضمان توزيع عادل للقاحات في الدول الفقيرة.

وفي مبادرة استثنائية أقام فنانون في مقاطعة كورنوال مقر قمة السبع، نصبا تذكاريا لـ"زعماء السبع الكبار" على غرار تماثيل "جبل راشمور" الأمريكية ولكنه من المخلفات الإلكترونية وذلك في محاولة للفت الأنظار إلى هذه القضية البيئية العالمية.

و.ب/م.س (أ ف ب، رويترز)

  • USA Politiker Joe Biden

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  • USA | Joe Biden | Senator 1979

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

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    كسيناتور يمثل ولاية ديلاوير لم يعمل فقط من أجل قضايا ولايته، ولاسيما في السبعينات والثمانينات اكتسب الديمقراطي جو بايدن سمعة كسياسي محنك في الشؤون الخارجية. وفي عام 1979 التقى بالرئيس المصري أنور السادات الذي وقع قبلها بوقت وقصير بوساطة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على اتفاقية السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل.

  • USA | Joe Biden | Präsidentschaftskandidat 1988

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    المنافسة الأولى انتهت بسرعة

    المحاولة الأولى لشغل أعلى منصب في الدولة قام بها جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية في عام 1988. لكن اتهامات بالسرقة الأدبية لاحقته، إذ نقل فقرات بكاملها من خطب سياسيين آخرين دون الإعلان عنها. وعندما طُرحت أسئلة حول إنجازاته في فترة حياته الجامعية، سحب بعد ستة أسابيع فقط ترشحه.

  • USA | Joe Biden | 1991

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الظل الطويل للجنة القضائية

    كرئيس للجنة القضائية في مجلس الشيوخ (1987 حتى 1995) ترأس جو بايدن في 1991 جلسات الاستماع لمرشح المحكمة العليا كلارونس توماس. واتهمت الموظفة أنيتا هيل توماس أمام اللجنة بالتحرش الجنسي، الأمر الذي لم يرد عليه جو بايدن. وفي 2019 قبل ترشحه الرئاسي طلب بايدن العفو عن ذلك ، حسب هيل بطريقة فاترة.

  • USA | Joe Biden | 2007

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الترشح للمرة الثانية: نهاية بجائزة ترضية

    بعد عشرين عاما من ترشحه الأول تقدم بايدن (الأول من اليسار) أمام الديمقراطيين العشرين مجددا كمرشح رئاسي. وفي الأثناء وطد سمعته كسياسي قوي في الشؤون الخارجية وترأس عدة مرات لجنة الشؤون الخارجية وتألق كرجل الوسط يتجاوب أيضا مع الجمهوريين. وفي النهاية بات أوباما ( الرابع من اليسار) رئيسا ليشغل بايدن منصب نائب الرئيس.

  • Joe Biden bei Donald Tusk

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    رجل أوباما للشؤون الدولية

    الرئيس باراك أوباما استعان بنائبه جو بايدن لاسيما في الأشياء التي يتقنها: التحدث مع شركاء خارجيين من أي قارة كانوا. ويُعتبر بايدن أيضا مؤمنا بالتعددية ويقنع الآخرين بها. وخلال السنوات الثمانية كنائب للرئيس التقى بايدن برئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك (الصورة)، وبجميع كبار السياسيين الأوروبيين تقريبا.

  • USA I Präsidentschaftswahl 2020 I Joe Biden - Donald Trump

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الترشح للمرة الثالثة وتحقيق النجاح

    عاود جو بادن الكرة في سن الـ 77. وبعد الحملة الانتخابية للديمقراطيين عام 2019 بات واضحا بأنه سيمثل أمام دونالد ترامب وليس الاشتراكي بيرني ساندرس الذي يكبره بعام. وما ساعده في ذلك هو الأمل في أنه رجل التوازن بين الديمقراطيين والجمهوريين الذي يقدم المشروع المضاد أمام الرئيس الذي يراهن بلا هوادة على الاستقطاب.

  • USA Washington | Amtseinführung: Joe Biden

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    وأخيرا في البيت الأبيض

    ترك جو بادين طوال نحو نصف قرن بصماته على السياسة الأمريكية. والآن في عمر الـ 78 يتوج مسيرته السياسية والمهنية بأعلى منصب في الدولة. ولم يكن أي رئيس أمريكي في هذا العمر عند توليه هذا المنصب. وربما يمنحه هذا الحكمة في تحقيق وحدة المجتمع الأمريكي المنقسم.


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