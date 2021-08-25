 بايدن يأمر بنشر وثائق التحقيق في هجمات 11 أيلول/سبتمبر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.09.2021

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بايدن يأمر بنشر وثائق التحقيق في هجمات 11 أيلول/سبتمبر

بعد ضغوط مستمرة لأهالي الآلاف من ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن وثائق من التحقيق بشأن الحادث الإرهابي. ما انعكاسات ذلك على السعودية؟

استجاب الرئيس الأمريكي أخيراً للضغوط وأمر برفع الحظر عن جزء كبير من التحقيقات الرسمية في أحداث 11 سبتمبر

استجاب الرئيس الأمريكي أخيراً للضغوط وأمر برفع الحظر عن جزء كبير من التحقيقات الرسمية في أحداث 11 سبتمبر

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة برفع السرية عن الوثائق التي لا تزال سرّية من تحقيق الحكومة الأمريكية حول هجمات 11 أيلول/سبتمبر على أن يتم ذلك خلال الأشهر الستّة المقبلة.

مختارات

في الذكرى الـ19 لأحداث 11 سبتمبر، دعت قاضية أمريكية السلطات السعودية إلى التعاون لأجل إدلاء مسؤولين كبار بشهاداتهم في دعوى يرفعها أهالي الضحايا تتهم الرياض بالمساعدة في الهجمات وتطالبها يتعويضات.

أعطت وزارة العدل الأمريكية دفعة جديدة للدعوى التي يقيمها عدد من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر، عندما أكدت أن اسم "طرف ثالث" مشتبه به في الملف، سيعلن قريبا، وهي الشخصية التي يعتقد أنها كانت وراء الأمر بتمويل منفذي الهجمات.

يرى خبراء أن أمريكا، بانسحابها من أفغانستان، تطوي صفحة كان فيها "الجهاد العالمي العدو المعلن الوحيد"، لتحول مواردها لاستثمارها في مزاحمة منافسين استراتيجيين، مثل الصين وروسيا. فماذا كانت حصيلة الولايات المتحدة؟

قلبت هجمات 11 سبتمبر 2001 حياة العديد من الأطفال رأساً على عقب. ورغم المأساة والحزن، تضافرت إرادة هؤلاء الأطفال للتغلب على هذه التداعيات، حتى وإن رافقهم ظل البرجين إلى الأبد.

تأتي موافقة بايدن هذه استجابةً لضغوط من عائلات نحو 3 آلاف شخص قضوا على يَد تنظيم القاعدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001.

واعتبرت العائلات منذ مدة طويلة أنّ الوثائق السرّية ربما تتضمّن أدلّة على أنّ حكومة المملكة العربية السعودية، الحليف الوثيق لواشنطن، لها صلات بالخاطفين الذين هاجموا بطائرات مدنيّة مركز التجارة العالمي ومقرّ البنتاغون.

وقال بايدن "اليوم، وقّعتُ أمراً تنفيذياً يتضمّن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرّية عن وثائق متعلّقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن 11 أيلول/سبتمبر".

وأضاف أنّ رفع السرّية يجب أن يدخل حيّز التنفيذ في "الأشهر الستة المقبلة". وقال بايدن "يجب ألا ننسى أبداً الألم المستمرّ لعائلات وأحبّاء 2977 شخصا أبرياء قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أمريكا في تاريخنا".

تأتي هذه الخطوة قبل حلول الذكرى العشرين للهجوم الذي دفع وقتذاك الرئيس جورج بوش الابن، بعد فترة وجيزة، إلى إصدار أوامر بغزو أفغانستان، حين كانت حركة طالبان توفّر ملاذا لقيادات القاعدة.

والضغط من أجل الحصول على مزيد من المعلومات يأتي بدفع من عائلات الضحايا التي تقاضي السعودية بتهمة تواطؤ مزعوم في الهجمات. ولطالما أعربت العائلات عن إحباطها من عدد الوثائق التي لا تزال سرّية ويُحظّر الاطّلاع عليها.

وقالت لجنة 11 أيلول/سبتمبر الرسمية التي شكّلها الكونغرس إنّه "لا يوجد دليل على أنّ الحكومة السعودية كمؤسّسة أو كبار المسؤولين السعوديين قد قدموا التمويل بشكل فردي" للقاعدة. واعتبر البعض هذه الصياغة إشارة إلى أنّ شخصيات سعودية غير رسمية أو أدنى مرتبة ربما لعبت دوراً في الهجمات.

ولا يزال جزء من التحقيق مصنّفا سرّياً للغاية ولا يمكن نشره.

وفي الأمر التنفيذي الذي أطلق عملية رفع السرّية، أشار بايدن إلى أنّ "الأحداث وقعت قبل عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأسوية لا تزال تتردد في التاريخ الأمريكي"، وأضاف "لذلك، من الأهمّية ضمان أن تُعزّز حكومة الولايات المتحدة الشفافية إلى أقصى حد".

ع.ح./خ.س. (أ ف ب)

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    الكاتب: حسن زنيند


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