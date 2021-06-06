 بايدن وبوتين – قمة من نوع خاص ومخاوف من مبارزة مفتوحة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بايدن وبوتين – قمة من نوع خاص ومخاوف من مبارزة مفتوحة

ينظر العالم باهتمام بالغ لأول لقاء سيجمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي بوتين. ولا يهتم بوتين بوصف بايدن له بالـ"قاتل"، بينما ينوي بايدن حرمانه من الوقوف بجانبه في مؤتمر صحفي حتى "لا يعطيه فرصة" على عكس ترامب

صورة مجمعة لبوتين وبايدن

لقاء بوتين وبايدن في جنيف لن يكون لقاء قمة عادي وإنما مشحونا بالقضايا التي جعلت العلاقة بين البلدين في أسوأ مستوياتهم منذ سنوات

في ختام جولته الأوروبية، سيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 16 يونيو/ حزيران في جنيف، في قمةستتناول الاستقرار النووي الاستراتيجي وتدهور العلاقات بين الكرملين والغرب.

مختارات

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة أوروبية "يستعد لها منذ خمسين عاما" بحسب المتحدثة باسمه، في إشارة إلى مدى أهميتها خاصة في هذه الظرفية. الجولة تختتم بلقاء مع بوتين ومن أبرز أهدافها معالجة الندوب التي خلفتها إدارة ترامب.

اتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي بالمسؤولية السياسية عن محاولات اغتيال في بلاده، في وقت أكدت فيه واشنطن أن الرئيس بايدن غير نادم على وصف نظيره الروسي بأنه "قاتل". فيما اقترح بوتين محادثات ثنائية على الهواء مباشرة.

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهدداً إياه بـ"دفع ثمن" محاولات التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. كما أن بايدن لم يتردد في إطلاق وصف "القاتل" على بوتين. فكيف جاء رد موسكو؟

ومن أوكرانيا إلى بيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يُتوقّع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة. كما سيعرض بايدن على الأرجح خلال القمة العديد من الشكاوى الأمريكية حيال فلاديمير بوتين، بما في ذلك الشكوك فيتدخل روسي في الانتخابات الأمريكية وهجمات إلكترونية.

لا يهتم بوصفه بـ"قاتل"

وأجرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية مقابلة مع بوتين قبل القمة المزمعة، نشرت منها مقتطفات أذيعت يوم أمس الجمعة، ومن بينها سؤاله عن رأيه في وصف بايدن له بأنه "قاتل" بعد سلسلة اغتيالات استهدف أحدها المعارض الروسي بوريس نيمتسوف، فضحك بوتين وقال: "خلال فترة ولايتي اعتدت على هجمات من كل الزوايا ومن جميع الجهات تحت كل الذرائع والأسباب ومن مختلف العيارات ودرجات العنف ولم يفاجئني شيء من ذلك".

وأضاف أن كلمة "قاتل" مصطلح "ذكوري" خاص بهوليوود. وتابع أن مثل هذا الخطاب "جزء من الثقافة السياسية الأمريكية حيث يعتبر طبيعياً ولكن ليس هنا... إنه لا يعتبر طبيعياً هنا".

وأكد بوتين "ليس هذا بالأمر الذي أهتم به على الإطلاق"، بحسب ما نقلت رويترز.

مشاهدة الفيديو 01:29

احتقان سياسي بين الولايات المتحدة وروسيا في أعقاب تصريحات بايدن

بوتين: ترامب استثنائي وموهوب

ووصف بوتين سلف بايدن، دونالد ترامب، بأنه شخص "استثنائي" و"موهوب". وتابع في المقابلة: "ربما يروق لك أو لا.. لكنه لم يأت من المؤسسة الأمريكية، لم يكن جزءاً من السياسة القوية من قبل".

وعن بايدن، قال بوتين إنه "مختلف جذرياً عن ترامب لأن الرئيس بايدن رجل محترف، أمضى الجزء الأكبر من حياته البالغة في السياسة". وأضاف بوتين أن هناك مزايا وعيوب في بايدن، لكنه يأمل آلا تكون هناك "حركات اندفاعية" من بايدن كرئيس للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي في المقابلة مع القناة الأمريكية إن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ سنوات. واعترف بوتين صراحة بأنه دعم دونالد ترامب في 2016. وقد أعرب الملياردير الجمهوري مراراً عن إعجابه بالزعيم الروسي وبدا أنه أيد نفيه لتدخل انتخابي محتمل.

بايدن لن يقف بجوار بوتين في مؤتمر صحفي

من جانبه، صرح بايدن أن الولايات المتحدة تريد علاقة "مستقرة ويمكن التوقع بتطوراتها " مع روسيا ولا تسعى للصراع. وأكد البيت الأبيض مراراً على أنه لا يريد أن يكافئ بوتين بالقمة وأن اجتماعاً وجهاً لوجه مهم للغاية بسبب الخلافات بين الدولتين.

وسيعقد الرئيس الأمريكي مؤتمراً صحفياً منفرداً بعد اجتماعه مع نظيره الروسي في جنيف، ليحرم بذلك رجل المخابرات الروسية السابق من منبر دولي رفيع المستوى يوجه من خلاله الانتقادات للغرب ويبث الفرقة في صفوفه.

وفي عام 2018، تسبب أداء بوتين المتقن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في صدمة، عندما شكك ترامب في نتائج توصلت إليها أجهزة مخابراته وأثنى على الرئيس الروسي.

بوتين وترامب في قمة هيلسنكي عام 2018

خلال قمة بوتين وترامب في فنلندا عام 2018 بدا الرئيس الروسي منتصرا.

كما سيعفي الانفراد بالحديث عن القمة بايدن (78 عاماً) من الدخول في مبارزة مفتوحة مع بوتين (68 عاماً) أمام وسائل الإعلام العالمية بعد اجتماع من المؤكد أنه سيكون عاصفاً. وقال مسؤول في البيت الأبيض: "نتوقع أن يكون هذا الاجتماع صريحاً ومباشراً"، مضيفاً أن "المؤتمر الصحفي المنفرد هو الصيغة المناسبة لنقل الموضوعات التي أثيرت خلال الاجتماع إلى الصحافة الحرة بوضوح، سواءً في المجالات التي قد نتفق عليها والمجالات التي لدينا مخاوف شديدة بشأنها".

وذكر المتحدث باسم بوتين، ديميتري بيسكوف، لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي السبت (12 يونيو/ حزيران 2021) أن الرئيس الروسي سوف يعقد أيضاً مؤتمراً صحفياً منفرداً.

يذكر أن الاجتماع مع بوتين هو آخر موعد في أولى رحلات بايدن الخارجية بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

ص.ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 25:02

مسائيةDW : بايدن وبوتين..علاقة تعاون أم مواجهة؟

مواضيع ذات صلة

USA Russland Kombo Joe Biden und Putin

بايدن يتعهّد دعم الحلفاء الأوروبيين قبيل قمته مع بوتين 06.06.2021

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقوف بلاده إلى جانب حلفائها الأوروبيين في مواجهة موسكو، وذلك قبيل أول لقاء مباشر يجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط أزمة ثقة عميقة تعصف بالعلاقات بين الغرب وروسيا.

Symbolbild EU - China

تقرير ميونيخ للأمن: هل الصين شريك أو منافس أم كلاهما؟ 12.06.2021

الصين، شريك تجاري وفي الوقت نفسه منافس استراتيجي للدول الغربية. تقرير مؤتمر ميونيخ للأمن ينذر من عواقب عدم التعاون بين القوى الديمقراطية في مواجهة الخطر الصيني القادم لا محالة.

Weltspiegel 09.06.2021 | Großbritannien Cornwall vor G7-Gipfel | Kunstwerk Mount Recyclemore

بايدن يبدأ جولة أوروبية "لمعالجة ندوب خلفتها إدارة ترامب" 09.06.2021

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة أوروبية "يستعد لها منذ خمسين عاما" بحسب المتحدثة باسمه، في إشارة إلى مدى أهميتها خاصة في هذه الظرفية. الجولة تختتم بلقاء مع بوتين ومن أبرز أهدافها معالجة الندوب التي خلفتها إدارة ترامب.