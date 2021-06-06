بايدن وبوتين – قمة من نوع خاص ومخاوف من مبارزة مفتوحة

في ختام جولته الأوروبية، سيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 16 يونيو/ حزيران في جنيف، في قمةستتناول الاستقرار النووي الاستراتيجي وتدهور العلاقات بين الكرملين والغرب.

ومن أوكرانيا إلى بيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يُتوقّع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة. كما سيعرض بايدن على الأرجح خلال القمة العديد من الشكاوى الأمريكية حيال فلاديمير بوتين، بما في ذلك الشكوك فيتدخل روسي في الانتخابات الأمريكية وهجمات إلكترونية.

لا يهتم بوصفه بـ"قاتل"

وأجرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية مقابلة مع بوتين قبل القمة المزمعة، نشرت منها مقتطفات أذيعت يوم أمس الجمعة، ومن بينها سؤاله عن رأيه في وصف بايدن له بأنه "قاتل" بعد سلسلة اغتيالات استهدف أحدها المعارض الروسي بوريس نيمتسوف، فضحك بوتين وقال: "خلال فترة ولايتي اعتدت على هجمات من كل الزوايا ومن جميع الجهات تحت كل الذرائع والأسباب ومن مختلف العيارات ودرجات العنف ولم يفاجئني شيء من ذلك".

وأضاف أن كلمة "قاتل" مصطلح "ذكوري" خاص بهوليوود. وتابع أن مثل هذا الخطاب "جزء من الثقافة السياسية الأمريكية حيث يعتبر طبيعياً ولكن ليس هنا... إنه لا يعتبر طبيعياً هنا".

وأكد بوتين "ليس هذا بالأمر الذي أهتم به على الإطلاق"، بحسب ما نقلت رويترز.

مشاهدة الفيديو 01:29 شارك توتر دبلوماسي بين الولايات المتحدة وروسيا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qq7Q احتقان سياسي بين الولايات المتحدة وروسيا في أعقاب تصريحات بايدن

بوتين: ترامب استثنائي وموهوب

ووصف بوتين سلف بايدن، دونالد ترامب، بأنه شخص "استثنائي" و"موهوب". وتابع في المقابلة: "ربما يروق لك أو لا.. لكنه لم يأت من المؤسسة الأمريكية، لم يكن جزءاً من السياسة القوية من قبل".

وعن بايدن، قال بوتين إنه "مختلف جذرياً عن ترامب لأن الرئيس بايدن رجل محترف، أمضى الجزء الأكبر من حياته البالغة في السياسة". وأضاف بوتين أن هناك مزايا وعيوب في بايدن، لكنه يأمل آلا تكون هناك "حركات اندفاعية" من بايدن كرئيس للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي في المقابلة مع القناة الأمريكية إن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ سنوات. واعترف بوتين صراحة بأنه دعم دونالد ترامب في 2016. وقد أعرب الملياردير الجمهوري مراراً عن إعجابه بالزعيم الروسي وبدا أنه أيد نفيه لتدخل انتخابي محتمل.

بايدن لن يقف بجوار بوتين في مؤتمر صحفي

من جانبه، صرح بايدن أن الولايات المتحدة تريد علاقة "مستقرة ويمكن التوقع بتطوراتها " مع روسيا ولا تسعى للصراع. وأكد البيت الأبيض مراراً على أنه لا يريد أن يكافئ بوتين بالقمة وأن اجتماعاً وجهاً لوجه مهم للغاية بسبب الخلافات بين الدولتين.

وسيعقد الرئيس الأمريكي مؤتمراً صحفياً منفرداً بعد اجتماعه مع نظيره الروسي في جنيف، ليحرم بذلك رجل المخابرات الروسية السابق من منبر دولي رفيع المستوى يوجه من خلاله الانتقادات للغرب ويبث الفرقة في صفوفه.

وفي عام 2018، تسبب أداء بوتين المتقن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في صدمة، عندما شكك ترامب في نتائج توصلت إليها أجهزة مخابراته وأثنى على الرئيس الروسي.

خلال قمة بوتين وترامب في فنلندا عام 2018 بدا الرئيس الروسي منتصرا.

كما سيعفي الانفراد بالحديث عن القمة بايدن (78 عاماً) من الدخول في مبارزة مفتوحة مع بوتين (68 عاماً) أمام وسائل الإعلام العالمية بعد اجتماع من المؤكد أنه سيكون عاصفاً. وقال مسؤول في البيت الأبيض: "نتوقع أن يكون هذا الاجتماع صريحاً ومباشراً"، مضيفاً أن "المؤتمر الصحفي المنفرد هو الصيغة المناسبة لنقل الموضوعات التي أثيرت خلال الاجتماع إلى الصحافة الحرة بوضوح، سواءً في المجالات التي قد نتفق عليها والمجالات التي لدينا مخاوف شديدة بشأنها".

وذكر المتحدث باسم بوتين، ديميتري بيسكوف، لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي السبت (12 يونيو/ حزيران 2021) أن الرئيس الروسي سوف يعقد أيضاً مؤتمراً صحفياً منفرداً.

يذكر أن الاجتماع مع بوتين هو آخر موعد في أولى رحلات بايدن الخارجية بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

ص.ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)