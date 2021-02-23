 بايدن والكاظمي اتفقا على محاسبة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.02.2021

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بايدن والكاظمي اتفقا على محاسبة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء العراقي الكاظمي ناقشا خلال اتصال هاتفي الهجمات الصاروخية الأخيرة على السفارة الأمريكية والقوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة "محاسبة المسؤولين" عنها.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

قال البيت الأبيض في بيان الثلاثاء (23 فبراير/شباط 2021) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحثا في  الهجمات الصاروخية  التي استهدفت خلال الأسبوع الجاري سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

 وجاءت المحادثة بعد أيام من مرور شهر على تولي بايدن مهامه الرئاسية. وقال البيت الأبيض في بيانه إن "الرئيس (بايدن) أكد دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله وأشاد بقيادة رئيس الوزراء".

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إيران تستنكر "المحاولات المريبة لنسب هجوم أربيل" إليها، وتركيا تعزي أهالي الضحايا في كردستان العراق، بينما تحذر الأمم المتحدة من "خروج الوضع عن السيطرة" عقب الهجوم على مجمع عسكري في مطار أربيل تتمركز فيه قوات أجنبية.

إنه أول استهداف للجيش الأميركي أو لمنشآت دبلوماسية أميركية في العراق منذ نحو شهرين. إذ أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل باتجاه قاعدة جوية في شمال كردستان العراق. ويتهم المسؤولون الأميركيون الفصائل المتشددة بتدبير الهجمات.

واستهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل الاثنين السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء التي تخضع لحماية مشددة في العاصمة العراقية بغداد، في هجوم حملت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته. وأكد البيت الأبيض أن بايدن والكاظمي "ناقشا الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد أفراد القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات بالكامل". وأضاف البيان أنهما "ناقشا أيضا أهمية دفع الحوار الاستراتيجي بين بلدينا قدما وتوسيع التعاون الثنائي في قضايا كبرى أخرى".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس صرح الاثنين أن الولايات المتحدة تحمّل إيران مسؤولية الضربات. وقال برايس للصحافيين "ما لن نفعله هو شن هجوم والمجازفة بتصعيد يخدم مصلحة إيران ويساهم في محاولاتهم لمزيد من زعزعة استقرار العراق".

وكان هذا الهجوم الثالث خلال أسبوع الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد أشهر من هدوء نسبي.

وتعلن فصائل غير معروفة المسؤولية عادة مسؤوليتها عن الهجمات.  ويقول مسؤولون عراقيون وأمريكيون إنها واجهة تتستر خلفها فصائل متشددة موالية لإيران داخل العراق.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بوقف الهجمات الصاروخية لكنه يواجه صعوبة في محاسبة الفصائل المسؤولة، ما يثير استياء الولايات المتحدة.

في تشرين الأول/أكتوبر، هددت الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد إذا لم تتوقف الهجمات، ما دفع المجموعات المتشددة إلى الموافقة على هدنة إلى أجل غير مسمى.

ع.ج.م/إ.ف (أ ف ب، رويترز)

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