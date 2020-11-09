 بايدن وأوروبا.. الترحيب بفوز شريك غير مريح! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.11.2020

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سياسة واقتصاد

بايدن وأوروبا.. الترحيب بفوز شريك غير مريح!

عقب فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تنفست غالبية دول الاتحاد الأوروبي الصعداء وشعرت بالارتباح والانفراج مرحبة بفوزه. لكن في بعض القضايا قد يختلف الأوروبيون مع بايدن أكثر من اختلافهم مع دونالد ترامب.

العلم الأمريكي والاوربي صورة رمزية للعلاقة بين الطرفين

رغم شعور الأوربيين بالارتياح لفوز بايدن لكنه لن يكون شريكا سهلا كما قد يتوقع البعض

سعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في السنوات الماضية من أجل إقامة علاقة جيدة مع دونالد ترامب، لكن فوز جو بايدن قد يروق له أكثر. "لدينا الكثير لنقوم به من أجل التغلب على تحديات اليوم. لنعمل معا"، قال ماكرون في تغريدة بالفرنسية والانجليزية بعد بقليل من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن  في الانتخابات. 

وبعكس انتخاب ترامب قبل أربع سنوات، يعرف المستشارون في باريس وفي العواصم الأوروبية كيفية التعامل مع جو بايدن. فليس هناك رئيس أمريكي تولى المنصب بهذا الكم من التجربة والخبرة في السياسة الخارجية.

مختارات

إثر الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تنفس الكثير من حكام العالم الصعداء وعبروا عن ارتياحهم لخسارة ترامب "المشاكس". والرئيس الألماني يدعو للاستفادة من ذلك لترميم وتجديد العلاقة مع واشنطن.

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي أقرب حلفاء الرئيس ترامب إلى مهنئي الرئيس المنتخب بايدن ووصفه بأنه "صديق عظيم لاسرائيل"، بينما لم تخف طهران ارتياحها لنهاية حكم ترامب. فيما يبدو سباقا إسرائيليا إيرانيا لا يخلو من رسائل مبطنة.

بايدن ذو الجذرو الفرنسية والإيرلندية

ومنذ أيامه كسيناتور في مجلس الشيوخ اهتم بايدن بالسياسة الخارجية وأعد في مطلع التسعينات دراسة واسعة عن حروب البلقان. وكنائب للرئيس باراك أوباما حل بايدن ضيفا على مؤتمر الأمن في ميونيخ، أكبر منتدى للحوار عبر الأطلسي. جوزيف روبنيت بايدن الذي له جذور ايرلندية وفرنسية يعرف أوروبا ـ والأوروبيون يعرفونه.

وموضوع محوري في السياسة الخارجية ينوي الرئيس الأمريكي المقبل التعاطي معه عقب تأدية اليمين في الـ 20 من كانون الثاني/ يناير وهو الانضمام الجديد لاتفاقية باريس حول المناخ. وإعلان ترامب كان بالتحديد في اليوم التالي للانتخابات الأمريكية ساري المفعول، أي في الـ 4 من تشرين الثاني/ نوفمبر. وهذه العودة تلقى الترحيب عالميا، لكنها تكتسي بالنسبة إلى فرنسا أهمية خاصة. فالاتفاقية أُبرمت في العاصمة الفرنسية ـ مع رئيس الجمهورية.

الاتحاد الأوروبي: برنامج رغبات دولي

والعودة المعلن عنها من طرف بايدن لنظام التعددية تصب في مصلحة الشركاء الأوروبيين. فاليوم الأول لجو بايدن في البيت الأبيض قد يثير الارتياح في أوروبا. وإلى جانب العودة إلى اتفاقية المناخ، يعتزم بايدن إلغاء انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة الصحة العالمية. وحتى في سياسة ايران يريد بايدن انتهاج سياسة مختلفة عن سياسة ترامب والاقتراب من أوروبا، فالاتفاقية النووية مع نظام الملالي يرغب يرغب بايدن في إحيائها.

لكن في لندن وباريس و برلين يعرف الجميع أن بايدن سيهتم أولا بالسياسة الداخلية. وهذا التحديد في الأولويات أعلن عنه مستشارو بايدن في السياسة الخارجية خلال الحملة الانتخابية، كما كشف فرانسوا هايسبورغ، المدير السابق لمؤسسة البحوث الاستراتيجية في باريس. ونظرا للنتيجة غير المبهرة وحصول ترامب على صوت أكثر من 70 مليون ناخب، فإن التركيز على السياسة الداخلية الأمريكية ينطبق الآن أكثر من ذي قبل. فوباء كورونا يأتي في مقدمة أجندة بايدن على غرار الاقتصاد. وأثناء خطاب الفوز ظهرت حماية المناخ كموضوع وحيد من السياسة الخارجية.

الرئيس الفرنسي ماكرون أثناء إلقاء كلمة في باريس 11.12.2017

الرئيس الفرنسي ماكرون ينضال من أجل إنجاح اتفاقية باريس حول المناخ

لا عودة إلى دور شرطي العالم

وبالرغم من ذلك يمكن للأوروبيين توقع أن تنفرج العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس القادم جو بايدن بشكل واضح. ومن ناحية المحتوى سيبقى نوع من الاستمرارية في كثير من موضوعات السياسة الخارجية كما كان عليه الحال مع إدارة ترامب: فالتحفظ العسكري للولايات المتحدة لن يتغير مع بايدن. بالعكس فمنذ عهد أوباما كان يحبذ انسحابا سريعا للقوات الأمريكية من العراق. وعلى غرار ترامب ليست أوروبا بالنسبة إلى بايدن هي منطقة العالم الحاسمة من ناحية السياسة الخارجية. فواشنطن تنظر إلى آسيا وترى في صعود الصين التهديد الأكبر للأمن والرفاهية. وهذا التطور انكشفت معالمه منذ فترة حكم أوباما.

الناتو والخلاف حول 2 بالمائة

ويشير مراقبون إلى أن بايدن قد يصبح أحيانا شريكا غير مريح مقارنة مع ترامب. فمادام دونالد ترامب يعلن بوضوح عن احتقاره للمؤسسات الأوروبية، كان بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي تجاهل طلبات واشنطن بسهولة أكبر مما هي عليه مع رغبات الرئيس الأمريكي المقبل المقرب من أوروبا. وحتى بايدن سيضغط من أجل نفقات عسكرية أعلى من جانب الأوروبيين وتذكيرهم بوعدهم تجاه حلف الناتو بضمان 2 في المائة من الناتج القومي المحلي للجيش.

ويصعب على الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية الأمنية السياسية، ويتضح هذا مثلا في شرق البحر المتوسط، كما يحلل خبير الشؤون السياسية هايسبورغ ويقول "منذ عام 2013 لم تعد الولايات المتحدة تلعب دورا قياديا في شرق البحر المتوسط. فتركيا وروسيا وقوى أخرى يمكن لها هناك التحرك بكل حرية".

جنود أمريكيون في قاعدة فيسبادن في ألمانيا

العلاقة بين شركاء الناتو وضفتي الأطلسي لم تكن دائما على خير ما يرام

الصين مقياس لقوة التحالف!

إضافة إلى ذلك سيتوقع الرجل المقبل في البيت الأبيض من أوروبا البرهنة على التبعية في اختبار القوة مع الصين. وهل سيلبي الأوروبيون الذين رأوا إلى حد الآن في الصين سوقا وشريكا تجاريا هذا المطلب؟ فهذا يبقى مفتوحا. وعلى الإطلاق في سياسة الاقتصاد قد تحصل بسرعة نزاعات مع الحكومة الأمريكية الجديدة. ففرنسا ستفرض كأول بلد في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول ضريبة خاصة على كبريات شركات الانترنيت الأمريكية. إلى ذلك يأتي الخلاف حول الدعم الحكومي غير القانوني لشركة بوينغ، حيث سمحت منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم عقابية بالمليارات. فقوة الخلاف كبيرة في هذا المجال ـ علما أن الرئيس المقبل لم يدع مجالا للشك في أنه يعتزم اتباع سياسة حمائية في الاقتصاد. ويخطط بايدن لإلزام الدوائر الرسمية الأمريكية باستخدام البضائع والخدمات من "إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية".

لكن قبل أن يتولى جو بايدن زمام الأمور، يبقى دونالد ترامب شهرين ونصف في البيت الأبيض، وهذه الفترة الانتقالية قد تكون صعبة ليس فقط بسبب وباء كورونا المستفحل. لكن وعلى كل حال فإن أوروبا تشعر بالارتياح، لأنه في ولاية حكم ثانية لترامب، كما يحلل فرانسوا هايسبورغ كان الانسحاب أو تراجع الولايات المتحدة من الناتو سيهيمن على جدول الأعمال.

أندرياس نول/ م.أ.م

  • Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden (Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل سيكون هناك تناغم بينهما كما في الصورة؟

    كانت المستشارة آنغيلا ميركل من أوائل قادة العالم الذين رحبوا بفوز جو بايدن وقالت مهنئة إياه "أتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن". وأضافت "صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا". فهل ستكون العلاقة مع بايدن أفضل مما كانت مع ترامب الذي كانت علاقته مع المستشارة متوترة؟ وهل تعيد ميركل مع بايدن الحرارة للعلاقة بين واشنطن وبرلين؟

  • USA Washington | Gesprächspartner | Merkel und Biden (Reynolds/dpa/picture alliance )

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اضحكي ولو مرة

    نوفمبر 2009: أنغيلا ميركل تحدثت لتوه أمام الكونغرس الأمريكي. وفي الوقت الذي استمرت فيه التصفيقات، يمزح نائب الرئيس السابق جو بايدن مع المستشارة. بايدن كرئيس، كما يأمل البعض يمكن أن يحيي من جديد الصداقة الأمريكية الألمانية. على الأقل على المستوى الشخصي، قد يكون ذلك أسهل بالنسبة لميركل خلافا لما هو الحال مع دونالد ترامب.

  • Großbritannien NATO Gipfel | Merkel und Trump (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هنا تسود برودة

    ايران والتجارة والناتو ـ في كثير من الموضوعات يسود خلاف بين ميركل وترامب. والعلاقة ليست فقط سيئة من الناحية السياسية، فحتى العلاقة الشخصية تبدو متوترة. ويبدو أن ترامب سبق ووصف ميركل "بالغبية". وحتى هذا اللقاء على هامش قمة لحلف الناتو نهاية 2019 لا يوحي بوجود صداقة.

  • G7 Gipfel Kanada Merkel vs Trump (Reuters/Bundesregierung/J. Denzel)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    من هو الزعيم الآن؟

    ميركل وترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو 2018. وهذه الصورة أثارت عالميا نقاشات. هل هي تحاول أن تشرح له العالم؟ القائدة الحقيقية للعالم الغربي؟ أو هل هو الزعيم هنا ـ وحده يجلس.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل نتصافح؟

    المستشارة طرحت السؤال بلطف في مارس 2017 خلال زيارتها الأولى عند دونالد ترامب في البيت الأبيض. لكن مضيفها لم يرد ونظر إلى جهة أخرى. ولاحقا قال بأنه لم يسمع السؤال. وستأمل ميركل في لقاء رئيس جديد خلال زيارتها المقبلة في البيت الأبيض.

  • Deutschland | US-Präsident Obama wird von Bundeskanzlerin Merkel in Empfang genommen (Reuters/F. Bensch)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    وفي النهاية كانا قريبين من بعضهما البعض

    ظهر تجاوب بين المستشارة وباراك أوباما خلال زيارته الأخيرة كرئيس أمريكي إلى برلين. وفي نوفمبر 2016 ـ بأيام قليلة عقب انتخاب دونالد ترامب كخلف له ـ يبدو أنه أراد نقل مسؤولية الديمقراطية الغربية لأنغيلا ميركل. وروجت وسائل إعلام أمريكية أنها الآن قائدة العالم الحر.

  • Obama und Merkel Freiheitsmedaille Archiv 2011 (picture-alliance/dpa)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أعلى وسام

    في لباس احتفالي تلقت ميركل في يونيو 2011 من الرئيس الأمريكي أوباما في البيت الأبيض ميدالية السلام، أعلى تكريم مدني للولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت على الجائزة مقابل التزامها في سياسة أوروبا. ومراقبون قيموا الوسام كدليل على العلاقات الأمريكية الألمانية الجيدة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau (Reuters/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    ضيف عند أصدقاء

    خلال قمة مجموعة السبع في يونيو 2015 في منطقة الألب البفارية انكشفت بوادر علاقة صداقة بين أوباما وميركل. والمستشارة الألمانية كان بمقدورها الاعتماد على الدعم الأمريكي في مكافحة تحول المناخ. ومع التحول إلى ترامب تغير ذلك فجأة.

  • Merkel beim G8-Gipfel 2006 mit George W. Bush (AFP/Getty Images/A. Nemenov)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اعطني يدك يا صغيرة

    سلف أوباما، الرئيس الأمريكي جورج بوش كان منذ اللقاء الأول شغوفا بحب الحرية لدى أنغيلا ميركل الذي شرحه بماضيها في المانيا الديمقراطية. وخلال قمة مجموعة الثماني في سانت بيترسبورغ في يوليو 2006 مسكها من خلف ظهرها، ورفعت المستشارة على إثرها في فزع ذراعيها إلى الأعلى. يبدو أن نيته كانت حسنة.

  • Deutschland George W. Bush beim Grillen in Trinwillershagen (picture-alliance/dpa/BPA/G. Bergmann)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    شوي اللحم في البيت

    يبدو أن جورج بوش في يوليو 2006 كان يشعر بالمتعة في دائرتها الانتخابية في وضع قطعة لحم من الخنزير المشوي في صحنها. وكانت ميركل قد استضافته في دائرتها الانتخابية على ساحل ولاية ميكلنبورغ فوربومرن.

  • USA | Treffen Angela Merkel und George W. Bush | Ranch in Crawford (Matthew Cavanaugh/dpa/picture-alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أصطحبك معي إلى تكساس

    وزارت أنغيلا ميركل سلف أوباما جورج بوش في 2007 في ضيعته في تكساس. وفي سيارة مفتوحة من إنتاج أمريكي لعب بوش دور السائق لميركل وزوجها يواخيم زاور. ومن الناحية السياسية كان يدور الحديث حول موضوع احتدم مجددا في وقت ترامب: الوضع في ايران.

  • Trauerfeierlichkeiten für Altkanzler Kohl (picture alliance/dpa/M. Murat)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    يد في يد مع بيل كلينتون

    خلال الجنازة للمستشار هلموت كول في يوليو 2017 ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب تأبين حزين ميال للدعابة. "كنت أحبه"، كما قال. وعندما ـ متأثرا على ما يبدو ـ توجه مجددا إلى مقعده، أخذ بيد أنغيلا ميركل.


 

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