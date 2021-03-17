 بايدن مهددا بوتين: سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بايدن مهددا بوتين: سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهدداً إياه بـ"دفع ثمن" محاولات التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. كما أن بايدن لم يتردد في إطلاق وصف "القاتل" على بوتين. فكيف جاء رد موسكو؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن (صورة أرشيفية)

لم يتردد الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطلاق وصف "القاتل" على نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في حوار مع تلفزيون "أي بي سي" بثّ الأربعاء (17 مارس/ آذار 2021)، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيواجه عواقب توجيه جهود ترمي إلى التأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020 لصالح دونالد ترامب، وإن ذلك سيتحقق قريبا. وعند سؤاله على نوعية هذه العواقب لم يتردد بايدن قائلا: "سترون قريبا".

مختارات

كشف تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي كيف تحولت ألمانيا إلى محور لجهود تضليل معلوماتية روسية في السنوات الأخيرة، وذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في التكتل.

علاقة متوترة بين الرئيسين التركي والروسي طوال عشرين عاماً من حكمهما، ولكنهما عادا وأكدا على تعزيز التعاون بين بلديهما لدى إطلاق أعمال البناء في مفاعل جديد لمنشأة أكويو النووية التركية.

اعتقلت الشرطة الروسية نحو 150 شخصاً، بينهم معارضون بارزون، خلال منتدى للمعارضة في موسكو يتناول الانتخابات المقبلة. وفيما قالت الشرطة إن الفعالية "غير مرغوب فيها"، أكد فريق نافالني أن الهدف هو "ترهيب المعارضة".

وعند سؤاله من المذيع إن كان يعتبر أنالرئيس الروسي"قاتل"، أجاب جو بايدن "نعم أعتقد ذلك".

وتأتي تصريحات بايدن غداة صدور تقرير للمخابرات الأمريكية يتهم بوتين بالوقوف وراء تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما نفته روسيا، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.

في الوقت نفسه، أشار بايدن إلى أن "هناك مجالات يكون من مصلحتنا المشتركة التعاون فيها" مثل تجديد معاهدة ستارت النووية، مضيفا أن للزعيمين تاريخا معروفا. وقال "أعرفه معرفة جيدة نسبيا"، مضيفا أن "أهم شيء عند التعامل مع الزعماء الأجانب وفقا لخبرتي... هو فقط أن تعرف الرجل الآخر"، مضيفا أنه لا يظن أن لدى زعيم روسيا قلبا.

وعلى الفور علّقت موسكو على تصريحات بايدن، عبر رئيس الدوما الروسي الذي قال إن وصف الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "قاتل" والتهديد بأنه "سيدفع ثمن" ذلك، هو "هجوم" على روسيا.

وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي والمقرب من الرئيس، على حسابه على تلغرام "هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين رئيسنا وأي هجوم عليه هو هجوم على بلادنا".

و.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:13

التجسس الإلكتروني.. اختراق مايكروسوف يضغط على الولايات المتحدة

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  