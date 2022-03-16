بايدن: لن نزود أوكرانيا بصواريخ يمكنها الوصول إلى روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين (30 أيار/مايو 2022) للصحفيين "لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ" يمكنها أن تصل إلى الداخل الروسي. جاءت التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية متقدمة بعيدة المدى إلى كييف.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت في الأيام الماضية أن واشنطن تحضر لتسليم أنظمة قاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى الى كييف بعد موافقة الكونغرس على مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.

لكن الناطق باسم البنتاغون جون كيربي لم يؤكد إرسال هذه القاذفات من نوع "إم 270"- وهي آليات حديثة يسهل نقلها ويبلغ مداها 300 كيلومتر. وتم الحديث عن نظام آخر هو هيمار الذي يبلغ مداه 70 إلى 150 كيلومترا وهو أبعد بكثير من قاذفات الصواريخ ام 777 التي تسلم حاليا الى كييف ولا يتجاوز مداها الفعلي 40 كيلومترا.

وحثت الحكومة الأوكرانية الغرب على تزويدها بأسلحة أطول مدى حتى تتمكن من قلب موازين الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

وكتب ميكايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية على تويتر "بعض شركائنا يتجنبون إعطاء الأسلحة اللازمة خوفا من حصول تصعيد. تصعيد، حقا؟ تستخدم روسيا الأسلحة غير النووية الأثقل وتحرق الناس أحياء. قد يكون آن الأوان لتسليمنا قاذفات صواريخ بعيدة المدى؟".

من جانبه، وصف دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الاثنين قرار واشنطن عدم إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا يمكنها أن تصل إلى روسيا بأنه "عقلاني".

وتواجه القوات الأوكرانية حاليا صعوبات في دونباس حيث يتركز الهجوم الروسي حول مدن أساسية. تقدمت القوات الروسية نحو وسط سيفيرودونيتسك التي تتعرض للقصف منذ أسابيع. وقتل الآلاف في أوكرانيا وتشرد الملايين منذ بدأت روسيا الغزو في 24 فبراير/شباط.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، رويترز)