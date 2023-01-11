بايدن "غير نادم" بشأن تعامله مع قضية الوثائق السرية!

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا يشعر بأي ندم" بشأن تعامله مع وثائق سرية عُثر عليها في منزله ومكتبه السابق، مقللًا من أهمية الضجة التي أثيرت حول ذلك.



وصرح بايدن للصحفيين أمس الخميس (20 كانون الثاني/يناير 2023) في أثناء تفقده لأضرار تسببت بها عاصفة في كاليفورنيا: "أعتقد أنكم لن تجدوا شيئًا. لا أشعر بأي ندم. أنا أفعل ما طلبه مني المحامون. هذا بالضبط ما نفعله. لا يوجد شيء هناك".

وعين وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الأسبوع الماضي مستشارًا خاصًا للتحقيق في الأمر بعد العثور على وثائق سرية في منزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير ومكتب في واشنطن كان يستخدمه قبل توليه الرئاسة.

وأضاف بايدن: "نحن نتعاون بشكل كامل ونتطلع إلى حل هذا الأمر بسرعة"، موضحًا أنه تصرف وفقًا لتعليمات محاميه بعد "إيداع بعض الوثائق في المكان الخطأ". وقال إن الوثائق تم تسليمها على الفور إلى الأرشيف الوطني بعد العثور عليها.

وأقر الفريق القانوني لبايدن الأسبوع الماضي أنه عثر على وثائق سرية تتعلق بفترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما في منزله في ديلاوير، بعضها كان في مرأبه. وقبل هذا، عثر مساعدوه على مجموعة أخرى من الوثائق السرية في مقر إقامته وفي مركز أبحاث في واشنطن كان على صلة به.

وكان البيت الأبيض قد انتقد الجمهوريين، معتبرًا أنهم يبدون "غضبًا مصطنعًا" في قضية الوثائق السرية التي عُثر عليها لدى بايدن، مؤكدًا أن الأخير يتعاون مع الكونغرس فقط في ما يخص الاستفسارات المبنية على "حسن النية".

والقضية محرجة لأن الديمقراطيين وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.

ورغم إعلان غارلاند أنه عين مدعيًا عامًا مستقلًا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تمامًا كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، وذلك لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير، إلا أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقًا برلمانيًا وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.

م.ع.ح/ع.ش (أ ف ب ، رويترز)