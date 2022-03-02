بايدن: "الديكتاتور الروسي" سيدفع ثمناً باهظاً لحربه على أوكرانيا

(رويترز) - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمناً غالياً للحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو نجحت حملته العسكرية على المدى القصير.

وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد: "في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمناً باهظاً يستمر على المدى الطويل". وخرج بايدن عن النص المعد سلفاً ليقول "ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره"، مضيفاً أن واشنطن وحلفاءها "يُلحقون الألم" بروسيا ورئيسها الذي "أصبح معزولاً الآن عن العالم أكثر من أي وقت مضى".

كان الرئيس الأمريكي يتحدث إلى الكونغرس في اليوم السادس من غزو روسيا لجارتها الأوروبية ، وبينما كانت كييف تتابع رتلاً عسكرياً روسياً يمتد على مسافة أميال من المحتمل أنه يستعد للسيطرة على العاصمة الأوكرانية، فيما تزداد حدة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ومجموعة حلفاء آخذة في الزيادة.

ووصف بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "الديكتاتور الروسي" وأشاد بمقاومة الشعب الأوكراني وقال إن ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم"، مشدّداً على أنّ "بوتين كان مخطئاً. نحن مستعدّون، نحن أقوياء".

وأضاف الرئيس الأمريكي في خطابه: "قبل ستة أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر معتقداً أنه يستطيع أن يجعله ينحني لأساليبه المهددة لكنه أخطأ في الحساب بشكل سيء"، مضيفاً أن بوتين "قوبل بجدار من القوة لم يتوقعه أو يتخيله أبدا. لقد قابل الشعب الأوكراني".

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وأعلن بايدن عن خطوة جديدة بحظر استخدام الرحلات الجوية الروسية المجال الجوي الأمريكي وجهود من وزارة العدل الأمريكية التي تقوم بتجميع قوة عمل تركز على متابعة "الأنشطة الإجرامية للقلة المتسلطة من أصحاب المال في روسيا" بهدف مصادرة يخوت وشقق فاخرة وطائرات خاصة لأثرياء روس تربطهم صلات ببوتين، فوقف له أعضاء الحزبين مصفقين في مشهد نادر الحدوث في الكونغرس في الفترة الأخيرة.

وأشار بايدن إلى خطوات تستهدف الجيش الروسي في المستقبل، غير أنه أقر بأنه قد يحقق المزيد من المكاسب في أوكرانيا. وقال "نضيق على روسيا سبل الوصول إلى التكنولوجيا، وهو ما سيضعف قوتها الاقتصادية وجيشها لسنوات مقبلة، وتابع: "عندما يُكتب تاريخ هذه الحقبة، سيقول إن حرب بوتين على أوكرانيا جعلت روسيا أضعف وجعلت بقية العالم أقوى".

ويرفض بايدن، الذي تحدث في وقت سابق من اليوم نفسه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المشاركة العسكرية الأمريكية المباشرة على الأرض في أوكرانيا، لكنه أكد أن بلاده "ستدافع عن حلفاء الناتو في حال قرر بوتين المضي قدما غرباً بعد أوكرانيا".

وتتبادل الحكومة الأمريكية معلومات استخباراتية حول عمليات روسيا وتقود مساعٍ عالمية لفرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية على حكومة بوتين وحلفائه وأكبر البنوك في البلاد، وهو ما أدى إلى تهاوي العملة الوطنية الروسية.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، رويترز، د ب ا)