بالوقت الضائع- ألمانيا تفرط في الفوز على إسبانيا بدوري أمم أوروبا

استهل المنتخب الألماني لكرة القدم مسيرته في النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بتعادل درامي 1 / 1 مع نظيره الإسباني في ساعة متأخرة مساء الخميس (الرابع من سبتمبر/ أيلول) في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول من البطولة، والتي شهدت الخميس أيضا فوز المنتخب الأوكراني على نظيره السويسري 2 / 1 .

وحصد المنتخب الإسباني (الماتادور) نقطة غالية بالتعادل مع نظيره الألماني (المانشافت) في الوقت الضائع ليحتل الفريقان المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة لكل منهما وبفارق نقطتين خلف المنتخب الأوكراني.

وبدا أن المنتخب الألماني، الذي كان يلعب على أرضه في شتوتغارت، حسم المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله تيمو فيرنر في الدقيقة 51 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. ولكن المنتخب الإسباني انتزع نقطة التعادل بهدف قاتل سجل خوسيه لويس غايا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وكان الحكم قد أشار إلى لعب أربع دقائق فقط بدلا من الوقت الضائع.

تيمو فيرنر منح منتخب ألمانيا التقدم على إسبانيا في الدقيقة 51 قبل أن يتعادل منتخب إسبانيا في الوقت بدلا من الضائع

وتم تأجيل مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دوري أمم أوروبا خلال آذار/ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. وكانت مباراة اليوم هي الأولى للمانشافت من ثماني مباريات يخوضها الفريق في غضون 11 أسبوعا قبل التركيز بعد ذلك على بطولة كأس أمم أوروبا 2021 .

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)