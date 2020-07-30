 بالكمامات.. الحجاج على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.07.2021

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بالكمامات.. الحجاج على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

وصل حوالي 60 ألف حاج إلى صعيد عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج عشية عيد الأضحى، في ثاني حج في ظل تهديد وباء كوفيد-19 الذي أفرغ الجبل من الحشود التي كانت تتدفق إليه سنويا.

19 تموز/يوليو 2021

الحجاج في طريقهم لمسجد نمره في عرفات

وصلت أعداد الحجاج المحدودة الإثنين (19 تموز/يوليو 2021) إلى صعيد عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج عشية عيد الأضحى، في ثاني حج في ظل تهديد وباء كوفيد-19 الذي أفرغ الجبل من الحشود التي كانت تتدفق إليه سنويا. وللعام الثاني تواليا، المشهد مختلف تماما عن المشهد المعتاد في جبل عرفات الذي كان يعج بالحجاج الذين يصعدون الجبل وهم يرتدون ملابس الإحرام البيضاء.

مختارات

سمحت السعودية رسميا باستمرار فتح المحلات التجارية ومزاولة عمليات البيع والشراء أثناء أوقات الصلاة، في قرار يُعد أحد أكثر الإصلاحات حساسية في المملكة المحافظة ويحدّ بشكل أكبر من نفوذ الشرطة الدينية.

أعلنت السعودية قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج في إطار المساعي لاحتواء جائحة كورونا. ووضعت عدة شروط يتوجب توافرها فيمن يرغب بالحح من هذه الفئة.

ويشارك 60 ألف مقيم في المملكة العربية السعودية في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في العام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

وتسعى السلطات السعودية إلى تكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة، ولم يشهد تسجيل إصابات بالفيروس القاتل.

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وأدى الحجاج اليوم الاثنين صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد نمرة بمشعر عرفات اقتداءً بسنة النبي محمد. واستمع الحجاج لخطبة عرفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

وأكد نائب وزير الحج عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة، لافتًا إلى توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة. وأضاف مشاط، في تصريحات اليوم الاثنين "مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة"، مشيرًا إلى أن "مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد، كما أن الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة". وتابع" نعمل على تنظيم وفود الحجاج، والجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أية مخالفات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي في مؤتمر صحافي مساء الأحد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

خ.س/إ.ف (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • الاستعدادات في الحرم المكي

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الاستعدادات في الحرم المكي

    الاستعدادات في الحرم المكي كانت تسابق الزمن من أجل استقبال أعداد محدودة من الحجاج. بالإضافة إلى التنظيف المستمر، تم تعقيم المكان، كما تم تركيب فواصل لفرض التباعد بين الحجاج.

  • مسافة آمنة بين الحجاج

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    مسافة آمنة بين الحجاج

    يشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار واسعة قامت بها السلطات. وتم فحص حرارة القادمين والتأكد من سلامتهم.

  • Pilgerfahrt mit Maske: Sicherheitsbeamte in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    كمامات وتعقيم

    في الصورة نشاهد ضباط الأمن في مكة وهم يلبسون الكمامات. تعود أصول الحجاج إلى 160 دولة حول العالم، لكنهم كلهم يعيشون في المملكة العربية السعودي، حيث أن السلطات أعلنت أنها لن تستقبل أي حاج من خارج المملكة. وتأثرت المملكة بفيروس كورونا وبلغت الإصابات أكثر من 250 ألف شخص.

  • Pilger in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    شعائر الحج

    ويؤدّي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.

  • Steinigungsritual mit Fußbodenmarkierung | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Press Agency)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    جمرة العقبة

    تم تزويد الحجّاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات. كما تم تحديد أماكن متباعدة لرمي الجمرات في منى.

  • Pilger im Hof der Großen Moschee in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Getty Images/AFP)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    عدم لمس الكعبة

    بعكس السنوات السابقة، فقد أقامت السلطات فاصلا بين الحجاج والكعبة، وذلك لعدم لمس الكعبة أو الاقتراب منها، وتهدف هذه الفواصل إلى عدم الازدحام أمام الكعبة أو الحجر الأسود، وهو ما كان يحدث في السنوات السابقة.

  • Vor Covid-19: Millionen von Pilgern in der Zeltstadt bei Mina (picture-alliance/AP Photo/D. Yasin)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الازدحام بات صورة من الماضي

    هكذا كان الحج قبل عامين، حيث شارك ملايين الحجاج من داخل المملكة ومن كل أنحاء العالم في إقامة الشعائر المقدسة. وبالإضافة إلى أهميته الدينية فإن للحج أهمية اقتصادية كبيرة أيضا للملكة السعودية، إذ أن مئات الآلاف من الوظائف الموسمية مرتبطة بموسم الحج. إعدا: فلوريان غرونر/ علاء جمعة


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