بالفيديو.. لحظة رومانسية حميمية تُنهي حياة حبيبين بطريقة مأساوية

لم يتوقع زوجان من البيرو أن تضع لحظة من الرومانسية حداً لحياتهما بطريقة مأساوية للغاية. ففي طريقهما إلى المنزل ليلاً، توقف كل من هيكتور فيدال (36 عاماً) وشريكته مابيث إسبينوز (34 عاماً) فوق جسر على ارتفاع كبير من أجل تبادل القبلات والاستمتاع بلحظات رومانسية جميلة.
وأثناء هذه اللحظة الرومانسية، كانت مابيث تجلس فوق قضبان الجسر المعدنية، وتلف ساقيها حول هيكتور، إلاّ أنه بشكل مفاجئ للغاية فقدت مابيث توازنها وسقطت للوراء، وهي تجر معها هيكتور فيدال، وفق ما أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وحاول الاثنان إنقاذ حياتهما عبر التشبث بقضبان الجسر، إلاّ أن كل محاولتهما باءت بالفشل حيث سقطا من أعلى الجسر وتوفيت مابيث في طريقها إلى المستشفى، في حين مات هيكتور بعدها في المستشفى متأثراً بجروح بليغة في جمجمته، بحسب الموقع البريطاني
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في اليوم العالمي للقبلات: نصائح لرحلات رومانسية!
فينيسيا..حيث بدأت أشهر قصص الحب
بدأت الكثير من قصص الحب بهذه المدينة الرومانسية في إيطاليا. ووصف الموسيقار النمساوي يوهان شتراوس رومانسية المدينة من خلال أوبريت "ليلية في فينيسيا"، حيث عبر عن كيف يمكن للحب أن يدفع بالمرء إلى الصعود على متن قارب جندول. وتقول الأسطورة إن العشاق يمكنهم أن يحظوا بحب أبدي لو تبادلوا القبلات على متن قارب جندول أسفل جسر التنهدات عند غروب الشمس مع صوت أجراس برج سانت مارك.
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في اليوم العالمي للقبلات: نصائح لرحلات رومانسية!
ثلاث عملات فضية لضمان الزواج بمن تحب؟
تقول أسطورة أخرى إنك ستتزوج من تحب، إذا ألقيت بثلاث عملات فضية في مياه أشهر نافورة في إيطاليا؛ تريفي. النافورة التي تقع في العاصمة روما ظهرت في العديد من الأفلام، وشقت طريقها نحو تاريخ السينما بالظهور في فيلم "لا دولشا فيتا" للمخرج العالمي فردريكو فيليني حيث ظهرت الممثلة السويدية أنيتا ايكبرج تستحم بالنافورة.
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في اليوم العالمي للقبلات: نصائح لرحلات رومانسية!
"أقفال الحب" في فرانكفورت
بينما تظهر في الخلفية المباني المرتفعة للعاصمة المالية لألمانيا، يضع عدد كبير من العشاق الأقفال التي تحمل الحروف الأولى من اسمائهم على سور جسر ايسيرن شتيغ للمشاه، ليقوموا بعدها بإلقاء المفاتيح في نهر الماين في إشارة لحبهم الأبدي. ولكن لهذا التقليد الرومانسي المنتشر في العديد من المدن، مخاطره، فقد أدت أقفال الحب إلى انهيار سور أحد كباري العاصمة الفرنسية باريس.
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في اليوم العالمي للقبلات: نصائح لرحلات رومانسية!
للرومانسية مذاق آخر على ضفاف نهر السين
تضم باريس وحدها 37 جسرا تربط ضفتي نهر السين ببعضهما في المدينة التي لا يمكنك أبدا عند زيارتها الهروب من جانبها الرومانسي. وبالرغم من ظهور الرومانسية كتوجه في الأدب والفن ببداية القرن الـ 19 الميلادي، إلا أن تاريخ باريس في إلهام العشاق يسبق ذلك بكثير، بالإضافة إلى كون العاصمة الفرنسية واحدة من الأماكن التي ترحب دوما بإظهار مشاعر الحب.
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في اليوم العالمي للقبلات: نصائح لرحلات رومانسية!
أيسلندا..تجربة رومانسية بطابع مختلف
أيسلندا تقدم لك تجربة رومانسية ذات طابع مختلف. فخارج عاصمة البلد الباردة أغلب الوقت، يمكن أن تجد بحيرات طبيعية تصل درجة حرارة المياه فيها إلى 240 درجة مئوية. وفي طريقها للمنتجعات الصحية، تنخفض درجة حرارة المياه حتى تصل لمعدلات معقولة يمكن الاستمتاع بها محاطا ببخار غني بالمعادن وطبيعة ساحرة.
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في اليوم العالمي للقبلات: نصائح لرحلات رومانسية!
جولة في لشبونة
خصص بعض الوقت لجولة ممتلئة بالحنين في العاصمة البرتغالية لشبونة. لأكثر من 100 عام، تعمل ثلاثة قطارات معلقة على ربط الجزء السفلي من المدينة بالجزء العلوى منها.
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في اليوم العالمي للقبلات: نصائح لرحلات رومانسية!
للحب مذاق آخر فوق جبال الألب
ما المانع في الركض سويا على ارتفاع 2000 متر على سطح واحد من جسرين يمتدان حتى الوصول لمنصة يمكن عبرها الاستمتاع بمنظر رائع من أعلى جبال الألب؟ تبدأ المغامرة من محطة السيارات المعلقة "ألبسبيتسبان" التي تنطلق من مدينة جارمش-بارتنكيرشن، حتى تصل إلى "ألبسبيكس" حيث المناظر الخلابة التي يمكنها بالتأكيد الإسراع من دقات قلبك.
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في اليوم العالمي للقبلات: نصائح لرحلات رومانسية!
جزر الكناري..حرارة عمرها ملايين السنين
تكثر الأماكن المناسبة للعشاق على الشواطئ الممتدة لجزر الكناري ذات الرمال السوداء الناعمة، لكن لجزيرة "فورتفنتورا" مذاق خاص، إذ أنها الجزيرة الأقدم والتي تكونت تكونت عبر انفجار بركاني شهده ساحل قارة إفريقيا من ملايين السنوات. ولم تشهد الجزر أي ثورات بركانية منذ فترة طويلة جدا، ولكن يمكنك بالرغم من ذلك الشعور بالحرارة أسفل قدميك.
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في اليوم العالمي للقبلات: نصائح لرحلات رومانسية!
فيينا...برنامج متكامل من الرومانسية
يستطيع العشاق أن يحصلوا على نفحة من الرومانسية في العاصمة النمساوية فيينا، حيث يمكنهم ركوب عربة تجرها الخيول للوصول لقصر شونبرون أو ملاهي براتا. ولك أن تركب مركب جندول رومانسي هناك، قبل تناول العشاء في المساء.
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في اليوم العالمي للقبلات: نصائح لرحلات رومانسية!
رقص التانغو في فنلندا
تناغم الأداء بينكما على حلبة الرقص يمكنه أن يكشف الكثير عن مدى انسجامكما. للتانغو الفنلندي فوائد أكثر من التانغو الأرجنتيني، حيث أنه أسهل في تعلمه. يربط معظم الناس التانغو بالأرجنتين، لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن فنلندا هي الدولة الثانية للتانجو في العالم بعد الأرجنتين. ومنذ عام 1913، وطد الكثيرون عبر أجيال عديدة علاقات الحب من خلال الرقص على نغمات التانجو. ايلي سيمون/د.ب/ ا.ف