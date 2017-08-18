بالصور.. وجبات شهية يفضلها الألمان في فصل الشتاء

فطائر البطاطا ، تظهر مدى شغف الألمان بتناول البطاطا، عملية سلق البطاطا هي المرحلة الأولى من تحضير هذا الطبق، بعدها تهرس البطاطا جيداً، ثم يضاف إليها الكثير من الثوم المطحون ويُمزج الخليط بالبيض وفتات الخبر والدقيق ثم يُشكل على هيئة كرات صغيرة وتغلى مرة ثانية ومن ثم تصبح جاهزة للتقديم.