بالصور.. وجبات شهية يفضلها الألمان في فصل الشتاء

قد لاتكون الأطعمة الشعبية الألمانية مشهورة كمثيلتها الإيطالية إلا أن المطبخ الألماني يقَدم الكثير من الوجبات التي تسر النفس وتدخل الدفء لمن يتناولها في فصل الشتاء القارس. في هذه الجولة نتعرف على بعض تلك الوجبات.
يُحَضرطبق اللحوم المحمرة "زواربراتن" عادة من لحم البقر، ويُمكن تحضيره أيضاً باستخدام لحوم أخرى. تُنقع اللحوم في مزيج من الخل والتوابل لمدة قد تصل إلى عشرة أيام وبهذا تصبح اللحوم طرية جداً. وعادة يُقَدم هذا الطبق مع الكرنب الأحمر الذي يطبخ مع التفاح والخل على نار خفيفة.
تشبه مكونات طبق "ريندسرولادن" المكونات التي تُستخدم في تحضير الهمبرغر، ومن المؤكد أنه مُخصص للمناسبات الخاصة. يوضع اللحم المقدد والمخلل والبصل والخردل على شرائح رقيقة من لحم البقر وتُلف، ثم تغلى في الصوص لمدة ساعة على الأقل.
فطائر البطاطا ، تظهر مدى شغف الألمان بتناول البطاطا، عملية سلق البطاطا هي المرحلة الأولى من تحضير هذا الطبق، بعدها تهرس البطاطا جيداً، ثم يضاف إليها الكثير من الثوم المطحون ويُمزج الخليط بالبيض وفتات الخبر والدقيق ثم يُشكل على هيئة كرات صغيرة وتغلى مرة ثانية ومن ثم تصبح جاهزة للتقديم.
يعد طبق اقراص البطاطا المقلية/ كارتوفل بوفر دليلاً آخر على نقل البطاطا إلى مرتبة متميزة في المطبخ الألماني. تُبشر قطع البطاطا ويُضاف إليها الدقيق والبيض وتخلط جيداً ثم تُشكَل على هيئة أقراص و تُقلى في الزيت. عادة ما تُقَدم هذه الوجبة مع كريمة التفاح وفي بعض المناطق تُقدم إلى جانب سمك السلمون المُدخن والجبن الأبيض.
حساء "فليدل" يفضله الألمان الذين يقيمون في جنوب ألمانيا، حيث تقَطع شرائح شبيهة بالكريب أو المعكرونة وتوضع في المرقة الساخنة. ويُنصح بتناولها مباشرة بعد الإعداد، حتى لا تصبح تلك الشرائح هشة، وتعد وجبة شهية ومفيدة خاصة بالنسبة للنباتيين.
"كيزاشبتسليه" طبق يحضر من المعجنات الشبيهة بالمعكرونة على شكل قطع صغيرة. يمزج العجين بالصوص الأبيض والجبن ويمكن إضافة البصل المقلي إلى الطبق، كذلك يمكن إضافة اللحم المقدد إلى الوجبة حسب الرغبة.
ماول تاشن، أو العجين المحشو باللحم هو طبق شعبي تشتهر به منطقة شفابيا التي تقع في جنوب غرب ألمانيا، وهي عبارة عن عجينة محشوة باللحم الناعم، ويضاف إليها أيضاً اللحم المُدَخَن والسبانخ والخبز والبصل والنباتات العطرية كالبقدونس، كما تُضاف إليها أيضاً التوابل بمختلف أنواعها.
يحظى الكرنب الأخضر بمرتبة متميزة في شمال ألمانيا منذ أقدم العصور، وتُقَام مهرجات شعبية يتم فيها انتخاب ملكة وملك نبات الكرنب (الملفوف). ويطيب طعمه إذا ما تعرض للصقيع. يُحَضَر حساء الكرنب الأخضر والبطاطا بإضافة النقانق المالحة ويُقدم في الأسواق خلال فصل الشتاء إذ يساعد تناوله على الشعور بالدفء.
"كولرولادن" أو الكرنب المحشي: تطهى أوراق الملفوف على البخار وبعد ذلك يتم لفها على شكل صرات تربط بخيوط كي تحافظ على شكلها، وفي النهاية تطبخ بالمرقة وصلصة الطماطم.
آيرمت زنف سوسه/ البيض بصلصة الخردل، وجبة للنباتيين تقدم لهم البيض المسلوق المُغَطى بطبقة من صوص الخردل مع البطاطا المسلوقة، وتحضير هذا الطبق في غاية السهولة وغالباً ما يلقى استحسان الأطفال.
(اليزابيث غرينيه / غ. د)
يُحَضرطبق اللحوم المحمرة "زواربراتن" عادة من لحم البقر، ويُمكن تحضيره أيضاً باستخدام لحوم أخرى. تُنقع اللحوم في مزيج من الخل والتوابل لمدة قد تصل إلى عشرة أيام وبهذا تصبح اللحوم طرية جداً. وعادة يُقَدم هذا الطبق مع الكرنب الأحمر الذي يطبخ مع التفاح والخل على نار خفيفة.
تشبه مكونات طبق "ريندسرولادن" المكونات التي تُستخدم في تحضير الهمبرغر، ومن المؤكد أنه مُخصص للمناسبات الخاصة. يوضع اللحم المقدد والمخلل والبصل والخردل على شرائح رقيقة من لحم البقر وتُلف، ثم تغلى في الصوص لمدة ساعة على الأقل.
فطائر البطاطا ، تظهر مدى شغف الألمان بتناول البطاطا، عملية سلق البطاطا هي المرحلة الأولى من تحضير هذا الطبق، بعدها تهرس البطاطا جيداً، ثم يضاف إليها الكثير من الثوم المطحون ويُمزج الخليط بالبيض وفتات الخبر والدقيق ثم يُشكل على هيئة كرات صغيرة وتغلى مرة ثانية ومن ثم تصبح جاهزة للتقديم.
يعد طبق اقراص البطاطا المقلية/ كارتوفل بوفر دليلاً آخر على نقل البطاطا إلى مرتبة متميزة في المطبخ الألماني. تُبشر قطع البطاطا ويُضاف إليها الدقيق والبيض وتخلط جيداً ثم تُشكَل على هيئة أقراص و تُقلى في الزيت. عادة ما تُقَدم هذه الوجبة مع كريمة التفاح وفي بعض المناطق تُقدم إلى جانب سمك السلمون المُدخن والجبن الأبيض.
حساء "فليدل" يفضله الألمان الذين يقيمون في جنوب ألمانيا، حيث تقَطع شرائح شبيهة بالكريب أو المعكرونة وتوضع في المرقة الساخنة. ويُنصح بتناولها مباشرة بعد الإعداد، حتى لا تصبح تلك الشرائح هشة، وتعد وجبة شهية ومفيدة خاصة بالنسبة للنباتيين.
"كيزاشبتسليه" طبق يحضر من المعجنات الشبيهة بالمعكرونة على شكل قطع صغيرة. يمزج العجين بالصوص الأبيض والجبن ويمكن إضافة البصل المقلي إلى الطبق، كذلك يمكن إضافة اللحم المقدد إلى الوجبة حسب الرغبة.
ماول تاشن، أو العجين المحشو باللحم هو طبق شعبي تشتهر به منطقة شفابيا التي تقع في جنوب غرب ألمانيا، وهي عبارة عن عجينة محشوة باللحم الناعم، ويضاف إليها أيضاً اللحم المُدَخَن والسبانخ والخبز والبصل والنباتات العطرية كالبقدونس، كما تُضاف إليها أيضاً التوابل بمختلف أنواعها.
يحظى الكرنب الأخضر بمرتبة متميزة في شمال ألمانيا منذ أقدم العصور، وتُقَام مهرجات شعبية يتم فيها انتخاب ملكة وملك نبات الكرنب (الملفوف). ويطيب طعمه إذا ما تعرض للصقيع. يُحَضَر حساء الكرنب الأخضر والبطاطا بإضافة النقانق المالحة ويُقدم في الأسواق خلال فصل الشتاء إذ يساعد تناوله على الشعور بالدفء.
"كولرولادن" أو الكرنب المحشي: تطهى أوراق الملفوف على البخار وبعد ذلك يتم لفها على شكل صرات تربط بخيوط كي تحافظ على شكلها، وفي النهاية تطبخ بالمرقة وصلصة الطماطم.
آيرمت زنف سوسه/ البيض بصلصة الخردل، وجبة للنباتيين تقدم لهم البيض المسلوق المُغَطى بطبقة من صوص الخردل مع البطاطا المسلوقة، وتحضير هذا الطبق في غاية السهولة وغالباً ما يلقى استحسان الأطفال.
(اليزابيث غرينيه / غ. د)