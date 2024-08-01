قرر حارس مرمى إنتر ميلان المخضرم يان سومر اعتزال اللعب دوليًا بعد أن شارك في 94 مباراة مع منتخب سويسرا. سومر البالغ من العمر 35 عاما، لعب في بطولتين لكأس العالم، في روسيا 2018 وقطر 2022. وكان سومر أيضًا جزءًا من قائمة سويسرا في البرازيل 2014، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة.