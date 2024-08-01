بالصور - نجوم كرة عالميون اعتزلوا اللعب الدولي عام 2024
بعد مسيرة حافلة مع منتخبات بلادهم نجحوا فيها في تحقيق إنجازات مميزة دوليا، أساطير كروية كبيرة وضعت حدا لمسيرتها الدولية عام 2024. تعرف على أبرزهم في هذه الجولة المصورة!
مانويل نوير
وضع حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير حدا لمسيرته مع المنتخب الألماني عن عمر 38 عاما. وبذلك يكون نوير قد أنهى مشوارا، خاض خلاله 124 مباراة بألوان "المانشافت". نوير أحرز مع ألمانيا لقب مونديال 2014 وحقق المركز الثالث عام 2010. وقال نوير على إنستغرام: "بعد مناقشات طويلة ومكثفة مع عائلتي وأصدقائي، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني. أي شخص يعرفني يعرف أن قرارا من هذا النوع لم يكن سهلا بالنسبة لي".
بيبي
البرتغالي كيبلر لافيران ليما فيريرا، المعروف باسم "بيبي"، قلب دفاع ريال مدريد وبورتو السابق، أعتزل أيضا عالم الساحرة المستديرة هذا الشهر (أغسطس 2024) وشارك بيبي البالغ من العمر 41 عاما مع منتخب بلاده البرتغالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، لكنه ودع المسابقة من الدور ربع النهائي على يد فرنسا بركلات الترجيح.
إلكاي غوندوغان
عن عمر 33 عاما أعلن لاعب الوسط وقائد منتخب ألمانيا إيلكاي غوندوغان اعتزاله اللعب دوليا. و لعب غوندوغان مباراته الأولى بقميص منتخب ألمانيا أمام بلجيكا في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2011 ، لكنّه غاب عن المنتخب المتوّج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل بسبب إصابة في ظهره، كما غاب عن كأس أوروبا 2016 بسبب خلع في الركبة. غوندوغان كان حاضرا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة التي احتضنتها ألمانيا، وحمل شارة القيادة.
أنخيل دي ماريا
بعد تتويجه بلقب كوبا أميركا هذا الصيف رفقة المنتخب الأرجنتيني، أعلن نجم منتخب التانغو أنخيل دي ماريا اعتزاله اللعب الدولي. ويبلغ دي ماريا من العمر 36 عاماً وبدأت مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني عام 2008 وخاض 145 مباراة سجل خلالها 31 هدفاً. وحقق مجموعة من الألقاب أبرزها لقب مونديال قطر 2022.
يان سومر
قرر حارس مرمى إنتر ميلان المخضرم يان سومر اعتزال اللعب دوليًا بعد أن شارك في 94 مباراة مع منتخب سويسرا. سومر البالغ من العمر 35 عاما، لعب في بطولتين لكأس العالم، في روسيا 2018 وقطر 2022. وكان سومر أيضًا جزءًا من قائمة سويسرا في البرازيل 2014، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة.
توني كروس
بعد يومين من هزيمة منتخب الماكينات الدرامية أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، ودّع نجم كرة القدم الألماني توني كروس عالم كرة القدم رسميا برسالة مؤثرة وجه فيها الشكر لمشجعيه والنوادي التي انضم إليها ومدربيه ورفاقه، وكذلك لأصدقائه وأسرته، وقال إنه "ما من شيء أفضل من أن ترى أبناءك فخورين بأبيهم".
خيسوس نافاس
آخر مباراة دولية لعبها الإسباني خيسوس نافاس صاحب الـ38 عامًا كانت ضد إنجلترا، ضمن نهائي يورو 2024. لعب خيسوس نافاس دورًا رئيسيًا كذلك في فوز إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2012 فيما لم يكن حاضرًا ضمن قائمة لاروخا المتوجة باللقب الأوروبي في 2008. وخاض خيسوس نافاس 56 مباراة دولية مع إسبانيا.
توماس مولر
لعب مولر للمرة الأولى مع المنتخب الألماني في آذار/ مارس 2010، وخاض 131 مباراة دولية، ليتواجد في المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع "منتخب الماكينات" خلف لوتار ماتيوس (150 مباراة) وميروسلاف كلوزه (137 مباراة). وكان تتويجه بلقب كأس العالم 2014 أكبر إنجازات مولر مع ألمانيا. مولر أعلن اعتزاله الدولي بعد يوم من انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت في ألمانيا الصيف الحالي.
أوليفر جيرو
نجم الكرة الفرنسية والهداف التاريخي لمنتخب الديوك بـ57 هدفا أعلن بدوره الاعتزال الدولي بعد بطولة أمم أوروبا 2024. جيرو البالغ من العمر 37 عاما خاض 137 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وكان ضمن تشكيلة منتخب (الديوك) الفائز بكأس العالم عام 2018 بروسيا. وانتقل جيرو إلى لوس أنجليس الأمريكي بعد ثلاث سنوات قضاها مع فريق ميلان الإيطالي.
إدينسون كافاني
أيضا أنهى المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، ثاني أفضل هدّاف في تاريخ منتخب بلاده، مشواره الدولي هذا العام (نهاية مايو 2024). ولعب كافاني 136 مباراة دولية وسجل 58 هدفا وهو الهدّاف الثاني تاريخيًا بعد لويس سواريس (68 هدفا). كما شارك كافاني في كأس العالم أربع مرات: جنوب أفريقيا 2010 عندما بلغ الدور نصف النهائي، البرازيل 2014، روسيا 2018 وقطر 2022. ونال مع منتخب بلاده لقب كوبا أميركا عام 2011.
شيردان شاكيري
بعد 14 عاما مع المنتخب السويسري، وضع شيردان شاكيري حدا لمسيرته الكروية على الصعيد الدولي. وجاء ظهوره الأخير مع بلاده خلال الهزيمة أمام إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية لبطولة يورو 2024. يعدّ شاكيري "32 عامًا" اللاعب الوحيد الذي نجح في التسجيل في جميع نسخ اليورو وكأس العالم منذ 2014. يلعب شاكيري في صفوف شيكاعو فاير الأمريكي منذ 2022 وينتهي عقده بنهاية العام الجاري.
مارسيلو بروزوفيتش
أعلن لاعب خط وسط النصر السعودي مارسيلو بروزوفيتش رسميًا عن انتهاء مسيرته مع المنتخب الكرواتي في سن 31 عاما. طوال مسيرته المهنية، كان بروزوفيتش جزءًا من الجيل الذهبي من لاعبي كرة القدم الكرواتيين الذين صنعوا التاريخ في كأس العالم لكرة القدم. من إنجازاته البارزة وصافة كأس العالم 2018 والمركز الثالث في مونديال قطر 2022. مما عزز مكانة كرواتيا كواحدة من أفضل الدول في كرة القدم. (إعداد: هشام الدريوش)