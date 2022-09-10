 بالصور.. فنانة الوشم التقليدي الفلبينية التي تخطت المائة سنة | جميع المحتويات | DW | 10.07.2023

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ثقافة ومجتمع

بالصور.. فنانة الوشم التقليدي الفلبينية التي تخطت المائة سنة

الفليبينية أبو وانغ أود زينت مؤخرا غلاف مجلة "فوغ". وبعمر 106 أعوام أضحت نجمة بارزة في فن الوشم التقليدي. زوار من جميع أنحاء العالم يقصدونها لتزيين أجسامهم بفنها النادر.

  • Maria Oggay klopft einer Frau konzentriert ein Tattoo in die Haut

    وشم تقليدي نادر

    زيارة إلى ماريا أوجاي، المعروفة أيضًا باسم أبو وانغ أود. هذه السيدة الفلبينية عمرها 106 سنوات وهي ليس أكبر فتاة تصدرت غلاف مجلة "فوغ" وحسب، بل ايضا فنانة ضالعة في فن الوشم "مامباباتوك" . في وطنها الفلبين تحافظ ماريا على الوشم التقليدي لقومية "كالينغا" التي تنتمي إليها.

  • Apo Whang-Od sitzt neben ihren Großnichten auf einem Stuhl und guckt sich die Bilder in der Vogue an

    الجمال لا يعرف العمر

    الجمال الحقيقي لا يعرف العمر. وهذا هو أفضل دليل على وانغ أود. ومع ذلك، فإن الضجة حول صورها تجعلها تشعر بالانزعاج: "أنا سعيدة لأن صوري يمكن أن يراها الكثيرون في أماكن مختلفة"، تقول. "ولكنني أشعر أيضًا بالحرج عندما أفكر في أنهم ينظرون إلى وجه قبيح مثل هذا!"

  • Apo Whang-Od blickt konzentriert auf ihr Werkzeug aus Bambus in ihrer Hand

    عصا الخيزران وشوك الليمون

    كانت أبو وانغ أود مشهورة قبل ظهورها على غلاف "فوغ". وفي عام 2009 تم تصويرها من قبل قناة ديسكفري لبرنامج "صياد الوشم". وفي الوقت الحالي، هناك العديد من الوثائقيات عن حياتها وفنها. أداة عملها تتألف من شوكة شجرة الليمون المثبتة على عصا من الخيزران إضافة إلى حبر الفحم.

  • Ein Schild mit der Aufschrift Welcome! Whang-Od Buscalan Tattoo Village

    رحلة مثيرة

    من يرغب في أن يتم وشمه من قبل وانغ أود، لديه رحلة مثيرة أمامه. تقع قرية بوسكالان حيث تسكن فنانة الوشم على جبل في سلسلة جبال كورديليرا. تبعد القرية عن العاصمة مانيلا 12 ساعة وفي نقطة ما لا يمكن المضي قدمًا بالسيارة، حيث يجب السير ساعة على الأقدام. عند مدخل القرية، ترحب بالزوار لوحة تقول: "مرحبًا! قرية وانغ أود للوشم بوسكالان".

  • Einfache gemauerte Häuser, eines im Bau an einem hellgrün bewachsenem Hang, am Fuße eines bewaldeten Bergs

    رحلة لاتُنسى

    يتم مكافأة الزوار الذين يقومون بالرحلة الطويلة بشيء أكثر من مجرد وشم مميز. يوفر وطن وانغ أود أيضًا مناظر خلابة لمدرجات حقول الأرز والجبال الغنية بالنباتات البرية. إنها ذكرى لا تُنسى.

  • Fotos und andere Erinnerungsstücke der Besucher sind in das Strohdach gesteckt.

    قطع تذكارية من الزوار

    "أنا فخورة بحمل علامة وانغ أود الآن"، تقول زائرة تبلغ من العمر 45 عامًا، قدمت الزائرة من كندا مع ستة أصدقاء، ولديها الآن "الوشم المميز" لوانغ أود، على معصم يدها اليسرى. وقد ترك العديد من الزوار صورًا وقطع تذكارية تحت سقف كوخ الفنانة المشهورة.

  • T-Shirts in einem Souvenirgeschäft bedruckt mit dem Konterfei von Apo Whang-Od

    الضجة حول أبو وانغ أود

    هناك ضجة حقيقية حول السيدة الأكبر في القرية. أصبحت علامة تجارية حقيقية، بحيث تزين صورتها حتى الهدايا التذكارية. "لماذا يجب أن تكون كل الأشياء مطبوعة بصوري؟"، تسأل وهي تضحك. بالنسبة لقرية بوسكالان، أصبحت شهرتها مصدر دخل مربح.

  • Ein Plakat zeigt Apo Whang-Od und ihr beiden Großnichten Grace und Elyang

    الحفاظ على التقليد حيا

    يُسمح بتوريلا يجوز توريث فن الوشم لقومية "كالينغا" التي تنتمي إليها ماريا إلا إلى الأقرباء بالدم. الفنانة ليس لديها أطفال، وقد ساد الاعتقاد لفترة طويلة أنها آخر فنانة وشم من هذه القومية. أما الآن فهي تقوم بتدريب حفيدتي أختها غريس وإليانغ للحفاظ على التقليد حيًا. وعن الحفيدتين تقول بفخر أن كلتاهما الآن فنانة ناجحة في الوشم. إعداد: جولي هوينكن


  • Maria Oggay klopft einer Frau konzentriert ein Tattoo in die Haut

    وشم تقليدي نادر

    زيارة إلى ماريا أوجاي، المعروفة أيضًا باسم أبو وانغ أود. هذه السيدة الفلبينية عمرها 106 سنوات وهي ليس أكبر فتاة تصدرت غلاف مجلة "فوغ" وحسب، بل ايضا فنانة ضالعة في فن الوشم "مامباباتوك" . في وطنها الفلبين تحافظ ماريا على الوشم التقليدي لقومية "كالينغا" التي تنتمي إليها.

  • Apo Whang-Od sitzt neben ihren Großnichten auf einem Stuhl und guckt sich die Bilder in der Vogue an

    الجمال لا يعرف العمر

    الجمال الحقيقي لا يعرف العمر. وهذا هو أفضل دليل على وانغ أود. ومع ذلك، فإن الضجة حول صورها تجعلها تشعر بالانزعاج: "أنا سعيدة لأن صوري يمكن أن يراها الكثيرون في أماكن مختلفة"، تقول. "ولكنني أشعر أيضًا بالحرج عندما أفكر في أنهم ينظرون إلى وجه قبيح مثل هذا!"

  • Apo Whang-Od blickt konzentriert auf ihr Werkzeug aus Bambus in ihrer Hand

    عصا الخيزران وشوك الليمون

    كانت أبو وانغ أود مشهورة قبل ظهورها على غلاف "فوغ". وفي عام 2009 تم تصويرها من قبل قناة ديسكفري لبرنامج "صياد الوشم". وفي الوقت الحالي، هناك العديد من الوثائقيات عن حياتها وفنها. أداة عملها تتألف من شوكة شجرة الليمون المثبتة على عصا من الخيزران إضافة إلى حبر الفحم.

  • Ein Schild mit der Aufschrift Welcome! Whang-Od Buscalan Tattoo Village

    رحلة مثيرة

    من يرغب في أن يتم وشمه من قبل وانغ أود، لديه رحلة مثيرة أمامه. تقع قرية بوسكالان حيث تسكن فنانة الوشم على جبل في سلسلة جبال كورديليرا. تبعد القرية عن العاصمة مانيلا 12 ساعة وفي نقطة ما لا يمكن المضي قدمًا بالسيارة، حيث يجب السير ساعة على الأقدام. عند مدخل القرية، ترحب بالزوار لوحة تقول: "مرحبًا! قرية وانغ أود للوشم بوسكالان".

  • Einfache gemauerte Häuser, eines im Bau an einem hellgrün bewachsenem Hang, am Fuße eines bewaldeten Bergs

    رحلة لاتُنسى

    يتم مكافأة الزوار الذين يقومون بالرحلة الطويلة بشيء أكثر من مجرد وشم مميز. يوفر وطن وانغ أود أيضًا مناظر خلابة لمدرجات حقول الأرز والجبال الغنية بالنباتات البرية. إنها ذكرى لا تُنسى.

  • Fotos und andere Erinnerungsstücke der Besucher sind in das Strohdach gesteckt.

    قطع تذكارية من الزوار

    "أنا فخورة بحمل علامة وانغ أود الآن"، تقول زائرة تبلغ من العمر 45 عامًا، قدمت الزائرة من كندا مع ستة أصدقاء، ولديها الآن "الوشم المميز" لوانغ أود، على معصم يدها اليسرى. وقد ترك العديد من الزوار صورًا وقطع تذكارية تحت سقف كوخ الفنانة المشهورة.

  • T-Shirts in einem Souvenirgeschäft bedruckt mit dem Konterfei von Apo Whang-Od

    الضجة حول أبو وانغ أود

    هناك ضجة حقيقية حول السيدة الأكبر في القرية. أصبحت علامة تجارية حقيقية، بحيث تزين صورتها حتى الهدايا التذكارية. "لماذا يجب أن تكون كل الأشياء مطبوعة بصوري؟"، تسأل وهي تضحك. بالنسبة لقرية بوسكالان، أصبحت شهرتها مصدر دخل مربح.

  • Ein Plakat zeigt Apo Whang-Od und ihr beiden Großnichten Grace und Elyang

    الحفاظ على التقليد حيا

    يُسمح بتوريلا يجوز توريث فن الوشم لقومية "كالينغا" التي تنتمي إليها ماريا إلا إلى الأقرباء بالدم. الفنانة ليس لديها أطفال، وقد ساد الاعتقاد لفترة طويلة أنها آخر فنانة وشم من هذه القومية. أما الآن فهي تقوم بتدريب حفيدتي أختها غريس وإليانغ للحفاظ على التقليد حيًا. وعن الحفيدتين تقول بفخر أن كلتاهما الآن فنانة ناجحة في الوشم. إعداد: جولي هوينكن


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