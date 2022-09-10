بالصور.. فنانة الوشم التقليدي الفلبينية التي تخطت المائة سنة

رحلة مثيرة

من يرغب في أن يتم وشمه من قبل وانغ أود، لديه رحلة مثيرة أمامه. تقع قرية بوسكالان حيث تسكن فنانة الوشم على جبل في سلسلة جبال كورديليرا. تبعد القرية عن العاصمة مانيلا 12 ساعة وفي نقطة ما لا يمكن المضي قدمًا بالسيارة، حيث يجب السير ساعة على الأقدام. عند مدخل القرية، ترحب بالزوار لوحة تقول: "مرحبًا! قرية وانغ أود للوشم بوسكالان".