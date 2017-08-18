بالصور: تعرف على أغلى عشر مدن في العالم في 2021!

نيويورك المركز السادس

على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدر مدينة نيويورك قائمة المدن الأغلى. أما عالميا فقد جاءت في المرتبة السادسة. أبناء المدينة يحلمون بمسكن في حي مانهاتن الشهير، لكنه أمر لا يتحقق إلا لقليل منهم، فعلى سبيل المثال سعر الشقة التمليك في المدينة التي يطلق عليها لقب "التفاحة الكبيرة" (Big Apple) قد يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.