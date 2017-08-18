 بالصور: تعرف على أغلى عشر مدن في العالم في 2021! | جميع المحتويات | DW | 06.12.2021

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بالصور: تعرف على أغلى عشر مدن في العالم في 2021!

وفقاً لدراسة حديثة لمجلة "إيكونومست" البريطانية ارتفعت تكاليف المعيشة هذا العام بشكل لافت. وكان لجائحة كورونا دور كبير في ذلك. وبحسب الدراسة المذكورة تصدرت تل أبيب قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم.

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    تل أبيب الأغلى في العالم

    دراسة رصدت تكاليف المعيشة في 173 مدينة حول العالم. متصدرة القائمة تل أبيب التي صنفت على أنها الأغلى على الإطلاق في عام 2021. مشاكل التوريد على مستوى العالم وتداعيات جائحة كورونا، رفعت من مستوى الأسعار وأطاحت بالقدرة الشرائية للمواطنين.

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    باريس في المركز الثاني

    العاصمة الفرنسية قفزت هذا العام إلى المركز الثاني. ومع ذلك لا تزال باريس مقصد السياح حول العالم، حتى وإن أطاح الوباء بحركة السفر. كما لا يزال الملهى الليلي "مولان روج" في حي مونمارتر يتصدر قائمة الوجهات السياحية في مدينة الأنوار.

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    سنغافورة

    في المركز الثاني أيضا، وإلى جانب باريس نجد سنغافورة على قائمة المدن الأغلى في العالم. هذه المدينة العملاقة في جنوب شرق آسيا تحولت إلى مركز مالي قوي عالمياً. إلى جانب ثورتها تعرف هذه المدينة-الجزيرة بقوانينها الصارمة، فلا يسمح إطلاقا باستخدام شبكة واي فاي الخاصة بشخص آخر دون استئذان، ومن يقم بذلك، يواجه عقوبة السجن وغرامة مالية تبلغ 10 آلاف يورو.

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    زيوريخ الجميلة

    إجمالا، تُعرف سويسرا بتكالف معيشية مرتفعة جدا، لكن في زيوريخ الأمر يزداد تعقيدا. والسبب يعود إلى حركة الهجرة المسجلة في السنوات الأخيرة والتي رفعت تكاليف الإيجار بشكل لافت. ووفقاً للبيانات الرسمية يصل معدل الإيجار للمتر المربع الواحد إلى 25 يورو.

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    هونغ كونغ خامسة

    عادت هونغ كونغ الصينية لتكون خامس أغلى مدن العالم في 2021. والسبب يعود إلى تكاليف السكن الخيالية. فالمستعمرة البريطانية السابقة تعدّ من أكثر مدن العالم من حيث الكثافة السكانية. وليس نادراً أن يصل إيجار شقة صغيرة جدا إلى ألفي يورو شهريا.

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    نيويورك المركز السادس

    على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدر مدينة نيويورك قائمة المدن الأغلى. أما عالميا فقد جاءت في المرتبة السادسة. أبناء المدينة يحلمون بمسكن في حي مانهاتن الشهير، لكنه أمر لا يتحقق إلا لقليل منهم، فعلى سبيل المثال سعر الشقة التمليك في المدينة التي يطلق عليها لقب "التفاحة الكبيرة" (Big Apple) قد يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

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    جنيف في المركز السابع

    جنيف هي المدينة السويسرية الثانية التي ظهرت في المراكز العشر الأولى لدراسة "إيكونومست" البريطانية. واختارتها العديد من المنظمات والاتحادات مقرا لها، ما يجعل السكن فيها عاملا فاعلا في غلاء تكاليف المعيشة.

  • default

    كوبنهاغن بالمركز الثامن

    العيش بمدينة كوبنهاغن الساحرة له ثمنه. وذلك ليس بسبب تكاليف السكن فحسب، وإنما أيضا بسبب أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية وغيرها التي هي أعلى بنحو 40 بالمائة مقارنة بدول وسط أوروبا.

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    لوس أنجليس المركز التاسع

    إنها مدينة الملائكة، بها حي هوليود، منزل كبار النجوم والفنانين. ولا يكاد يوجد شيء مرتبط بأسلوب حياة البذخ والتكلفة الباهظة أكثر من تلك المدينة الضخمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وباعتبارها مركز صناعة الترفيه التي تقدر بمليارات الدولارات، تعد المدينة نقطة جذب للممثلين والمخرجين والمبدعين المبتدأين في جميع أنحاء العالم الذين يأملون في كسب أموال طائلة. إعداد: جولي هونكن/ و.ب/ ص.ش

  • default

    أوساكا المركز العاشر

    بجانب العاصمة طوكيو تعد أوساكا، المدينة الضخمة، المركز الاقتصادي لليابان. كما أن أوساكا تعتبر مقصدا سياحيا شهيرا أيضا. وعند الزيارة يجب أن تستعد بميزانية جيدة للرحلة لأن تكلفة المعيشة يمكن أن تكون مرتفعة جدا، خاصة بالنسبة للمبيت. وبالمقارنة، فإن أسعار المتر المربع أعلى بكثير من أسعار مدن اليابان الأخرى، باهظة الأسعار عموما.


  • default

    تل أبيب الأغلى في العالم

    دراسة رصدت تكاليف المعيشة في 173 مدينة حول العالم. متصدرة القائمة تل أبيب التي صنفت على أنها الأغلى على الإطلاق في عام 2021. مشاكل التوريد على مستوى العالم وتداعيات جائحة كورونا، رفعت من مستوى الأسعار وأطاحت بالقدرة الشرائية للمواطنين.

  • default

    باريس في المركز الثاني

    العاصمة الفرنسية قفزت هذا العام إلى المركز الثاني. ومع ذلك لا تزال باريس مقصد السياح حول العالم، حتى وإن أطاح الوباء بحركة السفر. كما لا يزال الملهى الليلي "مولان روج" في حي مونمارتر يتصدر قائمة الوجهات السياحية في مدينة الأنوار.

  • default

    سنغافورة

    في المركز الثاني أيضا، وإلى جانب باريس نجد سنغافورة على قائمة المدن الأغلى في العالم. هذه المدينة العملاقة في جنوب شرق آسيا تحولت إلى مركز مالي قوي عالمياً. إلى جانب ثورتها تعرف هذه المدينة-الجزيرة بقوانينها الصارمة، فلا يسمح إطلاقا باستخدام شبكة واي فاي الخاصة بشخص آخر دون استئذان، ومن يقم بذلك، يواجه عقوبة السجن وغرامة مالية تبلغ 10 آلاف يورو.

  • default

    زيوريخ الجميلة

    إجمالا، تُعرف سويسرا بتكالف معيشية مرتفعة جدا، لكن في زيوريخ الأمر يزداد تعقيدا. والسبب يعود إلى حركة الهجرة المسجلة في السنوات الأخيرة والتي رفعت تكاليف الإيجار بشكل لافت. ووفقاً للبيانات الرسمية يصل معدل الإيجار للمتر المربع الواحد إلى 25 يورو.

  • default

    هونغ كونغ خامسة

    عادت هونغ كونغ الصينية لتكون خامس أغلى مدن العالم في 2021. والسبب يعود إلى تكاليف السكن الخيالية. فالمستعمرة البريطانية السابقة تعدّ من أكثر مدن العالم من حيث الكثافة السكانية. وليس نادراً أن يصل إيجار شقة صغيرة جدا إلى ألفي يورو شهريا.

  • default

    نيويورك المركز السادس

    على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدر مدينة نيويورك قائمة المدن الأغلى. أما عالميا فقد جاءت في المرتبة السادسة. أبناء المدينة يحلمون بمسكن في حي مانهاتن الشهير، لكنه أمر لا يتحقق إلا لقليل منهم، فعلى سبيل المثال سعر الشقة التمليك في المدينة التي يطلق عليها لقب "التفاحة الكبيرة" (Big Apple) قد يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

  • default

    جنيف في المركز السابع

    جنيف هي المدينة السويسرية الثانية التي ظهرت في المراكز العشر الأولى لدراسة "إيكونومست" البريطانية. واختارتها العديد من المنظمات والاتحادات مقرا لها، ما يجعل السكن فيها عاملا فاعلا في غلاء تكاليف المعيشة.

  • default

    كوبنهاغن بالمركز الثامن

    العيش بمدينة كوبنهاغن الساحرة له ثمنه. وذلك ليس بسبب تكاليف السكن فحسب، وإنما أيضا بسبب أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية وغيرها التي هي أعلى بنحو 40 بالمائة مقارنة بدول وسط أوروبا.

  • default

    لوس أنجليس المركز التاسع

    إنها مدينة الملائكة، بها حي هوليود، منزل كبار النجوم والفنانين. ولا يكاد يوجد شيء مرتبط بأسلوب حياة البذخ والتكلفة الباهظة أكثر من تلك المدينة الضخمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وباعتبارها مركز صناعة الترفيه التي تقدر بمليارات الدولارات، تعد المدينة نقطة جذب للممثلين والمخرجين والمبدعين المبتدأين في جميع أنحاء العالم الذين يأملون في كسب أموال طائلة. إعداد: جولي هونكن/ و.ب/ ص.ش

  • default

    أوساكا المركز العاشر

    بجانب العاصمة طوكيو تعد أوساكا، المدينة الضخمة، المركز الاقتصادي لليابان. كما أن أوساكا تعتبر مقصدا سياحيا شهيرا أيضا. وعند الزيارة يجب أن تستعد بميزانية جيدة للرحلة لأن تكلفة المعيشة يمكن أن تكون مرتفعة جدا، خاصة بالنسبة للمبيت. وبالمقارنة، فإن أسعار المتر المربع أعلى بكثير من أسعار مدن اليابان الأخرى، باهظة الأسعار عموما.


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