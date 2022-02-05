بالصور... أكبر عشر مدن في ألمانيا

كولونيا

يعيش نحو 1.1 مليون نسمة في مدينة كولونيا على ضفاف نهر الراين. وتشتهر المدينة بتنوع ثقافي وفني يستقطب العديد من السياح. من أشهر إحتفالاتها "الكارنفال"، وهى فترة إحتفالات تُنظم فيها العديد من الأنشطة الترفيهية حيث يجوب الناس الشوارع في أزياء تنكرية على وقع الموسيقى و الغناء. يفتخر سكان كولونيا بشكل خاص بالكاتدرائية التاريخية أو "كولنر دوم"، وهي أحد أشهر الصروح المعمارية في ألمانيا (في الصورة).