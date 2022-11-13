 بالصواريخ والمسيرات - إيران تشن ضربات على مجموعات كردية في العراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.11.2022

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بالصواريخ والمسيرات - إيران تشن ضربات على مجموعات كردية في العراق

شنّت إيران ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة في كردستان العراق بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل، التي تتهمها طهران بإثارة التظاهرات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

ضربات إيرانية في كردستان العراق. كان مسؤولون إيرانيون قد وجّهوا تحذيرات إلى بغداد وأربيل، مطالبين بـتحييد الجماعات المعارضة الإيرانية في كردستان العراق. (أرشيف: 28/9/2022)

ضربات إيرانية في كردستان العراق. كان مسؤولون إيرانيون قد وجّهوا تحذيرات إلى بغداد وأربيل، مطالبين بـ"تحييد" الجماعات المعارضة الإيرانية في كردستان العراق. (أرشيف: 28/9/2022)

بعدما أفادت وكالة الأنباء العراقيّة الرسميّة قبل فجر الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، بـ "تعرّض مقارّ ثلاثة أحزاب إيرانيّة مُعارضة داخل إقليم كردستان لقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانيّة"، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية لأنباء لاحقاً، استناداً لبيان مكتب العلاقات العامة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري "بدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من مقر حمزة سيد الشهداء على المقار المتبقية للإرهابيين الانفصاليين في المنطقة الشمالية من العراق".

مختارات

الخبر ذاته، أكده أيضا الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني وتنظيم "كومله" في تغريدتين منفصلتين على تويتر الاثنين. فيما أعلن الحزب الكردستاني الإيراني، الذي يعدّ أقدم حزب كردي في إيران، تأسس في عام 1945، مقتل أحد مقاتليه في منطقة "كويسنجق"، المعروفة أيضا باسم كويا في ساعة متأخرة الأحد. وأضاف أنّ "هذه الهجمات العشوائيّة تأتي في وقت يعجز النظام الإيراني الإرهابي عن وقف التظاهرات الجارية في كردستان". ونشر على حسابه في تويتر مقاطع فيديو تُظهر كرات نارٍ تتصاعد في السماء ليلًا.

اتهامات للأكراد

وتتّهم الحكومة الإيرانيّة هذه الجماعات المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر/ أيلول، إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق.

وكان عدد من كبار المسؤولين الإيرانيّين قد وجّهوا تحذيرات في هذا الشأن إلى السلطات في بغداد وأربيل، مطالبين إيّاهما بـ"تحييد" هذه الجماعات المعارضة.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في مكسيكو سيتي

    تضامنا مع النساء في ايران واستذكارا لوفاة مهسا أميني، تكتب امرأة رسائل ضد "النظام الذكوري" في ايران على جدار السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في فرانكفورت

    شرطة الآداب اعتقلت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بسبب "لباسها غير الإسلامي". ودخلت في غيبوبة وتوفيت في الـ 16 أيلول/ سبتمبر في المستشفى. وتنفي الشرطة استخدامها للعنف، ولا أحد يثق في ذلك. فالكثير من النساء عايشن تصرفات شرطة الأداب العنيفة.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    سيمبسون متضامن في ميلانو

    في ايران تلجأ النساء للاحتجاج إلى قص الشعر أمام الكاميرا. وعلى جدار منزل في ميلانو مباشرة أمام القنصلية الإيرانية رسمت صورة للشخصية الكارتونية مارج سيمبسون، رسمها فنان الغرافيك اليكساندرو بالومبو.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في باريس

    في باريس لا تذكر صور الجدران فقط بمهسا أميني والاحتجاجات في ايران، بل إن المدينة تعتزم إعلان أميني "مواطنة شرفية". ومن المتوقع أن يحمل موقع في باريس اسم أميني "لكي لا ينسى أحد اسمها"، كما أعلنت عمدة المدينة آن هيدالغو الأسبوع المنصرم " باريس ستقف دوما إلى جانب أولئك الذين يكافحون من أجل حقوقهم وحريتهم".

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    النساء، الحياة، الحرية

    فنانون من "تجمع بدون اسم" رسموا صورة لمهسا أميني على بناية مهجورة بفرانكفورت. وإلى جنبها كُتبت كلمات: النساء الحياة الحرية. الشعار المعلن من قبل المتظاهرين ضد نظام الملالي في طهران.

  • Modisch manikürte und beringte Frauenhände halten ein Protestplakat Stand with the Women of Iran

    احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في كراكاو

    انتفاضة النساء ضد المضطهدين في ايران تستحق التضامن، كما يعلن الكثير من النساء حول العالم. حتى في مدينة كراكاو في بولندا خرجت تظاهرات لدعم النساء في إيران. في كثير من مناطق العالم تتعرض نساء بسبب جنسهن للإهانة أو حتى التمييز. وفكرة ثورة نسائية في إيران تلهم الكثير منهن.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    احتجاج طلبة الفنون بطهران

    طلبة الفنون في جامعة أزاد بطهران احتجوا يوم الاثنين أمام مبنى الجامعة. اللون الأحمر على أكفهم يرمز إلى القمع الدموي للاحتجاجات من قبل قوات الأمن.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    نظرية الدومينو المرغوب فيها

    الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني ليست موجهة فقط ضد قواعد اللباس المتشددة للفتيات والنساء. فالمتظاهرون يحتجون ضد النظام ويهتفون: "الملالي ارحلوا" أو "الموت للدكتاتور". والمعني هنا هو الزعيم الروحي والسياسي علي خامنئي. إعداد: شابنام فون هاين/ م.ام.


وتتمركز الفصائل الكرديّة الإيرانيّة في العراق منذ ثمانينات القرن المنصرم، وتصفها طهران بأنّها "إرهابيّة" وتتّهمها بشنّ هجمات على الأراضي الإيرانيّة، غير أن يعض الخبراء يقولون إن هذه المجموعات التي قادت تمرّدًا مسلّحًا لفترة طويلة، قد أوقفت تقريبًا أنشطتها العسكريّة.

من جهتها دانت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط (سينتكوم) في بيان "الضربات الإيرانيّة عبر الحدود"، معتبرة إياها "عشوائيّة وغير قانونيّة" و"تنتهك السيادة العراقيّة وتُقوّض أمن العراق والشرق الأوسط واستقرارهما".

هجمات تركية موازية

موازاة لذلك، أعلنت أنقرة بدورها الأحد شنّ عمليّة عسكريّة جوّية ضدّ المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصًا، بعد أسبوع على اعتداء دامٍ في إسطنبول، اتّهمت كلًا من حزب العمّال الكردستاني والقوّات الكرديّة في سوريا بالوقوف خلفه.

وفي المقابل، انتقد النائب ياسر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في تصريحات لجريدة الصباح الصادرة صباح الاثنين، استمرار كلّ من إيران وتركيا بقصف المدن العراقية، بما يشكل "انتهاكاً للسيادة تحت ذريعة مطاردة جماعات معارضة". وتابع أن "كلا من أنقرة وطهران لم تسلما أي رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي تؤكد وجود تجاوزات على الأمن القومي الإيراني أو التركي كما أنه لا يوجد ردّ عسكري عراقي أو أي حوار بهذا الخصوص مع تركيا وإيران"، حسب النائب العراقي.

ح.ز/ ص. ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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