 بالرغم من أهميتها .. أشياء في المنزل ننسى تنظيفها باستمرار | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 10.08.2021

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منوعات

بالرغم من أهميتها .. أشياء في المنزل ننسى تنظيفها باستمرار

يعتقد معظمنا أن الأرضيات اللامعة، والأسطح البراقة، هي علامة النظافة المطلقة، بيد أن الخبراء يحذرون من ثمانية أشياء ننسى تنظيفها في المنزل، ما يجعلها موئلا للجراثيم، فما هي؟ وهل تنساها أنت حقا؟

Symbolbild Frühjahrsputz

البيت نظيف ومرتب، وهو ما يدفع إلى الاسترخاء، بيد أنه وبالرغم من تنظيف المنزل، يؤكد الخبراء أننا ننسى دائما تنظيف بعض الأماكن الضرورية، وهو ما يساعد على نقل الجراثيم داخل المنزل.

دواسة الاقدام

تخيل حجم الأوساخ والأتربة الموجودة أمام منزلك، والتي ننظف بها أحذيتنا كل يوم. قد يعتقد البعض أن نفض دواسة الأقدام وتخليصها من الأتربة هو أمر كاف لجعلها نظيفة، بيد أن مجلة بيلد دير فراو الألمانية تنقل تحذيرات خبراء التنظيف. إذ من الضروري غسل الدواسة إذا كانت مادة الصنع تسمح بذلك. أما إن كانت الدواسة من القش، فيجب رشها بالماء الدافئ والمطهرات وتعريضها للشمس للتعقيم، بعد نفضها جيدا وتخليصها من الاتربة.

خرق التنظيق

بالطبع، خرق التنظيف والإسفنج تمتص جميع أنواع الأوساخ. ومع ذلك ، غالبًا ما ننسى إزالة هذه الأوساخ بشكل مناسب من أدوات التنظيف. يمكننا وضع الخرق في الغسيل ، لكن يتعين علينا استبدالها بعد فترة. يعتبر الإسفنج أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم والبكتيريا ، لذا يجب استبداله بانتظام - ويفضل أن يكون مرة واحدة في الأسبوع

نصيحة: يجب "تطهير" ملحقات التنظيف بالماء الدافئ والخل بعد كل دورة تنظيف.

أجهزة التحكم عن بعد

ماذا عن جهاز التحكم عن بعد؟ سواء للتلفزيون أو الراديو، يتم استخدام هذه الأشياء بانتظام ، وبالتالي فإن جميع أنواع البكتيريا تكون متواجدة على أسطحها. وهذا هو سبب أهمية التنظيف المنتظم لأجهزة التحكم عن بُعد. لكن كن حذرًا مع السوائل حتى لا تتلف الأجهزة الإلكترونية، يكفي أن تكون قطعة قماش مبللة قليلاً .

مفاتيح الإنارة ومقابض الأبواب

كما هو الحال مع جهاز التحكم عن بعد، يجب بالطبع تنظيف مفاتيح الإضاءة التي يتم الضغط عليها عدة مرات في اليوم بانتظام وكذلك الأمر مع مقابض الأبواب ، لذا امسحها بانتظام ببعض المطهرات.

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نصائح لنظافة المطبخ

منتجات التجميل

قد يكون الحمام من أكثر الأماكن تنظيفًا في منزلك؟ ولكن ماذا عن أدوات المكياج مثل أسطح العلب والفرشاة الخاصة بالتجميل التي تلامس جلدك باستمرار، وأغطية الكريمات؟ إذا كانت هذه ملوثة ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور طفح وبثور على الجلد

الكتب والرفوف

إن تنظيف أسطح الرفوف الخارجية للمكتبة هو أمر غير كاف، ويجب، على الأقل مرة كل سنة، تنظيف أغلفة الكتب والأرفف الداخلية بشكل كامل. تراكم الغبار، يؤدي إلى انتشار الأمراض، ويعرض الجهاز التنفسي للخطر والأمراض. كما أن بعض الحشرات تكون قد نشرت بيوضها داخل أرفف الكتب، ما يتطلب ضرورة تنظيف هذه الامكنة.

أصص النباتات

أصيص النباتات هو أرض خصبة للبكتيريا وكذلك تراكم الغبار: يجب أيضًا تنظيف النباتات بانتظام حتى تظل صحية لفترة أطول. من المفضل تنظيف أسطح الأصيص، وكذلك أوراق النباتات من الغبار، وتعريضها للقليل من الشمس، بحسب نوع النبتة. وإلا فإن العفن قد يضرب جذور النبتة وأطرافها.

الثلاجة

من المسلم به أن معظمنا ينظف الثلاجة بانتظام، لكن البعض نادرًا ما يأخذ نظرة يومية بالداخل كفرصة لتنظيفها جيدًا. القاعدة العامة: بالطبع، يجب مسح الطعام المسكوب على الفور، ولكن بشكل عام يجب تنظيف الثلاجة  من الداخل جيدًا كل بضعة أشهر. ويشمل ذلك أيضًا مسح مطاط الباب الذي غالبًا ما يُنسى.

أحد الأماكن المنسية هو سقف الثلاجة كذلك ألق نظرة على خزائن المطبخ، وخاصة خزائن الحائط. حيث تميل الشحوم والأتربة إلى التجمع معًا لتكوين بقع عنيدة.

ع.أ.ج

  • Eine Frau wäscht sich ihre Hände

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    اسمع لأمك!

    عندما كنا صغاراً، اعتدنا سماع: يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام! وهذه الجملة هي القاعدة الذهبية الأولى التي تنطبق قبل إعداد الطعام أيضاً. الأمر في غاية الأهمية، إذ قد تنتقل الجراثيم إلى وجبة العائلة بأكملها أثناء الطهي. ويستغرق غسل اليدين الصحيح حوالي 30 ثانية. انتبه! يجب فرك الأصابع والفراغات والأظافر جيداً بالصابون.

  • Zerbrochenes Ei

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مرة واحدة ليست كافية

    ولكن لا يعني ذلك أن تغسل يديك قبل إعداد الطعام فقط، بل أثناء الطهي أيضاً. كلما لمست يداك اللحوم النيئة، الأسماك، البيض، أو الفضلات. وإلا فإنك ستواجه خطر نقل الجراثيم من هذه الأطعمة إلى غيرها- مثلاً غلى الخس أو الطماطم التي تقدم غير مطهية.

  • Eine Frau schneidet Gemüse

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    واحد للحوم، وآخر للخضروات

    لتجنب انتقال الجراثيم، يجب عدم تقطيع اللحوم النيئة بنفس الأدوات التي تستخدمها للأطعمة الأخرى. بشكل خاص ألواح التقطيع والسكاكين. يجب تخصيص لوح وسكين خاصة للحوم النيئة وأخرى للخضروات. أو يجب تنظيفها في غسالة الصحون قبل إعادة استخدامها لقطع الخضروات.

  • Nahaufnahme eines Schneidebretts

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    موطن للبكتيريا

    ما يبدو صغيراً بالنسبة لنا، قد يشكل عالماً بأكمله بالنسبة للبكتيريا. فمسببات الأمراض دقيقة للغاية. ما يشبه الخدش، يشكل بالنسبة للسالمونيلا "عدوى بكتيرية" مركزاً ضخماً. بطبيعة الحال يصعب تنظيف الألواح الخشبية الصلبة، وإذا كان سطح لوح التقطيع ممزّقاً جدًاً، يجب عليك شراء قطعة جديدة.

  • Spüllappen

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    إسفنجات التنظيف

    تعد إسفنجات وفرش غسل الأطباق من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الجراثيم. وللحفاظ على نظافتها يجب غسلها بالماء الساخن بعد كل استخدام ثم تخزينها حتى تجف. ولا ينبغي استخدام الإسفنجة لأكثر من بضعة أيام. إذ يجب استبدالها أو غليها في الغسالة بدرجة حرارة لا تقل عن 70 درجة.

  • Ein Stapel Geschirrtücher

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مناشف الصحون

    نفس الأمر بالنسبة لمناشف الصحون. يجب أن تجفف جيداً دائماً بعد الاستخدام، وتستبدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام قماشة الصحون في تنظيف اللحوم النيئة أو مسح البروتينات. وينصح باستخدام اللفائف الورقية للمطبخ وتجاهل الأوراق المستخدمة.

  • Innenansicht eines Kühlschranks

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    تنظيف الثلاجة

    تكاد لا تتكاثر معظم الكائنات الحية الدقيقة في درجات حرارة تقل عن 7 درجات مئوية. لذا يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة - اللحوم والأسماك والبيض في أبرد المناطق. ومن المهم جداً أن يتم تنظيف الثلاجة أيضاَ بانتظام لمنع تشكل المستعمرات الجرثومية.

  • Huhn mit Ratatuille

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    الحرارة كقاتل جرثومي

    هناك طريقة مؤكدة لقتل مسببات الأمراض وهي الحرارة. يجب طهي اللحوم والأسماك والبيض جيداً. هذا يعني أنه يجب تسخين الجزء الداخلي من الطعام إلى أكثر من 70 درجة لمدة دقيقتين على الأقل. ويجب أن تغسل السلطة والأعشاب والخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة بشكل جيد أيضاً. صوفي فاغنر/ ريم ضوا.


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خطوات بسيطة للاستمتاع بمطبخ نظيف!  

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