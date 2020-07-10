 بالدعم والضغط.. فرنسا تسعى لإنقاذ لبنان من ″لعبة المحاور″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بالدعم والضغط.. فرنسا تسعى لإنقاذ لبنان من "لعبة المحاور"

تثير زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان تساؤلات حول دلالاتها، خصوصاً وأنها تأتي في وقت يعاني فيه لبنان من "عزلة عربية ودولية"، كما يرى خبراء. فكيف تريد فرنسا إنقاذ "صديقها التاريخي" من أسوأ أزمة اقتصادية تلم به؟

أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، خلال لقائه لودريان أن لبنان ينظر إلى فرنسا كصديق تاريخي، وهو على ثقة أنها لن تتخلى عنه اليوم، ويتمنى مساعدة فرنسا له على عدة أصعدة.

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان (على اليسار) التقى الرئيس اللبناني ميشيل عون خلال زيارته إلى لبنان

"فرنسا مصممة على مساعدة لبنان وتتطلع إلى إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها"، هذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في زيارته إلى لبنان، في أول زيارة لمسؤول سياسي غربي، منذ تفشي كورونا، إلى البلد الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث ويأمل في التوصل إلى خطة إنقاذ دولية تنقذه من "الانهيار".

مختارات

خريطة العراق، أُصيبت بنقص المناعة، بسبب صعوبة المشكلات المتراكمة بين طهران وواشنطن والمرشحة للتفاقم برعاية دونالد ترامب. نقص المناعة وتصدّع الدولة ليس جديداً على لبنان ايضا. ما هي خيوط الفصل والتلاقي على خط بيروت- بغداد؟

وبعد الاجتماع مع كل من الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة حسان دياب، قال لودريان إن بلاده مستعدة لحشد الدعم للبنان إذا كانت هناك إصلاحات ملموسة، مشيراً إلى إمكانية تحريك المساعدات التي أقرها مؤتمر "سيدر" في باريس بالتزامن مع تطبيق الإصلاحات.

وقادت فرنسا الجهود الدولية لدفع لبنان إلى إجراء إصلاحات، واستضافت عام 2018 مؤتمر "سيدر" للمانحين الذين وعدوا خلاله بتقديم أكثر من 11 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية في لبنان بشرط تنفيذ الإصلاحات التي تم التعهد بها ولكنها لم تنفذ. وبعد تخلّف لبنان عن سداد ديونه لأول مرة في آذار/ مارس الماضي، تعهّدت الحكومة بتطبيق إصلاحات وأطلقت محادثات قبل شهرين مع صندوق النقد الدولي تهدف للحصول على مساعدات بقيمة مليارات الدولارات. لكن المحادثات لم تحقق أي تقدم بعد.

رسالتان: دعم وضغط
يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، خطار أبو دياب، أن زيارة لودريان إلى لبنان تحمل رسالتين، ويضيف في حديث لـDW  عربية: "الأولى هي رسالة دعم للبنان والثانية هي رسالة ضغط على الحكومة اللبنانية للبدء بالإصلاحات"، ويوضح: "مجرد القيام بالزيارة يمثل دعماً للبنان في وقت يعاني فيه من عزلة عربية ودولية بسبب الانتماء السياسي الحالي لحكومته التي يسيطر عليها حزب الله".

من جانبه، يعتقد مدير المرصد العربي في باريس، د. أنطوان بصبوص، أن الموقف الفرنسي "واضح" و"يطالب لبنان بالإصلاحات وعدم التضحية بمصلحته لصالح دول ومحاور لا تفيده"، ويضيف لـDWعربية: "الغربيون والخليجيون يقولون للبنان ابتعد عن إيران ونحن نساعدك لكن بشروط، لأن المساعدات كانت في السابق غير مشروطة وأدت إلى تقوية حزب الله وإثراء الطبقة السياسية الفاسدة".

مشاهدة الفيديو 22:19

بعد تعثر محادثاته مع صندوق النقد الدولي.. ما خيارات لبنان؟

ووفقاً لرأي د. أبو دياب، فإن فرنسا تحاول لعب وساطة بين لبنان من جهة وبين الدول الغربية ودول الخليج من جهة أخرى، ويوضح: "منذ اتفاق الطائف عام 1989 كانت السعودية اللاعب الاقتصادي الأول المساعد للبنان، لكن منذ فترة أصبح هناك تخلي عربي عن لبنان لربطه بمحور إيران، ما جعل دول الخليج تمارس نفس سياسة الولايات المتحدة حيال لبنان، ولذلك تحاول فرنسا تدوير الزوايا ولعب وساطات في هذا الاتجاه".

ويعتقد أبو دياب أن الرأي الفرنسي حول فكرة البطريرك بشارة الراعي بإعلان حياد لبنان يجعل البلد أمام منعطف، ويضيف: "وكأن إنقاذ لبنان اقتصادياً سيصبح مرتبطاً بتمركزه الجيوسياسي وبموقفه من لعبة المحاور في المنطقة".

منع تنامي الدور التركي؟
وما عدا النفوذ الإيراني الواضح، يزداد الحديث في الآونة الأخيرة عن محاولات تركية للعب دور في لبنان بالاستفادة من الأزمة الاقتصادية فيه. ففي بداية الشهر الجاري ألقت السلطات اللبنانية القبض على عدة أشخاص في طيارة خاصة قادمة من تركيا كان بحوزتهم 4 ملايين دولار، وفي الشهر الماضي أعلن الجيش اللبناني استلام "ذخيرة من عيارات مختلفة مقدمة هبة من السلطات التركية". ولاتزال قضية مقاضاة إعلامي لبناني معروف بسبب وصف أردوغان بـ"العثماني الخبيث" تثير الجدل.


هذه المؤشرات وغيرها، من نشاط جمعيات مساعدات تركية في شمال لبنان، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت إحدى غايات فرنسا من مساعدة لبنان هي منع تنامي الدور التركي فيه، خصوصاً مع التوترات الحالية بين باريس وأنقرة بشأن ليبيا، والخشية من الطموحات التركية في شرق المتوسط للتنقيب عن النفط والغاز.

ويرى أبو دياب أن فرنسا "تخشى بالفعل" من تنامي دور دول أخرى في لبنان، ويضيف: "لا يمكن الإنكار بأن هناك فئة من التركمان في شمال لبنان لها صلات مع تركيا، ولا يمكن استبعاد أن تكون فئات محسوبة على الإخوان المسلمين ولها صلات مع المحور التركي القطري متحمسة لهكذا دور تركي"، لكنه يؤكد أن "تضخيما هناك للدور التركي في لبنان، فهو لايزال دوراً محدوداً، ولذلك فإن خشية فرنسا هي أكثر من إيران بسبب سيطرة حزب الله على الوضع في لبنان". ويتفق د. أنطوان بصبوص في أن تركيا "بعيدة عن التجذر في لبنان"، لكنه يشير إلى أن لديها "رغبة جامحة للامتداد على طول شرق المتوسط".

مساعدة الصديق القديم لكن "لا غنى عن صندوق النقد"
وبحسب د. بصبوص، فإن المساعي الفرنسية لمساعدة لبنان هي "اندفاع طبيعي من دولة صديقة لا تريد أن تفقد صديقها القديم". ويعقد لودريان اجتماعاً حول التعليم الفرنكفوني مع مدراء المدارس الفرنكوفونية، المتأثرة أيضاً من الأزمة الاقتصادية، حتى أن بعضها مهدد بالإغلاق. وقررت فرنسا، القوة المنتدبة السابقة في لبنان بين عامي 1920 و1943، صرف مبلغ 12 مليون يورو في الأشهر المقبلة لدعم مؤسسات التعليم الفرنكفوني.

مشاهدة الفيديو 02:11

"ليبيا إرث للعثمانيين ".. أردوغان وحلم لعب دور"أمير البحارة بربروس"! #مسائيةDW_


وقد أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، خلال لقائه لودريان أن "لبنان ينظر إلى فرنسا كصديق تاريخي، وهو على ثقة أنها لن تتخلى عنه اليوم، ويتمنى مساعدة فرنسا له على عدة أصعدة"، مشيراً على وجه التحديد إلى قطاع الكهرباء الذي كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990). ويمثل إصلاح شبكة الكهرباء المملوكة للدولة أحد المجالات العديدة التي يريد المانحون رؤية تقدم بخصوصها، حيث تستنزف ما يصل ملياري دولار سنوياً من الأموال العامة بينما لا تلبي احتياجات البلاد من الكهرباء.

وتتضمن شروط المانحين الأخرى، كما يوضح أبو دياب، معالجة مسألة التهرب الضريبي والسيطرة على المعابر، ويضيف: "إذا تم تحريك هذه الملفات ووضع الأمور على سكتها الصحيحة من قبل الحكومة اللبنانية فإن فرنسا قد تستثني بعض الشروط وتبدأ بمساعدة لبنان من خلال تحريك مساعدات مؤتمر سيدر".

لكن حل الأزمة الاقتصادية في لبنان "غير ممكن بدون صندوق النقد الدولي"، كما يؤكد د.بصبوص، والذي يتابع: "حاجة لبنان كبيرة جداً ولذلك لا تستطيع دولة أو عدة دول إنقاذه لأنه غارق في الديون". وقد أكد لودريان في زيارته أنه "لا غنى عن صندوق النقد الدولي" لإنقاذ بلد أصبح نصف سكانه تحت خط الفقر.

محيي الدين حسين

  • Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: أسوأ اضطرابات منذ انتهاء الحرب الأهلية

    أدخلت المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في لبنان البلاد في اضطرابات سياسية تزامنا مع أزمة اقتصادية حادة وأثارها الغضب المتصاعد من "ساسة طائفيين" يهيمنون على الحكومة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. والاضطرابات الحالية التي تمثل إحدى أسوأ فترات القلاقل منذ انتهاء الحرب.

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2005: مقتل رفيق الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وتلى ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين وهو ما أدى لنشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب والتي كان يقودها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال رفيق الحريري. (الصورة تعود لعام 2009)

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد في إخماد الثورة

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. ولعب الحزب ولايزال يلعب دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2015 "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفي في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وصار معلوما على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    ومع ركود النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.


مواضيع ذات صلة

Libanon Beirut | Proteste

إلى أين سيتجه لبنان عند تعثّر دعم صندوق النقد الدولي؟ 10.07.2020

بعد عدة جلسات بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، توقفت المفاوضات بين الطرفين عملياً "لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح" كما نقلت مصادر مفاوضة. ومن دون دعم الصندوق الدولي، يرى خبراء أن لبنان "ينحدر إلى الجحيم".

Banknote aus dem Libanon, 10 Pfund

تحليل: هل ينجو اقتصاد لبنان من كوارث جديدة دون سوريا؟ 21.06.2020

يعيش لبنان حالياً أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة لم يشهدها من قبل، والآن يأتي قانون قيصر ويصب المزيد من الزيت على نارها بحكم العلاقات الاقتصادية اللبنانية الوثيقة مع سوريا، كيف يستطيع اقتصاد لبنان تجاوز أزمته دون سوريا؟

Libanon Ausschreitungen bei Protesten in Beirut

تجدد المظاهرات في وسط بيروت غداة مواجهات عنيفة مع قوات الأمن 15.12.2019

عاد آلاف المتظاهرين إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت غداة مواجهات أوقعت عشرات الجرحى وتُعدّ الأعنف مع قوات الأمن منذ انطلاق احتجاجات. هذا فيما حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان المسؤولين على "التحرك".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  