"بالخطأ".. نجم هوليوودي يقتل مديرة تصوير ويصيب المخرج أثناء التصوير!

قتلت امرأة وأصيب رجل بجروح في إطلاق نار "حصل عن طريق الخطأ" الخميس (21 تشرين الأول/أكتوبر 2021) أثناء تصوير فيلم ويسترن من بطولة أليك بالدوين قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب)، بحسب ما أعلنت الشرطة الأمريكية.

وقالت شرطة المدينة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّ "شخصين أصيبا بالرصاص أثناء تصوير مشهد في موقع تصوير فيلم راست"، مشيرة إلى أنّ "إحدى الضحيّتين وهي امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً... توفيت متأثرة بجروحها". والمرأة هي مديرة التصوير بالفيلم هالينا هتشينز.



وأوضح البيان أنّ المرأة أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها ما لبثت أن فارقت الحياة. أما الرجل الجريح، وهو المخرج جويل سوزا، وعمره أيضاً 42 عاماً، فيرقد في قسم العناية المركّزة في المستشفى. وأفاد البيان أنّ المأساة نجمت عن خلل في سلاح ناري خلّبي، مشيراً إلى أنّ "المحقّقين يحاولون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيف"، من دون أن يحدّد عدد الرصاصات التي أطلقت.

موقع التصوير أثناء وقوع الحادث



وقالت الشرطة إن بالدوين هو الذي أطلق النار، لكنها أشارت إلى أنه لم يتم توجيه أي اتهامات. ويجري حالياً التحقيق في الحادث كما سيخضع الشهود للاستجواب من قبل محققين.

و"راست" فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأمريكي القديم)، من تأليف وإخراج وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دور خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وفي السنوات الأخيرة طارت شهرة بالدوين (63 عاماً) في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترامب في برنامج "ساترداي نايت لايف" الساخر الشهير.

م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، أ ف ب)