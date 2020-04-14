بالتراضي .. أوباميانغ يرحل عن أرسنال ويظهر في تدريب برشلونة

انتهت مسيرة بيير-إيمريك أوباميانغ مع أرسنال، بعدما أكد النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء (أول فبراير/ شباط 2022) أن المهاجم الغابوني رحل بموافقة الطرفين، مما يمهد الطريق أمام انتقاله المتوقع إلى برشلونة الإسباني في صفقة مجانية.
وبعد أن أصبح لاعبًا حرًا إثر تحريره من عقده الذي كان يمتد حتى عام 2023، يمكنه التوقيع مع أي نادٍ حتى بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.
وظهر المهاجم الغابوني في تدريبات برشلونة الإسباني الثلاثاء قبل الإعلان بشكل رسمي عن انتقاله للنادي الكاتالوني. ووصل أوباميانغ إلى إسبانيا صباح أمس الاثنين وسط تكهنات حول اقترابه من الإعارة إلى برشلونة ، لكن فترة الانتقالات الشتوية انتهت دون انتقال اللاعب رسميا للفريق.
وجاء في بيان للـ"مدفعجية" الثلاثاء: "غادر بيير إيمريك أوباميانغ النادي باتفاق متبادل. نتمنى لأوبا كل التوفيق في الفصل الجديد من مسيرته ونشكره على مساهمته للنادي".
من أعلى اللاعبين أجرا في إنجلترا
ولم يلعب أوباميانغ (32 عاما) مع أرسنال منذ ديسمبر/ كانون الأول، بعدما جرده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا من شارة القيادة بسبب "مخالفة انضباطية".
كما غادر مهاجم الغابون كأس الأمم الأفريقية مبكرا بعدما قال الاتحاد الغابوني لكرة القدم إنه اكتشف إصابته بأضرار في عضلة القلب خلال الفحوص التي خضع لها في الكاميرون عقب إصابته بكوفيد-19.
ووفقًا لتقارير، كان أوباميانغ من اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الانجليزي براتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه استرليني (330 ألف دولار).
واختير أوباميانغ قائدًا لأرسنال في عام 2019، وقاد الفريق الى الفوز بلقبه الوحيد تحت قيادة أرتيتا عندما سجل هدفين في نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020. وفي سبتمبر/ أيلول من نفس العام وقع عقدا جديدا مع أرسنال لثلاث سنوات، ومع ذلك تراجع مستواه بعدما أصبح أحد أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الممتاز بقيمة 18 مليون جنيه استرليني سنوياً (24 مليون دولار).
وساءت الأمور مع أوباميانغ هذا الموسم وكان النادي حريصا للغاية على التخلص منه إلى درجة تركه يرحل مجانا، قبل 18 شهرا من نهاية عقده.
ودافع الغابوني عن ألوان "المدفعجية" منذ كانون الثاني/ يناير 2018 حين انتقل إليه من بوروسيا دورتموند الألماني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في صفقة قياسية في حينها بالنسبة للنادي اللندني (56 مليون جنيه استرليني). وبعد أربعة أعوام تحديدًا، شارك في 165 مباراة مع "الغانرز" سجل خلالها 92 هدفًا.
خيارات التعاقد مع لبرشلونة
وكان اسم أوباميانغ قد ارتبط بصفقة إعارة محتملة إلى برشلونة وعدة أندية أوروبية أخرى وأيضا أندية في الشرق الأوسط في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.
وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة اليوم الثلاثاء "الوثائق الخاصة بأوباميانغ جرى تسجيلها قبل دقيقة واحدة من منتصف ليلة أمس".
وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية الى أن أوباميانغ سيوقع عقدًا لمدة ستة أشهر، مع خيار التمديد لعام إضافي مع النادي الكاتالوني الساعي الى تعويض خسارة مهاجمه الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد اعتزاله لمشكلات في القلب ورحيل مواطنه النجم ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي.
ويتطلع برشلونة إلى إعادة بناء تشكيلته ويحتل النادي المركز الخامس في الدوري الإسباني بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.
ص.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)
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الكاتب: علاء جمعة