بالأرقام.. هالاند يتفوق بسنوات على ميسي ورونالدو!

بدا الشعور بالاحباط واضحا على فإيرلنيغ هالاند لاعب سالزبورغ الشاب، رغم أنه وفي تلك اللحظة كان قد تجاوز البرغوث ليونيل ميسي و"الدون" كريستيانو رونالدو.

لكن هذا لم يكن مهما بالنسبة للاعب الذي لم يبلغ بعد عقده الثاني (19 عاماً)، فإيرلنيغ هالاند وبعد خسارة ناديه في دوري الأبطال أمام نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين (الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول)، خرج يلوم نفسه قائلا: "كان عليّ إحراز أهداف أكثر من ذلك"، مع العلم أن هدفي سالزبورغ حملا توقيعه في الدقية 40 والدقيقة 72، ومع ذلك أهدر حامل لقب الدوري النمساوي الفرصة وخسر العلامة الكاملة للمبارة.

لكن بالنسبة لما يتعلق بالرصيد الشخصي لإيرلينغ هالاند، فالهدفان كانا رقم 5 و6 له في ثلاث مباريات فقط بدوري الأبطال. وهو الرصيد الذي حطم به رقم نجم تشيلسي السابق ديدي دروغبا، الصامد منذ 2003. فالنجم الإيفواري سجل آنذاك 5 أهداف في أول ثلاث مباريات له بدوري أبطال أوروبا .

ويتفوق هالاند على اسمين آخرين من العيار الثقيل، هما الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. فصاروخ ماديرا، نجم اليوفي، على سبيل المثال احتاج إلى أربع سنوات مع مانشستر يونايتد ليصل إلى الهدف السادس في المسابقة الأوروبية، فقد سجل أول أهدافه في دوري الأبطال عام 2007، مع أنه انتقل إلى النادي الإنجليزي في صيف 2003، والآن يبلغ مجموع أهدافه 127 هدفا.

أما نجم برشلونة ليونيل ميسي فقد احتاج بدوره إلى ثلاث سنوات مع فريقه لبلوغ ذات الرصيد، أي 6 أهداف. وفي المقابل، احتاج هالاند 37 يوما فقط! ولذلك فلا عجب أن تتوجه "ردارات" الأندية الكبرى صوبه. وعلى رأسها ريال مدريد، إذ ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية مؤخرا أنه مهتم جدا بالتعاقد معه في فترات الانتقالات الصيفية.

و.ب/ ص.ش