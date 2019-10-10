 بالأرقام.. هالاند يتفوق بسنوات على ميسي ورونالدو! | عالم الرياضة | DW | 25.10.2019

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عالم الرياضة

بالأرقام.. هالاند يتفوق بسنوات على ميسي ورونالدو!

لا عجب في أن يتم اختيار مهاجم سالزبورغ النمساوي إيرلينغ هالاند كأفضل لاعب في دوري المجموعات، لدوري الأبطال، فيكفي أنه خطف من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الأضواء وبالأرقام، فما سجلاه في سنوات حققه هو في 37 يوما فقط.

UEFA Champions League 2019/20 | FC Salzburg vs. KRC Genk (Reuters/L. Foeger)

بدا الشعور بالاحباط واضحا على فإيرلنيغ هالاند لاعب سالزبورغ الشاب، رغم أنه وفي تلك اللحظة كان قد تجاوز البرغوث ليونيل ميسي و"الدون" كريستيانو رونالدو. 

لكن هذا لم يكن مهما بالنسبة للاعب الذي لم يبلغ بعد عقده الثاني (19 عاماً)، فإيرلنيغ هالاند وبعد خسارة ناديه في دوري الأبطال أمام نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين (الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول)، خرج يلوم نفسه قائلا: "كان عليّ إحراز أهداف أكثر من ذلك"، مع العلم أن هدفي سالزبورغ حملا توقيعه في الدقية 40 والدقيقة 72، ومع ذلك أهدر حامل لقب الدوري النمساوي الفرصة وخسر العلامة الكاملة للمبارة.

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في مباراة واحدة فقط، دخل لاعب المنتخب النرويجي إيرلينغ هالاند التاريخ من أوسع أبوابه. المهاجم الواعد سجل تسعة أهداف كاملة في شباك منتخب هندوراس، ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المُقامة حالياً في بولندا. (31.05.2019)

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لكن بالنسبة لما يتعلق بالرصيد الشخصي لإيرلينغ هالاند، فالهدفان كانا رقم 5 و6 له في ثلاث مباريات فقط بدوري الأبطال. وهو الرصيد الذي حطم به رقم نجم تشيلسي السابق ديدي دروغبا، الصامد منذ 2003. فالنجم الإيفواري سجل آنذاك 5 أهداف في أول ثلاث مباريات له بدوري أبطال أوروبا .

ويتفوق هالاند على اسمين آخرين من العيار الثقيل، هما الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. فصاروخ ماديرا، نجم اليوفي، على سبيل المثال احتاج إلى أربع سنوات مع مانشستر يونايتد ليصل إلى الهدف السادس في المسابقة الأوروبية، فقد سجل أول أهدافه في دوري الأبطال عام 2007، مع أنه انتقل إلى النادي الإنجليزي في صيف 2003، والآن يبلغ مجموع أهدافه 127 هدفا.

أما نجم برشلونة ليونيل ميسي فقد احتاج بدوره إلى ثلاث سنوات مع فريقه لبلوغ ذات الرصيد، أي 6 أهداف. وفي المقابل، احتاج هالاند 37 يوما فقط! ولذلك فلا عجب أن تتوجه "ردارات" الأندية الكبرى صوبه. وعلى رأسها ريال مدريد، إذ ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية مؤخرا أنه مهتم جدا بالتعاقد معه في فترات الانتقالات الصيفية. 

و.ب/ ص.ش 

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    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


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