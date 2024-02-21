بافلوفيتش.. من جامع كرات إلى موهبة في خط وسط بايرن ميونيخ

ألكسندر بافلوفيتش اسم يتألق مع نادي بايرن ميونيخ وهو في سن 19 عاما. البداية لم تكن سهلة، إذ كان جامع كرات وكان يعاني من عجز جسدي، لكنه الآن قطعة رئيسية في النادي البافاري.

موهبة جديدة تظهر في نادي بايرن ميونيخ، يتعلق الأمر بألكسندر بافلوفيتش، لاعب خط الوسط الألماني-الصربي، الذي مكّنه تألقه من جذب أنظار المنتخبين الألماني والصربي، ورغم اقترابه أكثر وأكثر من منتخب ألمانيا للكبار بعد تمثيله منتخب أقل من 20 عاماً، إلّا أن ذلك لم يحسم بعد.

لكن اللعب في معقل نادي بايرن، أليانز أرينا، يمثل خصوصية كبيرة لهذا اللاعب، الذي كان يجمع الكرات في جنبات الملعب ويعيد رميها للاعبين داخل رقعة الميدان، ما يجعل التحول كبيرأ من طفل ينتظر كرة خرجت إلى التماس، إلى لاعب انتزع مكاناً أساسياً في الفريق، وهو في عمره الـ19.

لكن المسار لم يكن سهلاً أبدا، اللاعب البالغ من الطول 188 سم "كان يعاني من عجز جسدي طويل الأمد"، يقول عنه موقع بايرن ميونيخ، لكنه استغل هذه الظروف الصعبة للإصرار على حلمه. ويصّرح لموقع النادي: "لقد ساعدني هذا العجز أيضًا. الأوقات الصعبة تساعدك لاحقًا في الحياة وفي تطورك".

ظهر بافلوفيتش للمرة الأولى مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ خلال الانتصار بنتيجة 8-0 على دارمشتات في الجولة التاسعة من هذا الموسم، وشارك خلاله في 16 مباراة مع النادي، بدأ ستة منها كأساسي، ودخل في أربعة كاحتياطي، بينما بقي في دكة البدلاء في بقية المباريات، مسجلاً هدفين، ومقدماً تمريرتين حاسمتين.

تحول كبير - من طفل ينتظر يجمع الكرات على خط التماس، إلى لاعب انتزع مكاناً أساسياً في الفريق صورة من: Sebastian Widmann/Getty Images

الفتى نشأ محلياً، حيث لاحظ المهتمون موهبته مبكراً وانضم إلى صفوف بايرن ميونخ في سن السابعة بعد أن كان قد بدأ ممارسة كرة القدم لأول مرة في نادي بلدة فورستنفلدبروك القريبة من ميونيخ. تدرّج بافلوفيتش بنجاح في الفئات العمرية للنادي البافاري، وقدم أداء مميزاً مع الفريق تحت 19 عاماً، ومع الفريق الرديف، ليقتنع المدرب يوليان ناغلسمان باستدعائه للتدرب مع الفريق الأول.

أول مرة حضر فيها مع النادي، كان في الجولتين 31 و32 من البوندسليغا في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب توماس توخيل، أمام فيردر بريمن وشالكه، لكنه بقي حبيس دكة البدلاء ولم يلعب أبدا. غير أن تألقه في المباريات التحضيرية للموسم الجديد، والتي شملت ملاقاة فرق كليفربول ومانشستر سيتي، أقنع المدرب بضرورة منحه فرصة أكبر.

شارك بافلوفيتش في عدة مباريات هذا الموسم سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال أوروبا. وينقل موقع البوندلسيغا أن اللاعب "أذهل الجميع بتقديمه أول تمريرة حاسمة في البوندسليغا في مباراة الكلاسيكو أمام دورتموند، في ثاني مباراة له مع الفريق الأول"، ولذلك تمت مكافأته بالحصول على مركز أساسي ثم اللعب في دوري أبطال أوروبا.

هذا الموسم، دافع بافلوفيتش لأول مرة عن ألوان منتخب ألمانيا دون 20 عامًا، ويقول عنه موقع البوندسليغا إنه يلعب تقريباً كلاعب الوسط الدفاع الإسباني خافي مارتينيز الذي يملك قدرة كبيرة على اجتياح مساحات واسعة داخل الملعب ويمتلك مهارة كبيرة في الالتحامات، ما يجعل بافلوفيتش يمثل نموذجا ملائماً لما يريده بايرن في خط الوسط، حسب ما يؤكده موقع البوندسليغا.

ع.ا