ولاية بافاريا أو دولة بافاريا الحرة كما يحلو للبافاريين تسمية ولايتهم التي تعد أغنى الولايات الألمانية الست عشرة. ويشتهر البافاريون بتفوقهم في صناعات عدة تشمل السيارات والأجهزة على اختلافها ووسائل الاتصال.

تعد ولاية بافاريا أكبر ولاية ألمانية بمساحة تصل إلى نحو 70.500 كليو متر مربع. عاصمة الولاية هي مدينة ميونيخ التي تتخذها شركات عالمية مثل بي م دبليو وسيمنس مقرا لها. وتقع الولاية في جنوب شرق ألمانيا بمحاذاة حدود النمسا والتشيك. وهي مشهورة بطبيعتها الخلابة وجبال الألب الساحرة. وفي هذه الولايات تجتمع الزراعات التقليدية إلى جانب مصانع التكنولوجيا العالية.