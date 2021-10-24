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بافاريا

ولاية بافاريا أو دولة بافاريا الحرة كما يحلو للبافاريين تسمية ولايتهم التي تعد أغنى الولايات الألمانية الست عشرة. ويشتهر البافاريون بتفوقهم في صناعات عدة تشمل السيارات والأجهزة على اختلافها ووسائل الاتصال.

تعد ولاية بافاريا أكبر ولاية ألمانية بمساحة تصل إلى نحو 70.500 كليو متر مربع. عاصمة الولاية هي مدينة ميونيخ التي تتخذها شركات عالمية مثل بي م دبليو وسيمنس مقرا لها. وتقع الولاية في جنوب شرق ألمانيا بمحاذاة حدود النمسا والتشيك. وهي مشهورة بطبيعتها الخلابة وجبال الألب الساحرة. وفي هذه الولايات تجتمع الزراعات التقليدية إلى جانب مصانع التكنولوجيا العالية.

Teilnehmer der Bart-Olympiade stehen in der Music Hall der Western-Stadt „Pullman City“. In der Western-Stadt „Pullman City“ findet die Bart Olympiade und Deutsche Meisterschaft der Bärte statt.

بافاريا تنظم مسابقة أولمبية حول أجمل "لحية إمبراطورية" 24.10.2021

جرت فعاليات مسابقة أجمل لحية ألمانية الأولمبية في مدينة إيغنغ أم سي بمنطقة بافاريا السفلى جنوب شرقي ألمانيا. وفتحت مسابقة أوليمبياد التنافس بين جميع الملتحين ضمن فروع وتخصصات دقيقة تحدد أنواع اللحي وخصائصها.
02.07.2021 Kerzen, Grablichter und Blumen liegen vor einem Kaufhaus in der Innenstadt, in dem ein Mann vor einer Woche Menschen mit einem Messer attackiert und getötet hatte. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا..صومالي مشتبه بقتله 3 ألمانيات يدلي بأقواله لأول مرة 01.10.2021

أدلى الشاب الصومالي المشتبه به بقتل 3 ألمانيات وإصابة آخرين باستخدام سكين في مدينة فورتسبورغ، بأقواله لأول مرة منذ القبض عليه. وكانت السلطات أشارت بوقت سابق إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث له دوافع سياسية أو دينية.
ARCHIV - Das undatierte Archivbild zeigt die Zeichentrickfigur Pumuckl in der Szene eines Fernsehfilms. Am Donnerstag (10.01.2008) soll vor dem Münchner Langericht das Urteil im Streit zwischen den beiden Pumuckl-Müttern, der Erfinderin Ellis Kaut und der ursprünglichen Zeichnerin Barbara von Johnson, gesprochen werden, ob Pumuckl eine Freundin haben darf. Foto: ARD dpa/lby (ACHTUNG: Original-Entwurf Pumuckl-Figur: Barbara von Johnson)(zu dpa-KORR: Urteil im Streit um Pumuckl-Freundin - Autorin: Geschmacklosigkeit am 07.01.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"بوموكل" ـ شخصية كرتونية تخاطب الأطفال في زمن كورونا 07.09.2021

ترك وباء كورونا، آثاراً نفسية صعبة على الكبار والصغار بسبب حالة الذعر التي أصابت العالم، غير أن الأطفال هم الأكثر تضرراً خلال هذه الفترة. لهذا اختارت وزارة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية شخصية كرتونية تخاطب عقولهم.
25.08.2018, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Die Fregatte Bayern kehrt nach fast sechsmonatigem Mittelmeer-Einsatz wieder in den Heimathafen zurück. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

ألمانيا ترسل فرقاطة عسكرية لمهمة في المحيطين الهندي والهادئ 02.08.2021

أرسلت ألمانيا الفرقاطة "بافاريا" لتشارك في مهمة تدريب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للمرة الأولى منذ حوالي عقدين. وبذلك ستلحق ألمانيا بدول غربية أخرى في توسيع نطاق وجودها العسكري بالمنطقة وسط قلق إزاء طموحات الصين.
Anwohner und Ladeninhaber versuchen, ihre Häuser vom Schlamm zu befreien und unbrauchbares Mobiliar nach draußen zu bringen. In den vom Unwetter betroffenen Gebieten beginnen die Aufräumungsarbeiten

ألمانيا: الجيش يزيد الدعم وخطط لإنشاء صندوق إعادة الإعمار 19.07.2021

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت ألمانيا الأسبوع الماضي إلى 165 شخصاً، أعلن الجيش الألماني الدفع بمزيد من الجنود والمساعدات العينية للمناطق المتضررة، فيما ستقرر الحكومة إنشاء صندوق لإعادة الإعمار.
Destroyed houses are seen close to the Ahr river in Schuld, Germany, Thursday, July 15, 2021. Due to heavy rain falls the Ahr river dramatically went over the banks the evening before. People have died and dozens of people are missing in Germany after heavy flooding turned streams and streets into raging torrents, sweeping away cars and causing some buildings to collapse. (AP Photo/Michael Probst)

الفيضانات تضرب بافاريا والنمسا وحصيلة القتلى تواصل الارتفاع 18.07.2021

لم تعد الفيضانات مقتصرة على غرب ألمانيا وإنما ضربت جنوبها وشرقها وامتدت إلى شرق أوروبا، بينما تواصل أعداد الضحايا ارتفاعها. والمستشارة ميركل تعتزم القيام الأحد بزيارة إلى المناطق المنكوبة.

Lehrer Merdan Günes steht mit Kindern, die in der Grundschule Ludwigshafen-Pfingstweide am islamischen Religionsunterricht teilnehmen, an einer Tafel (Foto vom 09.12.2010). Lernen mit dem Koran: Der islamische Religionsunterricht an den rheinland-pfälzischen Schulen soll ausgebaut werden. An der Pilotschule fällt die Bilanz positiv aus. Foto: Ronald Wittek dpa/lrs (zu lrs-Korr Reise um die Kaaba: islamischer Religionsunterricht wird ausgebaut vom 13.12.2010)

بين التأييد والرفض.. "التربية الإسلامية" في المدارس الألمانية 17.07.2021

عاد موضوع الإسلام ومكانته في ألمانيا إلى الواجهة على خلفية دعوى أمام المحكمة الدستورية بولاية بافاريا التي أقر برلمانها تدريس مادة "التربية الإسلامية". وهناك من يرى في القرار إنجازاً، فيما يرى فيه آخرون "خدعة" لا أكثر.
ARCHIV - Eine Schülerin der fünften Klasse am Friedrich-Dessauer-Gymnasium (FDG) in Aschaffenburg (Bayern) hebt am 19.07.2017 im Unterricht den Finger. Wachsende Schülerzahlen, andauernder Lehrermangel und Integration von Flüchtlinge: An Herausforderungen mangelt es auch im Freistaat in Sachen Bildung ganz und gar nicht. (zu dpa Spaenle: Unterrichtsgarantie ist politisch unverantwortlich vom 02.01.2018) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

شكوى ضد تدريس "التربية الإسلامية" في ولاية بافاريا الألمانية 07.07.2021

تلقت المحكمة الدستورية بولاية بافاريا الألمانية شكوى ضد قانون جديد أصدره برلمان الولاية يتعلق بمادة " التربية الإسلامية". كما أعلن "حزب البديل" اليميني الشعبوي اعتزامه التقدم بشكوى دستورية ضد القانون.
02.07.2021 Der Würzburger Bischof Franz Jung (l) steht in einer Menschenkette in Gedenken an die Opfer eine Woche nach der tödlichen Messerattacke in der Stadt.

سلسلة بشرية تضامنا مع ضحايا هجوم فورتسبورغ ورفضا للعنصرية 02.07.2021

أحيا المئات من الألمان بوسط مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا ذكرى ضحايا الهجوم العشوائي بالسكين قبل أسبوع. وقام مئات الأشخاص بإحياء الذكرى بتشكيل سلسلة بشرية بهذه المناسبة تضامنا مع ضحايا الحادث.
25.06.21 *** Germany's Chancellor Angela Merkel gives a press conference on the second day of a EU summit at the European Council building in Brussels, Belgium June 25, 2021. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

ميركل تأمل في كشف مفصل لملابسات حادث فورتسبورغ 28.06.2021

"وحشية وشر غير مفهومين" هكذا عقبت الحكومة الألمانية على حادث الطعن الذي وقع في مدينة فورتسبورغ الجمعة الماضية. المتحدث باسم الحكومة أشاد في الوقت نفسه بفطنة المارة الذين تصدوا للجاني.
A policeman stands guard as people place flowers and candles at a makeshift memorial in tribute to the victims of a deadly attack in the city center of Wuerzburg, southern Germany, on June 26, 2021. - Investigators were racing to pinpoint the motive of a man who went on a knife rampage in the German city of Wuerzburg, killing three people and leaving five seriously injured. The suspect, a 24-year-old Somali who arrived in Wuerzburg in 2015, staged the attack in the city centre on the evening of Friday, June 25, 2021, striking at a household goods store before advancing to a bank. (Photo by ARMANDO BABANI / AFP)

ألمانيا... ملابسات ودوافع هجوم فورتسبورغ 26.06.2021

وجهت ألمانيا ثلاث تهم بالقتل وست تهم بالشروع في القتل إلى المشتبه به في هجوم الطعن في فورتسبورغ، الذي لا تُعرف دوافعه بعد. وأكدت برلين أنه يستهدف "الإنسانية جمعاء وكل الأديان"، وسط تقارير بأن المهاجم صاح "الله أكبر".
25.6.2021, Deutschland, Würzburg, Polizisten stehen in der Innenstadt. Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden.

مقتل ثلاثة وجرح آخرين في هجوم بسكين بوسط فورتسبورغ الألمانية 25.06.2021

تبحث الشرطة الألمانية عن دوافع هجوم بسكين نفذه شاب صومالي في مدينة فورتسبورغ وقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين. وتمكنت الشرطة من السيطرة على المشتبه به. وقال وزير داخلية بافاريا إن الشاب أودع مؤخرا بمستشفى للأمراض النفسية.

FOTOMONTAGE, Mutierter Coronavirus, Symbolfoto Delta-Variante B.1.617.2 *** PHOTOMONTAGE, Mutated coronavirus, symbol photo Delta variant B 1 617 2

كورونا.. سلالة دلتا تشغل أوروبا وتحذيرات من وصولها إلى ألمانيا 19.06.2021

تشغل النسخة المتحورة من كوفيد-19 "دلتا" أوروبا، وتهدد بعودة انتشار الجائحة مشددا، وحذر رئيس حكومة بافاريا من أن انتشار السلالة في ألمانيا مسألة وقت، فيما عبرت ميركل عن انزعاجها من تخفيف القيود على جماهير كرة القدم.
Bedienungen stehen im Hofbräu-Zelt beim traditionellen Kehraus auf den Tischen, halten dabei Wunderkerzen in den Händen und feiern damit das Ende der harten Arbeit auf der Wiesn. Das Oktoberfest endet mit dem heutigen Tag. (zu Oktoberfest-Absage wegen Corona? - Hinweise verdichten sich) +++ dpa-Bildfunk +++

دعوى قضائية لمنع دبي من تنظيم مهرجان "أكتوبر فيست" البافاري 18.06.2021

رغم إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير، الذي تعرف به مدينة ميونيخ، هذا العام بسبب الجائحة، يسعى منظمون إلى إقامة مهرجان بنفس الاسم في دبي. لكن إدارة المهرجان الأصلي رفعت دعوى "لمنع استغلال السمعة العالمية لأكتوبر فيست".
Entertainment Bilder des Tages München, WirtshausWiesn im Saal des Hofbraeuhauses, Punkt 12 Uhr zapft Hofbraeubrauerei Chef Dr, Michael Moeller das Fass Oktoberfestbier mit 2 Schlaegen an, Oktoberfest Playmate 2020 Natascha Hofmann vor den Gaesten im Saal ***München, WirtshausWiesn in the hall of the Hofbraeuhaus, at 12 noon sharp Hofbraeubrauerei boss Dr, Michael Moeller taps the barrel of Oktoberfest beer with 2 beats, Oktoberfest Playmate 2020 Natascha Hofmann in front of the guests in the hall

كورونا يلغي مهرجان أكتوبر فيست للعام الثاني على التوالي 03.05.2021

قررت حكومة ولاية بافاريا إلغاء مهرجان أكتوبر "أكتوبر فيست" للمرة الثانية على التوالي بسبب جائحة كورونا، المهرجان الشعبي هو الأكبر من نوعه ويزوره قرابة ستة ملايين شخص كل عام ويدر المليارات من اليوروهات.

ARCHIV - Die Frauenkirche in München steht vor den schneebedeckten Alpen (Archivfoto vom 12.12.2006). Nach der Abgabe des fast 400 Seiten starken Bid Books beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Lausanne hat für München der Bewerbungs-Endspurt um die Olympischen Winterspiele 2018 begonnen. Foto: Peter Kneffel dpa/lby (zu dpa 0186 vom 11.01.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا 25.04.2021

ميونيخ أبرز مدن ألمانيا ووسط أوروبا، مدينة عريقة بثقافة بافارية. فيها أكبر مهرجان شعبي في العالم وتحمل أسرار ثقافة مملكة بافاريا التاريخية، وفيها أعرق أنواع البيرة في العالم. نادي بايرن وملعبه يعتبران جوهرة بافاريا.
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