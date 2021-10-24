 بافاريا تنظم مسابقة أولمبية حول أجمل ″لحية إمبراطورية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2021

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بافاريا تنظم مسابقة أولمبية حول أجمل "لحية إمبراطورية"

جرت فعاليات مسابقة أجمل لحية ألمانية الأولمبية في مدينة إيغنغ أم سي بمنطقة بافاريا السفلى جنوب شرقي ألمانيا. وفتحت مسابقة أوليمبياد التنافس بين جميع الملتحين ضمن فروع وتخصصات دقيقة تحدد أنواع اللحي وخصائصها.

BDTD Bart-Olympiade und Deutsche Meisterschaft der Bärte

صورة تمثل مشارركين في أولمبياد اللحي في بافاريا

تنافس حوالي 100 من أصحاب اللحى ضد بعضهم البعض في عدة فئات مثل "دالي" أو "إمبراطوري" أو "فارس" ضمن مسابقة أولمبياد اللحيالألمانية المنظمة في ولاية بافاريا. وقال كريستيان فايشت رئيس نادي اللحي في شرق الولاية ونادي أصحاب الشوارب الضخمة الذي نظم المسابقة "إن العناية باللحية هي في الواقع أهم شيء"، مبينا أن أطراف اللحية المتكسرة لن تتناسب مع هيئة المحلفين، وأما كتلة اللحية فمهمة أيضا، فكل من الكثافة والطول مهمان. وذكر فايشت أنه "كلما كان لدى المتسابق كتلة أكبر كان عليه أن يصفف شعره بصورة أكبر"، مبينا أن مظهر المتسابق أيضا يترك انطباعا لدى هيئة المحلفين بصورة لا شعورية.

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جراثيم في اللحية

وتوقعت الهيئة المنظمة وصول مشاركات من ألمانيا - خاصة من جنوبها - وأيضا من هولندا والنمسا وإيطاليا وسويسرا وإسرائيل.

اختارت هيئة محلفين مكونة من سبعة من كبار مصففي الشعر والحلاقين أفضل اللحى التي شارك أصحابها اليوم. وكانت هناك مسابقات مختلفة: حيث تنقسم الفئات الرئيسية إلى "الشارب" و"الذقن مع الخد" و "اللحية الكاملة"، وتصل إلى تخصصات فرعية مثل "دالي" - وهو نموذج الشارب المدبب للرسام سلفادور دالي - أو لحية كاملة "فيردي".

وهناك أيضا فئات حرة وفئات "طبيعية"، حيث لا يجوز استخدام وسائل مساعدة مثل البخاخات. كان أوليمبياد اللحي مفتوحا لجميع الملتحين، وبالنسبة للبطولة الألمانية فعلى المتسابق أن يعيش في هذا البلد أو على الأقل يكون منتميا إلى أحد نوادي اللحي. وقال فايشت: "هذه هي الحالة التي تذهب إليها بطموح معين وجدية معينة، ومع ذلك فهو حدث ودي بشكل عام".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

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