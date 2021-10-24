بافاريا تنظم مسابقة أولمبية حول أجمل "لحية إمبراطورية"

تنافس حوالي 100 من أصحاب اللحى ضد بعضهم البعض في عدة فئات مثل "دالي" أو "إمبراطوري" أو "فارس" ضمن مسابقة أولمبياد اللحيالألمانية المنظمة في ولاية بافاريا. وقال كريستيان فايشت رئيس نادي اللحي في شرق الولاية ونادي أصحاب الشوارب الضخمة الذي نظم المسابقة "إن العناية باللحية هي في الواقع أهم شيء"، مبينا أن أطراف اللحية المتكسرة لن تتناسب مع هيئة المحلفين، وأما كتلة اللحية فمهمة أيضا، فكل من الكثافة والطول مهمان. وذكر فايشت أنه "كلما كان لدى المتسابق كتلة أكبر كان عليه أن يصفف شعره بصورة أكبر"، مبينا أن مظهر المتسابق أيضا يترك انطباعا لدى هيئة المحلفين بصورة لا شعورية.
وتوقعت الهيئة المنظمة وصول مشاركات من ألمانيا - خاصة من جنوبها - وأيضا من هولندا والنمسا وإيطاليا وسويسرا وإسرائيل.
اختارت هيئة محلفين مكونة من سبعة من كبار مصففي الشعر والحلاقين أفضل اللحى التي شارك أصحابها اليوم. وكانت هناك مسابقات مختلفة: حيث تنقسم الفئات الرئيسية إلى "الشارب" و"الذقن مع الخد" و "اللحية الكاملة"، وتصل إلى تخصصات فرعية مثل "دالي" - وهو نموذج الشارب المدبب للرسام سلفادور دالي - أو لحية كاملة "فيردي".
وهناك أيضا فئات حرة وفئات "طبيعية"، حيث لا يجوز استخدام وسائل مساعدة مثل البخاخات. كان أوليمبياد اللحي مفتوحا لجميع الملتحين، وبالنسبة للبطولة الألمانية فعلى المتسابق أن يعيش في هذا البلد أو على الأقل يكون منتميا إلى أحد نوادي اللحي. وقال فايشت: "هذه هي الحالة التي تذهب إليها بطموح معين وجدية معينة، ومع ذلك فهو حدث ودي بشكل عام".
ح.ز/ م.س (د.ب.أ)
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مساعدة مهنية؟
تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
حلاقة حديثة؟
فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مع أدوات احترافية فقط؟
كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
توعية ماينز
وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
غلادباخ.. خدمة ذاتية
كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
النموذج السويدي
لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
"ذيل الحصان"
أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
الطول المثالي؟
حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
ضفائر طويلة
أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
لا مخاوف
لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا