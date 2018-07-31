بافاريا تطلق اليوم مراكز إرساء لاحتجاز طالبي اللجوء

تطلق ولاية بافاريا الألمانية اليوم (الأربعاء الأول من أغسطس / آب 2018) أول مركزي إرساء خاص باحتجاز طالبي اللجوء. وتم إنشاء هذه المراكز في إطار خطة وزير الداخلية هورست زيهوفر الرامية إلى خفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا من خلال تسريع عملية اللجوء والإسراع من عمليات ترحيل من يتم رفض طلباتهم.

وقد أثارت خطة زيهوفر التي تستهدف البدء في إعادة المهاجرين على الحدود، أزمة سياسية في حزيران/ يونيو وهددت استمرارية التحالف طويل الأمد بين الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة أنغيلا ميركل والحزب الاجتماعي المسيحي بقيادة زيهوفر.

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وكانت ولايات ألمانية أخرى قد أرجأت إنشاء مثل تلك المراكز أو رفضت المشاركة بتلك السياسة، لكن بافاريا تمضي في الخطة رغم الانتقادات. وقد انتقدت جماعات كنسية ومدافعون عن اللاجئين وأحزاب معارضة، هذه الخطة ووصفوا المراكز بأنها معسكرات ترحيل.

ح.ز/ ع.خ (د.ب.أ)