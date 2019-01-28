بافاريا تخفف قيود حصول طالبي اللجوء على فرصة تدريب مهني

قال وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان يوم الاثنين (4 آذار/مارس) إنهم سيسهّلون حصول طالبي اللجوء على فرص تدريب مهني ودخولهم في سوق العمل. وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنهم سيطبّقون القاعدة التي تعرف بـ "قاعدة ثلاثة زائد اثنان 3+2" بشكل "مكثف". وتعني القاعدة أنه يمكن لطالبي اللجوء المرفوضين البقاء في ألمانيا في حال كانوا يقومون بتدريب مهني، والذي يستغرق في العادة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى سنتين إضافيتين للبحث عن عمل.
وأشار هيرمان إلى أنهم أرسلوا تعليمات إلى دوائر الأجانب في الولاية لمراعاة درجة اندماج طالبي اللجوء عند إصدار قرار يسمح لهم بالبدء بتدريب مهني، وتابع: "وسيستفيد أيضاً من يظهر قيامه بنشاطات تطوعية خاصة".
وبحسب الوزير فإنه سيسمح لدوائر الأجانب بالموافقة على بدء طالبي اللجوء بالتدريب المهني "دون أيّ قيود" وقبل بدء فترة التدريب بستة أشهر، مشيراً إلى أن ذلك سيكون في مصلحة أرباب العمل أيضاً.
وتأتي القرارات الجديدة في بافاريا بعد مطالبات من قبل أرباب العمل بتسهيل بقاء طالبي اللجوء المرفوضين عند حصولهم على فرصة للتدريب المهني أوعمل، خصوصاً بعد حدوث حالات تم فيها ترحيل طالبي لجوء مرفوضين خلال فترة التدريب المهني.
وقد أظهرت دراسة أعدتها مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية أن سوق العمل في ألمانيا تحتاج حتى عام 2060 إلى 260 ألف شخص سنوياً، مبررة ذلك بأن القوى العاملة ستتقلص بمقدار الثلث تقريباً (نحو 16 مليون شخص) بحلول عام 2060 بسبب شيخوخة المجتمع.
م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)
المصدر: مهاجر نيوز
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التدريب المهني في ألمانيا
متطلبات عدة
لا ريب في أن الاطلاع على آخر المستجدات التقنية تساعدك على النجاح بأي مجال تعمل به. ولكن الأهم من هذا قدرتك على مزج قدراتك الفردية بمتطلبات العمل أو التدريب الوظيفي لتظهر جوهر إمكانياتك على الصعيد المهني.
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التدريب المهني في ألمانيا
الساعاتي
يعتمد كل شيء في عصرنا الحالي على تقنيات متطورة حتى في مهنة الساعاتي، فمثلاً يحاول هذا المتدرب أن يتفهم جوهر الساعة وتركيبتها ليتمكن من إصلاحها وتفكيكها فيما بعد.
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التدريب المهني في ألمانيا
النجار
تاريخياً يرجع استخدام الآلات في مجال النجارة إلى فترة أقدم من مجال الساعاتي، فيحاول هذا التلميذ مثلاً إصلاح مسنن لإحدى طواحين الهواء التاريخية. ورغم أن التدريب المهني في مجال التجارة رائد، إلا أن أمثال هذه الطواحين يندر بناؤها في الوقت الحالي.
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التدريب المهني في ألمانيا
المسقِّف
يعد هذا النوع من التدريب المهني من أقدم الأعمال اليدوية، لكن نقابة المسقفين الألمانيين اشتكت مؤخراً من ارتفاع أعداد المسقفين ذوي الوزن الزائد، الأمر الذي يعيق من تحركاتهم وممارستهم لأعمالهم. ويعتبر عدم الخوف من المرتفعات من الشروط التي تؤهل المتدربين لممارسة هذه المهنة.
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التدريب المهني في ألمانيا
مسرحة الشعر
تشهد العديد من البلاد ارتفاعاً في أعداد النساء العاملات في وظائف كانت تقتصر على الرجال تقليدياً. ورغم ذلك نجد العديد من الوظائف التي مازال جنس دون آخر يتسيدها، فمثلاً مهنة تسريح الشعر تبقى مهنة أنثوية بالدرجة الأولى.
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التدريب المهني في ألمانيا
ميكانيكية الآلات الثقيلة
خلافاً لمهنة مسرحات الشعر، فإن تصنيع الآلات ليومنا هذا يهيمن عليها الذكور دون الإناث. ولكن ذلك لا ينفي أيضاً وجود نساء يعملن في هذا المجال. فالفتاة في الصورة تدرس تصنيع الآلات، أما مدارس التدريب المهني، فترحب بكلا الجنسين دون تمييز في حالة الرغبة.
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التدريب المهني في ألمانيا
القابلة
مهنة مقتصرة على الفتيات حتى يومنا هذا. ويستمر التدريب المهني ثلاث سنوات تختمها الفتاة إما بالعمل في إحدى العيادات أو بشكل مستقل. ونرى في الصورة جزءا من التعليم العملي لهؤلاء الفتيات، حيث يتعلمن التعامل مع الأطفال من خلال الدمى.
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التدريب المهني في ألمانيا
الجزار
على خطى المعلم يسير التلاميذ. حتى موعد تقديمهم لأداء الامتحان النهائي يتدرب التلاميذ في ملحمة حقيقية. وقد كانت هذه المهنة حتى وقت قصير مهنة مقتصرة على الذكور.
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التدريب المهني في ألمانيا
مدارس مهنية
إلى جانب الجزء العملي في المعمل، يجب زيارة المدارس المهنية للجوانب النظرية. ويدعى هذا بالنظام المزدوج إذ يجمع الجانب النظري مع العملي. ويعتقد الكثير أن هذا الأمر هو السبب وراء سمعة ألمانيا اللامعة على صعيد التدريب المهني.
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التدريب المهني في ألمانيا
على مقاعد الدراسة
مهما اختلفت التخصصات المهنية، يجمع طلابها أمر واحد ألا وهو مقاعد الدراسة، حيث يتم تعيينهم في شركات مختلفة لأغراض تعليمية تمكنهم في نهاية الأمر من التعرف على أوضاع العمل وذلك ليس فقط على المستوى التخصصي ولكن أيضاً على صعيد العمل عموماً.
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التدريب المهني في ألمانيا
إيجاد الوظيفة
خلال رحلة البحث عن عمل هناك أمور لا بد من اعتبارها، أهمها ميول الشخص ونصائح أهله وأصدقائه أو حتى المعمل الذي تدرب فيه. ويقدم مركز المعلومات المهنية في ألمانيا والمعروف باسم BIZ نصائح للمتدرب.
الكاتب: تقى هلال/هنريك بوهمة