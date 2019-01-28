 بافاريا تخفف قيود حصول طالبي اللجوء على فرصة تدريب مهني | سياسة واقتصاد | DW | 05.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

بافاريا تخفف قيود حصول طالبي اللجوء على فرصة تدريب مهني

أصدرت ولاية بافاريا الألمانية قرارات جديدة لتسهيل حصول طالبي اللجوء على فرص تدريب مهني، ومنها تخفيف القيود التي تفرضها دوائر الأجانب على عمل طالبي اللجوء.

Bildergalerie Katholikentag Münster 2018 | DB Check-Up für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

قال وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان يوم الاثنين (4 آذار/مارس) إنهم سيسهّلون حصول طالبي اللجوء على فرص تدريب مهني ودخولهم في سوق العمل. وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنهم سيطبّقون القاعدة التي تعرف بـ "قاعدة ثلاثة زائد اثنان 3+2" بشكل "مكثف". وتعني القاعدة أنه يمكن لطالبي اللجوء المرفوضين البقاء في ألمانيا في حال كانوا يقومون بتدريب مهني، والذي يستغرق في العادة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى سنتين إضافيتين للبحث عن عمل.
وأشار هيرمان إلى أنهم أرسلوا تعليمات إلى دوائر الأجانب في الولاية لمراعاة درجة اندماج طالبي اللجوء عند إصدار قرار يسمح لهم بالبدء بتدريب مهني، وتابع: "وسيستفيد أيضاً من يظهر قيامه بنشاطات تطوعية خاصة".

مشاهدة الفيديو 02:12

لاجئون شباب في ألمانيا يتطلعون لمستقبل واعد


وبحسب الوزير فإنه سيسمح لدوائر الأجانب بالموافقة على بدء طالبي اللجوء بالتدريب المهني "دون أيّ قيود" وقبل بدء فترة التدريب بستة أشهر، مشيراً إلى أن ذلك سيكون في مصلحة أرباب العمل أيضاً.
وتأتي القرارات الجديدة في بافاريا بعد مطالبات من قبل أرباب العمل بتسهيل بقاء طالبي اللجوء المرفوضين عند حصولهم على فرصة للتدريب المهني أوعمل، خصوصاً بعد حدوث حالات تم فيها ترحيل طالبي لجوء مرفوضين خلال فترة التدريب المهني.
وقد أظهرت دراسة أعدتها مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية أن سوق العمل في ألمانيا تحتاج حتى عام 2060 إلى 260 ألف شخص سنوياً، مبررة ذلك بأن القوى العاملة ستتقلص بمقدار الثلث تقريباً (نحو 16 مليون شخص) بحلول عام 2060 بسبب شيخوخة المجتمع.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز

https://bit.ly/2UgPOUN

  • Symbolbild - Designer

    التدريب المهني في ألمانيا

    متطلبات عدة

    لا ريب في أن الاطلاع على آخر المستجدات التقنية تساعدك على النجاح بأي مجال تعمل به. ولكن الأهم من هذا قدرتك على مزج قدراتك الفردية بمتطلبات العمل أو التدريب الوظيفي لتظهر جوهر إمكانياتك على الصعيد المهني.

  • Deutschland Azubis beginnen mit Lehre

    التدريب المهني في ألمانيا

    الساعاتي

    يعتمد كل شيء في عصرنا الحالي على تقنيات متطورة حتى في مهنة الساعاتي، فمثلاً يحاول هذا المتدرب أن يتفهم جوهر الساعة وتركيبتها ليتمكن من إصلاحها وتفكيكها فيما بعد.

  • Bildergalerie Handwerk

    التدريب المهني في ألمانيا

    النجار

    تاريخياً يرجع استخدام الآلات في مجال النجارة إلى فترة أقدم من مجال الساعاتي، فيحاول هذا التلميذ مثلاً إصلاح مسنن لإحدى طواحين الهواء التاريخية. ورغم أن التدريب المهني في مجال التجارة رائد، إلا أن أمثال هذه الطواحين يندر بناؤها في الوقت الحالي.

  • Auszubildender Dachdecker

    التدريب المهني في ألمانيا

    المسقِّف

    يعد هذا النوع من التدريب المهني من أقدم الأعمال اليدوية، لكن نقابة المسقفين الألمانيين اشتكت مؤخراً من ارتفاع أعداد المسقفين ذوي الوزن الزائد، الأمر الذي يعيق من تحركاتهم وممارستهم لأعمالهم. ويعتبر عدم الخوف من المرتفعات من الشروط التي تؤهل المتدربين لممارسة هذه المهنة.

  • Friseur Azubi Friseurberuf Hairstylistin

    التدريب المهني في ألمانيا

    مسرحة الشعر

    تشهد العديد من البلاد ارتفاعاً في أعداد النساء العاملات في وظائف كانت تقتصر على الرجال تقليدياً. ورغم ذلك نجد العديد من الوظائف التي مازال جنس دون آخر يتسيدها، فمثلاً مهنة تسريح الشعر تبقى مهنة أنثوية بالدرجة الأولى.

  • Werkzeugmechanikerin

    التدريب المهني في ألمانيا

    ميكانيكية الآلات الثقيلة

    خلافاً لمهنة مسرحات الشعر، فإن تصنيع الآلات ليومنا هذا يهيمن عليها الذكور دون الإناث. ولكن ذلك لا ينفي أيضاً وجود نساء يعملن في هذا المجال. فالفتاة في الصورة تدرس تصنيع الآلات، أما مدارس التدريب المهني، فترحب بكلا الجنسين دون تمييز في حالة الرغبة.

  • Deutschland Ausbildung zur Hebamme

    التدريب المهني في ألمانيا

    القابلة

    مهنة مقتصرة على الفتيات حتى يومنا هذا. ويستمر التدريب المهني ثلاث سنوات تختمها الفتاة إما بالعمل في إحدى العيادات أو بشكل مستقل. ونرى في الصورة جزءا من التعليم العملي لهؤلاء الفتيات، حيث يتعلمن التعامل مع الأطفال من خلال الدمى.

  • Lehrlingsausbildung der Handwerkskammer

    التدريب المهني في ألمانيا

    الجزار

    على خطى المعلم يسير التلاميذ. حتى موعد تقديمهم لأداء الامتحان النهائي يتدرب التلاميذ في ملحمة حقيقية. وقد كانت هذه المهنة حتى وقت قصير مهنة مقتصرة على الذكور.

  • Unterricht in der Berufsschule

    التدريب المهني في ألمانيا

    مدارس مهنية

    إلى جانب الجزء العملي في المعمل، يجب زيارة المدارس المهنية للجوانب النظرية. ويدعى هذا بالنظام المزدوج إذ يجمع الجانب النظري مع العملي. ويعتقد الكثير أن هذا الأمر هو السبب وراء سمعة ألمانيا اللامعة على صعيد التدريب المهني.

  • Symbolbild Berufsschüler

    التدريب المهني في ألمانيا

    على مقاعد الدراسة

    مهما اختلفت التخصصات المهنية، يجمع طلابها أمر واحد ألا وهو مقاعد الدراسة، حيث يتم تعيينهم في شركات مختلفة لأغراض تعليمية تمكنهم في نهاية الأمر من التعرف على أوضاع العمل وذلك ليس فقط على المستوى التخصصي ولكن أيضاً على صعيد العمل عموماً.

  • Symbolbild Arbeitsmarkt

    التدريب المهني في ألمانيا

    إيجاد الوظيفة

    خلال رحلة البحث عن عمل هناك أمور لا بد من اعتبارها، أهمها ميول الشخص ونصائح أهله وأصدقائه أو حتى المعمل الذي تدرب فيه. ويقدم مركز المعلومات المهنية في ألمانيا والمعروف باسم BIZ نصائح للمتدرب.

    الكاتب: تقى هلال/هنريك بوهمة


مختارات

مسؤول ألماني: حوالي 70 ألف لاجئ سيحصلون على عمل هذا العام

قدم رئيس الوكالة الاتحادية للعمل حصيلة إيجابية عن اللاجئين وانخراطهم في سوق العمل بألمانيا. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن 370 ألف لاجئ يعملون حاليا في ألمانيا وأن ما بين 60 ألف و70 ألف آخرين سيحصلون على وظائف في عام 2019. (28.01.2019)  

"التدريب المهني بدل الترحيل"... مبادرة لدعم طالبي اللجوء في النمسا

في وقت يزداد فيه معدل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في النمسا، تطالب مبادرة "التدريب المهني بدل الترحيل" الحكومة بإيقاف ترحيلهم عندما يقومون بتدريب مهني، وذلك للاستفادة منهم في سد النقص في الأيدي العاملة الخبيرة. (28.01.2019)  

برلين.. معرض لتشجيع اللاجئين على امتهان التمريض ورعاية المسنين

لم يعد خافياً على الكثيرين الحاجة الماسة في ألمانيا لمهنة رعايا المرضى وكبار السن. معرض في برلين يحاول تشجيع اللاجئين والمهاجرين على الانخراط في التدريب المهني على هذه المهنة. أجواء المعرض في التقرير التالي. (27.01.2019)  

التدريب المهني في ألمانيا

لا يختلف اثنان حول جودة التعليم المهني في ألمانيا، لكن ما هو نظام هذا التدريب وأنواعه؟ وكيف يتم الإعداد له؟ (08.04.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

لاجئون شباب في ألمانيا يتطلعون لمستقبل واعد  

مواضيع ذات صلة

Flüchtlinge Arbeitsagentur

مسؤول ألماني: حوالي 70 ألف لاجئ سيحصلون على عمل هذا العام 28.01.2019

قدم رئيس الوكالة الاتحادية للعمل حصيلة إيجابية عن اللاجئين وانخراطهم في سوق العمل بألمانيا. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن 370 ألف لاجئ يعملون حاليا في ألمانيا وأن ما بين 60 ألف و70 ألف آخرين سيحصلون على وظائف في عام 2019.

Syrische Flüchtlinge Saubermachen in Saalfeld

تحليل: ثقافة الأعمال "المعيبة" بين الوطن والمهجر 28.01.2019

يقبل قسم كبير من الشباب العرب ومن أصول عربية في ألمانيا وبلدان أخرى القيام بأعمال معينة يرفضونها في بلدانهم. لماذا يعتبر هؤلاء مختلف الأعمال لائقة بهم في المهجر، بينما ينظرون إلى الكثير منها نظرة احتقار في مجتمعاتهم؟

لاجئون شباب في ألمانيا يتطلعون لمستقبل واعد 29.01.2019

تسعى الحكومة الألمانية لتسريع عملية اندماج اللاجئين الذي يواجهون صعوبات جمة في تعلم اللغة وفي العثور على عمل. ولتسهيل انخراط اللاجئين في سوق العمل أقيمت هذا العام النسخة الرابعة من معرض تشغيل اللاجئين في برلين حيث يلتقي الباحثون عن وظيفة أو تدريب مهني مع الشركات الباحثة عن قوى عاملة مؤهلة لملأ الوظائف الشاغرة لديها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  