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باسم يوسف

يعد باسم يوسف أحد ألمع الإعلاميين في العالم العربي. اكتسب شهرته من خلال برنامجه السياسي الساخر "البرنامج" على عدة قنوات بينها DW. تم توقيف البرنامج الذي تناول فيه الأوضاع في مصر على خلفية اتهامه بالتحريض على النظام.

باسم يوسف من مواليد عام 1974 وهو طبيب جرّاح تخرّج من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1998. بدأ نشاطه في مجال الإعلام عام 2011 على موقع يوتيوب قبل أن تتلقفه قنوات "أون تي في" و "سي بي سي" و "DW لتقديم برنامجه الشهير "البرنامج" الذي تناول فيه الأوضاع السياسية في مصر. في عام 2013 تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العام من قبل مجلة تايم الأمريكية. بعد تعرّضه لضغوط "كانت أكبر من أي شخص حسب قوله" أعلن باسم أوائل يونيو/حزيران 2014 توقف برنامجه.

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"موقع الحدود"..عالم من الكوميديا العربية الساخرة يصنعه شباب 07.05.2017

يعج العالم الافتراضي بتجارب مصورة إخبارية ساخرة، لكن موقع "الحدود" يعتبر بسخريته التامة من المواقع النادرة عريياً، حيث يسلط الضوء على الأخبار بطريقته وينتقد الأفكار البالية للبعض دون الإهانة، فهل يتقبل الجميع النقد؟
Titel: GMF Opening: Bassem Youssef Schlagworte: GMF14, Bassem Youssef Beschreibung: GMF14, Special guest: Bassem Youssef Format: Artikelbild Bildrechte: Copyright DW/M.Müller

جمهور تويتر ينقسم حول انتقاد باسم يوسف لـ"عنصرية" بعض المسلمين 21.02.2017

هل هناك عنصرية في بلدان المسلمين ضد أتباع أديان أخرى؟ سؤال أثار جدلا كبيرا، بعد تصريحات أدلى بها باسم يوسف لـDW، انتقد فيها قرارات ترامب، لكنه انتقد بذات الوقت ما أسماه العنصرية والنفاق والازدواجية عند بعض المسلمين.
21.06.2016 Shabab Talk Sendeankuendigung Bassem

باسم يوسف لـDW عربية: إن لم تتناول السخرية الشأن العام فهي ملهاة 29.06.2016

على مائدة الإفطار التقى جعفر عبد الكريم في حلقة خاصة من برنامج شباب توك بالإعلامي الساخر باسم يوسف. وككل إطلالة له، أثار باسم يوسف الكثير من النقاشات التي تمزج بين الجد والسخرية وتحدث عن مشاريعه المستقبلية.
Bassem Youssef, Egyptian political satirist © DW/K. Danetzki Ägypten

باسم يوسف: الحدود موجودة في العقول وليس في السخرية 15.06.2016

في إطار فعاليات منتدى DW العالمي للإعلام، وبحضور عدد كبير من الإعلاميين من كل أنحاء العالم، تم تكريم الفائزين بجائزة البوبز 2016. وفوجئ الحضور بظهور الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف الذي تحدثنا إليه.
Aufgenommen am ‎14‎. ‎Juni‎ ‎2016 47 | The Bobs Award Ceremony Copyright: DW/M. Müller

تسليم جوائز مسابقة البوبز لأفضل النشاطات الإلكترونية 14.06.2016

في إطار فعاليات منتدى DW العالمي للإعلام، تم تكريم الفائزين بجوائز مسابقة البوبز لعام 2016 (أفضل النشاطات الإلكترونية)، بحضور عدد من الإعلاميين من بينهم الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف.
Bassem Youssef== The International Emmy Awards== The New York Hilton, NYC== November 23, 2015== Photo - Sean Zanni/PMC== == (PatrickMcMullan.com via AP Images)

باسم يوسف في حفل جوائز "إيمي": عندما نضحك هم يخسرون 25.11.2015

شهد حفل توزيع النسخة رقم 43 من جوائز "إيمي" الشهيرة حضورا عربيا غير مسبوق. حيث بات المصري باسم يوسف أول عربي يقدم حفل توزيع جوائز هذه المسابقة. باسم فاجأ الجمهور أيضا باصطحاب زوجته إلى الحفل، في أول ظهور علني لها.
Men are silhouetted against a video screen with Facebook and Twitter logos as they pose with a Nokia Lumia 820 and Samsung Galaxy S4 in this photo illustration taken in the central Bosnian town of Zenica, August 14, 2013. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: BUSINESS TELECOMS)

فيسبوك وتويتر.. سلاح المهمشين في مصر 01.11.2015

مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت في اندلاع ثورة 25 يناير لا تزال مؤثرة في مصر وتحتفظ بزخمها من خلال الحملات والضغط الجماهيري. وآخر نجاح لها كان في إجبار قناة النهار على وقف برنامج ريهام سعيد بعد قضية "فتاة المول".
Verwendung nur für programmbegleitende Seiten zur Sendung Al Bernameg und/oder Bassem Youssef.

أسرار صعود المذيعين وهبوطهم في مصر 01.05.2015

نجوم كثيرون في محطات التلفزة والإذاعات المصرية أفل نجمهم مع أفول نجم الرئيس الأسبق حسني مبارك وإعلامه الموجه. بدلاً منهم صعدت وجوه جديدة تحظى اليوم بشعبية كبيرة، مثل باسم يوسف، الذي تخطت شهرته حدود بلاده.
Die DW hat vertraglich Rechte an sämtlichen Bilder von Bassem Youssef auf seiner Facebook-Seite und Instagram. Beschreibung: Bassem Youssef AlBernameg / Verwendung nur für programmbegleitende Seiten zur Sendung Al Bernameg/Bassem Youssef Bildrechte: Al Bernameg

باسم يوسف: جهاز الكفتة "أكبر فضيحة علمية" بتاريخ مصر 31.12.2014

"جهاز الكفتة" صار موضوعا للتندر في مصر. وهو الجهاز الذي وعد مصنعوه بأنه يشفي مرضي التهاب الكبد والإيدز، وحددوا موعدا لوضعه في الخدمة ولكن لم يتم التنفيذ. باسم يوسف انتقد الاستهزاء بالناس وعدم وجود محاسبة.
Die DW hat vertraglich Rechte an sämtlichen Bilder von Bassem Youssef auf seiner Facebook-Seite und Instagram. Beschreibung: Bassem Youssef AlBernameg / Verwendung nur für programmbegleitende Seiten zur Sendung Al Bernameg/Bassem Youssef Bildrechte: Al Bernameg

تغريم باسم يوسف 50 مليون جنية بسبب "البرنامج" 23.12.2014

غرمت هيئة تحكيم مصرية المذيع الساخر باسم يوسف والشركة المنتجة لبرنامجه "البرنامج" مبلغ 100 مليون جنيه مصري بسبب خلاف مع محطة فضائية خاصة كانت قد أوقفت بث البرنامج الأسبوعي نهاية العام الماضي بسبب انتقاده الجيش المصري.
Die DW hat vertraglich Rechte an sämtlichen Bilder von Bassem Youssef auf seiner Facebook-Seite und Instagram. Beschreibung: Bassem Youssef AlBernameg / Verwendung nur für programmbegleitende Seiten zur Sendung Al Bernameg/Bassem Youssef Bildrechte: Al Bernameg

باسم يوسف .. شتان بين الثرى والثريا! 12.11.2014

قرار السماح لأحد أشهر برامج السخرية السياسية في ألمانيا من تصوير بعض مشاهده في داخل مبنى البرلمان الألماني يكشف مدى الهوة التي تفصل مستوى الحريات لمثل هذه البرامج بين ألمانيا والعالم العربي.
Main title/ Subject: Egypt: How the media cover the presidential race? Photo title: Photos from Egypt. A Graffiti about the media Struggles. Place and Date: Cairo,sunday, April 27 , 2014 Copy Right/ Photographer: Ahmed Wael.

"دونت ميكس" و"الأخ الأكبر"ـ لغة مشفرة لنقد الأوضاع بمصر 21.10.2014

بلغة مشفرة يعبر الشباب المصري ـ في الأماكن العامة كما في الفضاء الافتراضي ـ عما يجول بخاطرهم ويتطرقون للشؤون السياسية في بلدهم بالنقد والسخرية بعيدا عن أعين الرقيب. DW عربية تحاول فك شفرة هذه "اللغة الشبابية" الخاصة.
Auf dem Bild: Lemrabet Ould Zein, Comic-Zeichner aus Mauretanien. Foto: Jemal Moustapha Oumar / DW am 5.9.2014 in Nouakchott, Mauretanien

باسم يوسف يلهم فنانا موريتانيا لتأسيس كوميديا جديدة 09.09.2014

ترتبط الكوميديا في ذهن الموريتانيين بالضحك، عبر متابعة ممثلين استعراضيين لا يسعون، في أغلب الأحيان، إلى تقديم رسالة معينة. لكن جيل الكوميديين الشباب يسعى إلى تغيير هذه الصورة وتأسيس نمط جديد يقوم على النقد الاجتماعي.
Der ägyptische Polit-Satiriker Bassem Youssef mit dem Präsidenten der Akademie der Künste, Klaus Staeck. Das Bild wurde am 04.07.14 von Abderrahmane Ammar in Berlin aufgenommen.

باسم يوسف من برلين: "سأعود لجمهوري ولو في قالب جديد" 04.07.2014

متى ستعود إلى الشاشه؟ سؤال تردد على ألسنة الحاضرين في ندوة عقدت بدعوة من مؤسسة DW في مقر أكاديمية الفنون بمدينة برلين. باسم، كعادته، أمتع وأضحك الحاضرين وألمح إلى عودته، إلا أنه لم يكشف سوى أقل التفاصيل.
GMF Global Media Forum 2014 Impressionen (Bassem Youssef und Peter Limbourg); © DW/K. Danetzki

اختتام فعاليات منتدى الإعلام العالمي ببون 02.07.2014

اختتم منتدى الإعلام العالمي بمدينة بون الألمانية فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام وحضرها ضيوف ومشاركون من أكثر من مائة دولة، من بينهم شخصيات بارزة كالإعلامي المصري باسم يوسف وشقيقة الرئيس الأمريكي أوما أوباما.
GMF Global Media Forum 2014 Auftritt Bassem Youssef

حرية التعبير في مصر في قلب منتدى الإعلام العالمي في بون 30.06.2014

التضييق على العمل الإعلامي في مصر استأثر باهتمام خاص في اليوم الأول لمنتدى الإعلام العالمي، الذي تنظمه مؤسسة DW في مدينة بون الألمانية.، تجلى ذلك في مناقشات الحاضرين وكلماتهم، وخاصة خلال الجلسة الافتتاحية مع باسم يوسف.
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