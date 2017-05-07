يعد باسم يوسف أحد ألمع الإعلاميين في العالم العربي. اكتسب شهرته من خلال برنامجه السياسي الساخر "البرنامج" على عدة قنوات بينها DW. تم توقيف البرنامج الذي تناول فيه الأوضاع في مصر على خلفية اتهامه بالتحريض على النظام.

باسم يوسف من مواليد عام 1974 وهو طبيب جرّاح تخرّج من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1998. بدأ نشاطه في مجال الإعلام عام 2011 على موقع يوتيوب قبل أن تتلقفه قنوات "أون تي في" و "سي بي سي" و "DW لتقديم برنامجه الشهير "البرنامج" الذي تناول فيه الأوضاع السياسية في مصر. في عام 2013 تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العام من قبل مجلة تايم الأمريكية. بعد تعرّضه لضغوط "كانت أكبر من أي شخص حسب قوله" أعلن باسم أوائل يونيو/حزيران 2014 توقف برنامجه.