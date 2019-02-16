 باريس سان جيرمان يفتح خزائنه لضم نجم ألمانيا | عالم الرياضة | DW | 20.03.2019

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عالم الرياضة

باريس سان جيرمان يفتح خزائنه لضم نجم ألمانيا

أورد تقرير صحفي أن باريس سان جيرمان على أتم الاستعداد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم ألماني يعتبر من بين الأفضل في العالم في مركزه. النادي الباريسي يرى في نجم "المانشافت" القطعة التي يحتاجها للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

WM Russland 2018 I Deutschland vs Schweden - Toni Kroos (picture-alliance/AP/F. Augstein)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع نجم ريال مدريد توني كروس على رأس قائمة اللاعبين، الذين يريد النادي الباريسي التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح موقع "ذا صن" أن باريس سان جيرمان، سيضع على طاولة ريال مدريد مبلغ 68 مليون جنيه استرليني، من أجل السماح للنجم الألماني بالرحيل عن الفريق، وأضاف أن مدرب الفريق الفرنسي توماس توخيل معجب كثيراً بقدرات متوسط ميدان "الميرنغي".

مختارات

منذ عودة توني كروس من الغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة عاد ريال مدريد لتحقيق النتائج الكبيرة، لكن أزمة الملكي لم تنته بعد، كما يقول النجم الألماني الذي ما زال مؤمناً بموسم حافل بالألقاب. (29.01.2019)

في الوقت الذي لا يفارق فيه نجم ريال مدريد إيسكو مقاعد البدلاء ويعاني من تراجع واضح في مستواه فوق المستطيل الأخضر، أبدى متوسط ميدان "الميرنغي" توني كروس إعجابه بقدرة مدرب الفريق سانتياغو سولاري على اتخاذ قرارات حاسمة. (14.02.2019)

وتابع نفس المصدر أنه بعد خروج باريس سان جيرمان من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد، يعتزم فريق العاصمة الفرنسية تعزيز كتيبته بلاعبين يساعدون الفريق على الفوز بالكأس "ذات الأذنين".

ونوه المصدر إلى أن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل، يرى أن مواطنه توني كروس هو القطعة، التي يحتاجها الفريق من أجل تحقيق حلمه بالوقوف على منصة التتويج القارية في وقت قريب للغاية.

وأردف موقع "ذا صن" أنه مع رحيل أدريان رابيو عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، بات الفريق الباريسي في حاجة ملحة إلى لاعب وسط من طراز رفيع، إذ يرى متصدر الدوري الفرنسي في توني كروس اللاعب الأمثل للتعاقد معه.

ولفت المصدر إلى أن النجم الألماني قد يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لاسيما وأن راتبه قد يرتفع بنسبة 50 في المائة، وأردف أن تذبذب مستوى توتي كروس هذا الموسم وتعرضه لعدة انتقادات قد يدفعه إلى الرحيل عن "الأبيض الملكي".

الجدير ذكره أن توني كروس (29 عاماً)، يرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي سنة 2022. وتبلغ القيمة المالية للدولي الألماني حاليا تقريباً 80 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت".

  • Sami Khedira (Deutschland), Mesut Özil (Deutschland) und Bundestrainer Joachim Löw (imago/Team 2)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد تعرضهما لانتقادات شديدة، استبعد يواخيم لوف كلا من مسعود أوزيل وسامي خضيرة من تشكيلة ألمانيا الأساسية في مواجهة السويد. وكان المدرب لوف قد رفض انتقاد لاعب دون غيره، أو ركوب موجة الانتقادات بحقهما، وقال : "لماذا أشك بلاعبي فريقي؟ نحن جميعا نواجه الانتقادات وهو أمر طبيعي ولكن في حالة اللاعبين الذين كانوا على أعلى مستوى لمدة ثلاث أو أربع سنوات، لا ينبغي أن يتم تدمير ثقتهم بعد مباراة واحدة".

  • WM Quali Playoffs Italien vs. Schweden (Reuters/M. Rossi)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    لم يغب عن بال الألمان المصير القاتم الذي رسمه الاسكندينافيون لمنتخب إيطاليا، حاملة اللقب أربع مرات، بعد أن حرموه من بلوغ المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بإقصائه من الملحق الأوروبي.

  • 10. Bildergalerie Tschö Philipp - Höhepunkt der Karriere als Nationalspieler... (picture-alliance/dpa/M. Brandt)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    تلقى لاعبو المانشافت رسائل دعم من لاعبين دوليين سابقين. فيليب لام، قائد المانشافت في مونديال 2014 قال: "كل شيء لا يزال ممكناً"، بينما أعرب لوكاس بودولسكي عن "إيمانه القوي بهم".

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/D. Martinez)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    استهلت الماكينات الألمانية المباراة، التي استضافتها مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، ببداية قوية ضاغطة حاولت فيها مباغتة السويديين وإحراز التقدم عليهم. غير أن الأمور لم تسر على ما كان يتمناه الألمان.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/D. Martinez)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    إذ تعرض لاعب خط وسط بايرن ميونيخ سيبستيان رودي لإصابة خطيرة أجبرت المدرب على إخراجه وإدخال إيلكاي غوندوغان بديلاً عنه.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/H. McKay)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وبمرور الوقت تحسن الأداء السويدي بشكل ملحوظ حيث تخلى الفريق تدريجياً عن الأداء الدفاعي وبدأ يبادل ألمانيا الهجمات. قدم اللاعب "أولا تويفونين" سجلت أول أهداف السويد وذلك في الدقيقة 32 من اللقاء.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/S.Grits)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    في بداية الشوط الثاني ضغط الألمان وأفلحوا بتعديل النتيجة عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 48 من المباراة، وذلك إثر تمريرة من فيرنر فشل ماريو غوميز في استلامها لتصل الكرة إلى ريوس الذي سدد بثقة في الشباك.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد هدف التعادل بذل المنتخب الألماني جهودا حثيثة لتسجيل هدف ثان، غير أن الدفاع السويدي والحظ وقفا له بالمرصاد. وضاعت فرص خطيرة للفريق الألماني في الدقائق 50 و56 من قبل مولر وهيكتور. غير أن الفرصة الذهبية أهدرها ريوس في الدقيقة 60، بعد محاولته الاستعراض والتسديد بكعب القدم لتمر الكرة بعيداً عن الشباك.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/M. Dalder)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    أُجبر المانشافت على مواصلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ في الدقيقة 82.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف توني كروس نجم ريال مدريد هدف الفوز القاتل لألمانيا إثر ضربة حرة تبادل خلالها التمرير مع ماركو رويس قبل أن يسدد كرة صاروخية عرفت طريقها للشباك السويدية. الهدف أبقى على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

  • Fussball WM 1938 - Italient gewinnt (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    كانت ألمانيا تخشى أن يعيد التاريخ نفسه عندما فشلت في تخطي الدور الأول من مونديال فرنسا 1938، والذي ظفرت به إيطاليا. اليوم عززت ألمانيا حظوظها بالإفلات من ذلك المصير. وتحتاج ألمانيا للفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والسويد لتحديد الأول والثاني في المجموعة السادسة. إعداد: خالد سلامة


مختارات

في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

اقتنصت ألمانيا فوزاً تاريخيا من السويد، حيث سجل المانشافت بعشرة لاعبين وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع هدفه القاتل. وبذلك أبقى على حظوظ ألمانيا للتأهل للدور الثاني في مونديال روسيا. أبرز مجريات المباراة في صور. (09.07.2018)  

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