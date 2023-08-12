باريس سان جيرمان يعلن رسمياً ضم عثمان ديمبلي من برشلونة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت (12 أغسطس/ آب 2023)، رسميا ضم المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي من برشلونة الإسباني بعقد لمدة خمسة أعوام.

وكشف نادي برشلونة الإسباني أن قيمة صفقة المهاجم الفرنسي تبلغ 50.4 مليون يورو (55 مليون دولار).

ومنذ انتقاله إلى برشلونة في صفقة كبيرة قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، شارك ديمبلي في 185 مباراة وسجل 40 هدفاً للفريق الكتالوني، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وتوج ديمبلي مع برشلونة بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في كأس السوبر الإسباني. وشارك ديمبلي (26 عاماً) في 37 مباراة مع المنتخب الفرنسي وخاض معه نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي أحرزت خلالها فرنسا المركز الثاني.

وقال ديمبلي في تصريحات لموقع النادي الفرنسي: "سعيد للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، ومتحمس للعب بألواني الجديدة. أتمنى أن أستمر في التطور هنا، وأن أجعل كل عشاق النادي فخورين".

وبضمه، يكون سان جرمان عوض جزئياً اخفاقه بالتعاقد مع قائد منتخب إنكلترا هاري كين المنتقل السبت إلى بايرن ميونخ الألماني، والبرتغالي برناردو سيلفا الذي تمسّك به مانشستر سيتي بطل إنكلترا وأوروبا.

وقال رئيس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي: "شغف وتصميم عثمان ديمبيلي وقت الانضمام إلى سان جرمان كانا رائعين ويناسبان السلوك المطلوب من كل لاعبي فريقنا".

ع.ش/ خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)