باريس سان جيرمان يخطط للانتقام من ريال مدريد

من المعروف أن علاقة باريس سان جيرمان وريال مدريد "متوترة" للغاية. فمنذ سنوات يواصل ريال مدريد مطاردة نجم باريس سان جيرمان الأول كيليان مبابي. ويبدو أن الفريق الإسباني قريب من تحقيق هدفه بضم مبابي، لاسيما وأن هذا الأخير أبلغ إدارة باريس سان جيرمان عزمه الرحيل عن الفريق صيف السنة القادمة.

ويبدو أن إدارة باريس سان جيرمان غير متقبلة بالمرة لسيناريو رحيل هدافها الأول مبابي إلى ريال مدريد، ووضعت الآن خطة "انتقام" مُحكمة. فقد ذكر موقع "شبورت" الألماني أن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على خدمات أكثر من نجم مدريدي.

ويأتي على قائمة هؤلاء النجوم الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو. كما يريد باريس سان جيرمان ضم الثنائي الفرنسي إدواردو كامفينغا وتشواميني. فضلا عن نجم وسط ريال مدريد فريديريكو فالفيردي.

وأفاد موقع "شبورت"، اعتمادا على معلومات مُستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد هادئ للغاية، ويدرك جيدا صعوبة خطة باريس سان جيرمان التعاقد مع خُماسي الفريق، لاسيما وأن هؤلاء النجوم يرتبطون بعقود طويلة مع ريال مدريد.

وأشار المصدر ذاته أن نجوم ريال مدريد: فينيسيوس، رودريغو، كامفينغا، تشواميني وفالفيريدي ليست لديهم أي رغبة بالرحيل عن "الأبيض الملكي"، والانتقال إلى الفريق الباريسي.

ولفت موقع "شبورت" أنه رغم الموارد المالية الضخمة لباريس سان جيرمان، إلا أن الفريق الفرنسي سيواجه مشكلة كبيرة تتعلق بقانون اللعب المالي النظيف في حال أصر على تنفيذ خطته بضم خماسي ريال مدريد. كما أن الفريق الفرنسي قد يواجه خطر الاستبعاد من مسابقة دوري أبطال، والتي يرغب في الفوز بها منذ سنوات.

ر ض / ع.أ.ج