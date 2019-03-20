 باريس سان جيرمان يخطط لاصطياد نجم ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 28.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

باريس سان جيرمان يخطط لاصطياد نجم ريال مدريد

يخطط باريس سان جيرمان لاستغلال الوضع الإستثنائي الذي يمر منه أحد نجوم ريال مدريد من أجل اقناعه بالانتقال إلى كتيبة الفريق. النادي الباريسي يريد الاستفادة من خبرة هذا اللاعب لتعزيز صفوفه في الظفر بلقب الأبطال.

Fußball Champions League l Real Madrid gegen Ajax Amsterdam (Reuters/S. Vera)

صورة من الأرشيف.

بعدما أصر على الانتقال الى ريال مدريد صيف السنة الماضية، يعاني حارس "الميرنغي" تيبو كورتوا من تذبذب واضح في المستوى، إذ عجز الحارس الدولي البلجيكي عن تقديم الأداء المنتظر منه فوق المستطيل الأخضر، وتعرض إلى عدة انتقادات لاذعة.

ومع عودة زين الدين زيدان إلى تدريب "الأبيض الملكي"، وثقة المدرب الفرنسي الكبيرة في حارس الفريق الآخر كيلور نافاس، يبدو أن وضع تيبو كورتوا سيزداد تعقيداً وربما يفتح أمامه باب الرحيل عن الفريق في وقت قريب للغاية.

مختارات

يحاول ريال مدريد الظفر بخدمات نجم يسيل لعاب عدة أندية أوروبية عملاقة. زيدان طلب من إدارة "الميرنغي" ضم النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية. نجم فريق ليون الفرنسي يعد أيضاً هدفاً لمدرب ليفربول يورغن كلوب. (16.03.2019)

يستعد فريق ريال مدريد لكرة القدم بإبرام صفقات جديدة لعلّ أبرزها ستكون صفقة مع لاعب تشيلسي إيدين هازارد، لكنه قبل ذلك سيسعى إلى "التخلص" من وجوه قدامى من بينهم الألماني توني كروس. (25.03.2019)

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "لو 10 سبورت" أن باريس سان جيرمان، يخطط لاستغلال وضع تيبو كورتوا هذا الموسم، من أجل إقناعه بالانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية بداية من الموسم القادم.

وأوضح الموقع الفرنسي، أنه مع الغموض الذي يلف مستقبل حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي بوفون وتقدمه في العمر، يريد النادي الباريسي التعاقد مع تيبو كورتوا، بهدف خلق منافسة قوية بينه وبين الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

ويحاول فريق باريس سان جيرمان تكوين فريق قوية للغاية في جميع المراكز، بهدف الفوز قريبا بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يضعها النادي الباريسي كأولوية قصوى له في مشروعه الكروي الكبير.

من جهة أخرى، يُتوقع أن تشهد تشكيلة ريال مدريد عدة تغييرات في الموسم المقبل، وذلك من أجل العودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية بعد موسم مخيب للآمال.

الجدير ذكره أن تيبو كورتوا (26 عاماً)، يرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي صيف 2024. وتبلغ القيمة المالية للدولي البلجيكي في الوقت الحالي تقريباً 65 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

WM Russland 2018 I Deutschland vs Schweden - Toni Kroos

باريس سان جيرمان يفتح خزائنه لضم نجم ألمانيا 20.03.2019

أورد تقرير صحفي أن باريس سان جيرمان على أتم الاستعداد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم ألماني يعتبر من بين الأفضل في العالم في مركزه. النادي الباريسي يرى في نجم "المانشافت" القطعة التي يحتاجها للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane

هل ينجح يوفنتوس في جمع زيدان ورونالدو؟ 28.02.2019

بعدما ظهر اسم زين الدين زيدان على طاولة أكثر من فريق أوروبي عملاق، أوردت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي من المتوقع أن يشرف على تدريب يوفنتوس الإيطالي قريبا. المدرب الفرنسي قد يجتمع مجددا مع نجمه المفضل كريستيانو رونالدو.

Fußball Champions League - Liverpool - Bayern München

مدرب ألماني عملاق يدير ظهره لريال مدريد 07.03.2019

أورد تقرير صحفي أن تدريب ريال مدريد بداية من الموسم القادم ليس من خطط مدرب يعتزم قيادة فريقه إلى تحقيق لقب "البريميرليغ" نهاية الموسم. المدرب الألماني عازم على مواصلة مشروعه الكروي مع فريقه الحالي وصناعة التاريخ معه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

باريس سان جيرمان يخطط لاصطياد نجم ريال مدريد

السعادة تغمر المانشافت بولادات جديدة

بويول: بيكيه أفضل من راموس وكل مدافعي العالم

سانيه وغنابري .. الرشاقة السمراء تقود الماكينات

بايرن يفتح خزائنه بسخاء لقاء لاعب فرنسي

دورتموند يبعث رسالة رفض لمانشستر يونايتد عبر "بيلد"