باريس سان جيرمان يخطط لاصطياد نجم ريال مدريد

بعدما أصر على الانتقال الى ريال مدريد صيف السنة الماضية، يعاني حارس "الميرنغي" تيبو كورتوا من تذبذب واضح في المستوى، إذ عجز الحارس الدولي البلجيكي عن تقديم الأداء المنتظر منه فوق المستطيل الأخضر، وتعرض إلى عدة انتقادات لاذعة.

ومع عودة زين الدين زيدان إلى تدريب "الأبيض الملكي"، وثقة المدرب الفرنسي الكبيرة في حارس الفريق الآخر كيلور نافاس، يبدو أن وضع تيبو كورتوا سيزداد تعقيداً وربما يفتح أمامه باب الرحيل عن الفريق في وقت قريب للغاية.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "لو 10 سبورت" أن باريس سان جيرمان، يخطط لاستغلال وضع تيبو كورتوا هذا الموسم، من أجل إقناعه بالانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية بداية من الموسم القادم.

وأوضح الموقع الفرنسي، أنه مع الغموض الذي يلف مستقبل حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي بوفون وتقدمه في العمر، يريد النادي الباريسي التعاقد مع تيبو كورتوا، بهدف خلق منافسة قوية بينه وبين الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

ويحاول فريق باريس سان جيرمان تكوين فريق قوية للغاية في جميع المراكز، بهدف الفوز قريبا بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يضعها النادي الباريسي كأولوية قصوى له في مشروعه الكروي الكبير.

من جهة أخرى، يُتوقع أن تشهد تشكيلة ريال مدريد عدة تغييرات في الموسم المقبل، وذلك من أجل العودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية بعد موسم مخيب للآمال.

الجدير ذكره أن تيبو كورتوا (26 عاماً)، يرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي صيف 2024. وتبلغ القيمة المالية للدولي البلجيكي في الوقت الحالي تقريباً 65 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.