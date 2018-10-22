 باريس تشيد بقرار ميركل وواشنطن تعتبره شأنا داخليا | أخبار | DW | 29.10.2018

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أخبار

باريس تشيد بقرار ميركل وواشنطن تعتبره شأنا داخليا

توالت ردود الفعل المحلية والدولية على إعلان المستشارة ميركل نيتها التنحي عن رئاسة حزبها وعدم الترشح لمنصب المستشارية بعد انتهاء ولايتها. وفيما أشاد الرئيس الفرنسي بقرار ميركل اعتبرته المتحدثة باسم ترامب شأنا داخليا.

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مسائيةDW: ماذا بعد إعلان ميركل عدم ترشحها مجددا؟

أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين (29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) بقرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بنيتها التنحي عن رئاسة حزبها وعدم الترشح لمنصب المستشارة عام 2021، واصفا إياه بـ "الجدير بالاحترام". وشدد على أن ميركل "لم تنس مطلقا القيم الأوروبية، وتقود بلادها بشجاعة عظيمة".

وأضاف الرئيس الفرنسي "هذا هو ما أقوله بشأن هذا الخيار وهذا الإعلان الجدير بكل الاحترام". إلا أنه قال إن إعلان ميركل يأتي على خلفية تزايد الدعم لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وهو أمر "غير مطمئن".

وقال ماكرون إنه "اذا كان اليمين المتطرف في صعود فإن ذلك لأن الأحزاب الأخرى لا تتمكن من الرد بالشكل الملائم على غضب ومخاوف الناس". ودعا إلى "رد ديموقراطي ذي مصداقية" على مثل هذا الغضب، وإلى الحرب على "جميع أشكال الديماغوجية والكذب".

واشنطن: قرار ميركل شأن سياسي داخلي لألمانيا

مختارات

في حوار حصري مع DW اعتبر رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله، أن إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عدم ترشحها لمنصب رئاسة حزبها في شهر ديسمبر، لا يعني أنها ضعيفة بل هو قرار حكيم، معتبرا أنها لا تزال قوية. (29.10.2018)

عقب خسارة حزبها الكبيرة في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن، اعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تخليها عن منصبها كرئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي، لكنها سوف تستمر في منصبها كمستشارة لألمانيا حتى نهاية ولايتها. (29.10.2018)

من جانبها رفضت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، التعليق بشكل مفصل على قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعدم الترشح مجددا لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي، والانسحاب من الحياة السياسية بالكامل مع نهاية الفترة التشريعية الحالية في 2021.

وقالت ساندرز اليوم الاثنين: "علمنا  بالإعلان" مشيرة إلى أنه يتعلق بشان سياسي داخلي في ألمانيا، وأضافت أن الحكومة الأمريكية ستواصل التعاون مع ميركل وحكومتها.

داخليا أشاد زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمين الشعبوي يورغ مويتن بإعلان ميركل وقال إنها "أخبار جيدة"، دون الدخول في التفاصيل.

ويشار إلى أن إعلان ميركل عن قرار عدم الترشح مجددا للحزب والانسحاب من الحياة السياسية جاء في أعقاب النتيجة السيئة التي مني بها حزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن الألمانية أمس الأحد.

أ.ح/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)

  • Berlin Merkel-Pressekonferenz nach Hessen-Wahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    قرار سريع بعد انتخابات هيسن

    رغم أن الضغوط كانت قوية إلا أن كثيرين لم يتوقعوا أن يأتي الرد بهذه السرعة. فبعد ساعات من التراجع الكبير لحزبها في انتخابات ولاية هيسن بقيادة فولكر بوفيير (الصورة)؛ أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أنها لن تترشح مجددا لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي قضت 18 عاما من حياتها السياسية رئيسة له.

  • Archiv - Angela Merkel und Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    حلفاؤها في بافاريا يسجلون خسارة تاريخية

    وسبق التراجع الكبير لحزب ميركل في هيسن، خسارة تاريخية للحزب المسيحي الإجتماعي (البافاري) برئاسة زيهوفر (الصورة) في الانتخابات في بافاريا، التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). وحصل الحزب على 37.2 في المائة من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة له منذ نحو 60 عاما. وبهذه النتيجة بدأت الضغوط تتزايد على ميركل.

  • Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles Neu (picture-alliance/AP/M. Sohn)

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    ائتلاف ميركل الكبير يتراجع

    صعود ميركل كأول امرأة إلى منصب المستشارة عام 2005 أصبح ممكنا بفضل ما عرف بالائتلاف الكبير، الذي يضم حزبها المسيحي الديمقراطي وشقيقه المسيحي الاجتماعي (التحالف المسيحي) إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لكن بعد انتخابات بافاريا تراجعت بحدة شعبية هذا الائتلاف الكبير فقد نشرت القناة الثانية الألمانية استطلاعا للرأي، بلغت فيه شعبية التحالف المسيحي 27%، أما الاشتراكيون فحصلوا على 14%.

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    أزمة اللاجئين تؤدي لتراجع شعبية ميركل

    خلال سنواتها الـ13 في منصب المستشارة حققت ميركل نجاحات كبيرة خصوصا على المستوى الاقتصادي ومسرح السياسة الدولية، وإلا لما أعيد انتخابها لثلاث ولايات أخرى. غير أن سياسة "الباب المفتوح" أمام اللاجئين بداية من عام 2015 أدت إلى تذمر الناخبين الألمان، خصوصا مع وقوع هجمات إرهابية وجرائم جنائية نفذها لاجئون. والنتيجة هو صعود اليمين الشعبوي.

  • Deutschland AfD Alice Weidel und Alexander Gauland (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    اليمين الشعبوي لأول مرة في البوندستاغ

    استغل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، اليميني الشعبوي تذمر قطاع عريض من الألمان من سياسة اللجوء، ليحقق النجاح في ولايات الشرق ويدخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) في انتخابات خريف 2017 لأول مرة في تاريخه. وفي 2018 بدأ الحزب ينجح في دخول كافة برلمانات الولايات التي أجريت فيها انتخابات وبنسب مرتفعة. ليحمل متابعون سياسة ميركل السبب في صعود اليمين بهذا الشكل.

  • Deutschland Vereidigung der Bundeskanzlerin (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    مشهد لن يتكرر

    قسم ميركل اليمين الدستورية كمستشارة لألمانيا لولاية رابعة في مارس/ آذار 2018 لن يتكرر من جديد، فهي لن تترشح لانتخابات البرلمان الألماني (بوندستاغ)، المقررة في خريف 2021، وبذلك لن تكون أمامها فرصة لتولى منصب المستشارية. وستخرج ميركل برغبتها من الحياة السياسية الألمانية كلها، إن لم تضطر للخروج مبكراً لسبب ما.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    "لم أولد مستشارة لألمانيا"

    خلال إعلانها التاريخي في برلين عن عدم تشرحها من جديد لمنصب المستشارة قالت ميركل (64 عاما) "لقد قلت مرة إنني لم أولد كمستشارة وهذه المقولة لم أنسها أبدا". وفي هذه الصورة نرى الطفلة أنغيلا ميركل، عندما كان سنها نحو ثلاثة أعوام. وكبرت ميركل وأصبحت مستشارة لألمانيا وتوجت خلال الأعوام الماضية بأقوى امرأة في العالم حسب قائمة مجلة فوربس الأمريكية، كما أصبحت أشهر سياسية في العالم في السنوات الأخيرة.

  • EU Gipfel Riga Merkel mit Tsipras

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    ابنة القس

    ترعرعت أنغيلا ميركل في أسرة بروتستانتية في مدينة تيمبلين بولاية براندنبورغ. كان والدها قس، في حين كانت الأم ربة بيت تعمل على رعاية "إنجي" واثنين من إخوتها الصغار. ولم يكن أحد يعتقد أن أنغيلا دوروثيا كازنر، ستصبح أقوى امرأة في العالم. لكن صفات كالاجتهاد والموضوعية وضبط النفس والتواضع كانت وراء هذا النجاح الخارق.

  • Fußball WM 2014 Brasilien Deutsche Fußballnationalmannschaft mit Angela Merkel und Joachim Gauck

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    مشجعة كرة

    تعد ميركل من أكثر المتابعين لمنتخب بلادها لكرة القدم، إذ كانت من أبرز الحاضرين في نهائي كأس العالم بين ألمانيا والأرجنتين في البرازيل. وقد تفاعلت المستشارة مع مجريات المباراة، لتتوجه بعدها إلى غرفة تغيير ملابس اللاعبين وأخذت صورا تذكارية معهم، معبرة عن فخرها بالمنتخب الألماني وإنجازاته.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    أصول بولندية

    تظهر هذه الصورة غريتا ولودفيغ جدي المستشارة الألمانية، مع والدها هورست كاتسمرساك. كانت الأسرة تعيش في بوسن ببولندا، ثم استقرت في وقت لاحق ببرلين. بعدها قامت العائلة بتغيير اسمها سنة 1930 إلى كازنر. وعندما عرفت الجذور البولندية للمستشارة الألمانية سنة 2013، أثار ذلك اهتماماً كبيراً وخاصة في بولندا نفسها.

  • Angela Merkel als junges Mädchen

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    تلميذة مجتهدة

    درست ميركل في براندنبورغ. هذه الصورة تظهر ميركل في مخيم "هيمل فوت" الصيفي بعد فترة وجيزة من حصولها على شهادة الثانوية العامة سنة 1973 بتفوق. وكانت المستشارة بارعة في اللغة الروسية والرياضيات. وخلال فترة دراستها كانت ميركل أيضاً عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي، وهي أول مستشارة لألمانيا نشأت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    طالبة الفيزياء

    بعد حصولها على شهادة التعليم الثانوي بدأت ميركل دارسة الفيزياء في جامعة لايبزيغ. بعدها مباشرة بدأت بالعمل في أكاديمية العلوم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في مجال تفاعلات التحلل الكيمائي. وفي ذلك الوقت التقت بزوجها الأول أولريش ميركل، الذي قال عنها إنها كانت تحب السفر. في هذه الصورة تظهر ميركل في العاصمة التشيكية براغ.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    البداية من القمة

    بعد انفصال ميركل عن زوجها الأول زاد اهتمامها بالمجال السياسي، حيث انخرطت في الحزب المسيحي الديمقراطي. وبعد تجاوزها العقبات السياسية وجدت نفسها آنذاك قريبة من المستشار الألماني هلموت كول، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي والراعي، الذي فسح لها المجل لتولي أعلى المناصب.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    صعود سريع

    في سنة 1998 اقترح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي آنذاك فولفغانغ شويبله، ميركل لتولي منصب الأمين العام للحزب. وبعد أربع سنوات أصبحت ميركل رئيسة للحزب. وفي سنة 2005 فازت مع حزبها بالانتخابات لتصبح أول مستشارة لتخلف بذلك غيرهارد شرودر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

    "Mutti"

    تمكنت المستشارة ميركل أو "ماما ميركل" كما يلقبها الألمان من كسر الصور النمطية، فهي تعد أول امرأة قادمة من شرق ألمانيا تتولى منصب المستشار باعتبارها زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أحد أبرز الأحزاب السياسية في ألمانيا. الكاتبة الألمانية جولي زيه خصصت لها قطعة مسرحية بعنوان "Mutti" أي "الماما".


مختارات

نهاية عصر- ميركل تحدد موعد رحيلها عن المشهد السياسي في ألمانيا

عندما تولت منصب مستشارة ألمانيا قبل 13 عاما، كانت أنغيلا ميركل مفعمةً بالأمل، ونجحت في سنواتها الأولى. لكن أمام تراجع شعبية حزبها في انتخابات البرلمانات المحلية، أعلنت ميركل أنه "حان الوقت" لتفتح ألمانيا "صفحة جديدة". (29.10.2018)  

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