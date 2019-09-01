 ″باريس تبكي″.. مقتل أربعة من رجال الشرطة في هجوم طعن | أخبار | DW | 03.10.2019

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أخبار

"باريس تبكي".. مقتل أربعة من رجال الشرطة في هجوم طعن

قتل أربعة من رجال الشرطة في هجوم طعن في مقر الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكره لويك ترافير المسؤول بنقابة الشرطة الفرنسية. كما قتل المهاجم أيضا. وقالت عمدة باريس إن "باريس تبكي حالها" بعد هجوم اليوم.

Frankreich | Polizei | Messerangriff (Reuters/P. Wojazer)

لقى ما لا يقل عن أربعة من رجال الشرطة حتفهم في هجوم طعن في مقر الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكره لويك ترافير المسؤول بنقابة الشرطة الفرنسية. وذكرت شبكة فرانس 24 الفرنسية أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، حالة أحدهم خطيرة. وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المهاجم كان موظفا بالمبنى الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة وتم قتله. 

وقال مصدر بمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس بصدد زيارة  مقر الشرطة بباريس، وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية  كريستوف كاستانير يتواجدان في موقع الهجوم.

"باريس تبكي على حالها"

ومن جانبها كتبت عمدة باريس آن هيدالغو اليوم الخميس تغريدة قالت فيها " باريس تبكي على حالها اليوم بعد الهجوم المروع على مقر الشرطة". وأضافت في أول تأكيد رسمي لوقوع قتلى" الخسارة كبيرة: عدد من رجال الشرطة فقدوا أرواحهم".

ح.ز/ ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)

  • Brandenburger Tor

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  • One World Trade Center New York USA

    حواضر العالم تتضامن مع عاصمة الأنوار الجريحة

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  • CN Tower

    حواضر العالم تتضامن مع عاصمة الأنوار الجريحة

    تورونتو الكندية كانت أيضاً من بين كبرى المدن العالمية التي تفاعلت مع أحداث باريس فقد تمت إضاءة جدران برج CN بألوان العلم الفرنسي.

  • Solidaritätswelle für Frankreich City Hall

    حواضر العالم تتضامن مع عاصمة الأنوار الجريحة

    حملة التنديد بالإرهاب والتضامن مع ضحايا العاصمة باريس وصلت أيضاً سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث أضيئت بناية بلدية المدينة بألوان العلم الفرنسي.

  • default

    حواضر العالم تتضامن مع عاصمة الأنوار الجريحة

    تمثال ملاك الاستقلال في المكسيك يتضامن مع مدينة "الجن والملائكة" ويلبس ألوان فرنسا، كما وصفها الأديب المصري نجيب محفوظ

  • Christusstatue in Rio

    حواضر العالم تتضامن مع عاصمة الأنوار الجريحة

    تمثال المسيح المخلص في مدينة ري ودي جانيرو البرازيلية يتلألأ أيضاً بألوان العلم الفرنسي.

  • Riesenrad in Las Vegas USA

    حواضر العالم تتضامن مع عاصمة الأنوار الجريحة

    أما في مدينة الملاهي الأمريكية لاس فيغاس، فقد تمت إضاءة أعلى دولاب في العالم الذي يبلغ ارتفاعه نحو 167 متراً، بالأزرق والأحمر والأبيض.

  • Das Taipei Financial Center in Taiwan

    حواضر العالم تتضامن مع عاصمة الأنوار الجريحة

    إلى غاية عام 2007 كانت ناطحة السحاب (Taipei 101) في تايوان تعد أعلى ناطحة سحاب في العالم. ألوان العلم الفرنسي أمكن مشاهدتها ليلاً من كل أطراف المدينة.

  • The Oriental Pearl TV Tower Shanghai

    حواضر العالم تتضامن مع عاصمة الأنوار الجريحة

    لؤلؤة الشرق أعلى برج التلفزيون في شنغهاي وثالث أعلى برج من نوعه في آسيا - إذ يناهز ارتفاعه الـ 468 متراً - أطل على العالم بألوان العلم الفرنسي في رسالة تضامنية مع سكان باريس عقب الهجوم الإرهابي الذي شهدته المدينة.

    الكاتب: سوزانه كوردس/ ط.أ


مختارات

حواضر العالم تتضامن مع عاصمة الأنوار الجريحة

فيما أطفأ الإرهاب أضواء برج إيفل، أشعلت صروح ومعالم في حواضر العالم المختلفة أنوارها بالعلم الفرنسي تضامناً مع عاصمة الأنوار باريس التي كانت مسرحاً لاعتداءات إرهابية دامية. (15.11.2015)  

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فرحة التأهل عكرها مقتل 7 في الجزائر واعتقال المئات في باريس 15.07.2019

نزل آلاف الجزائريين إلى شوارع فرنسا للاحتفال بصعود منتخبهم لنهائي أمم أفريقيا بمصر، لتحدث مواجهات مع الأمن، الذي ألقى القبض على المئات. وفي الجزائر نفسها وقع حادث سير لأشخاص يحتفلون بمنتخب بلدهم فلقي سبعة أشخاص مصرعهم.

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