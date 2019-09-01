"باريس تبكي".. مقتل أربعة من رجال الشرطة في هجوم طعن

لقى ما لا يقل عن أربعة من رجال الشرطة حتفهم في هجوم طعن في مقر الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكره لويك ترافير المسؤول بنقابة الشرطة الفرنسية. وذكرت شبكة فرانس 24 الفرنسية أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، حالة أحدهم خطيرة. وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المهاجم كان موظفا بالمبنى الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة وتم قتله.
وقال مصدر بمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس بصدد زيارة مقر الشرطة بباريس، وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير يتواجدان في موقع الهجوم.
"باريس تبكي على حالها"
ومن جانبها كتبت عمدة باريس آن هيدالغو اليوم الخميس تغريدة قالت فيها " باريس تبكي على حالها اليوم بعد الهجوم المروع على مقر الشرطة". وأضافت في أول تأكيد رسمي لوقوع قتلى" الخسارة كبيرة: عدد من رجال الشرطة فقدوا أرواحهم".
ح.ز/ ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)
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الكاتب: سوزانه كوردس/ ط.أ