بارقة أمل..عقار فعال لعلاج السرطان

رغم أن الأحداث السلبية (جائحة كورونا، الغزو الروسي لأوكرانيا، التضخم، ارتفاع الأسعار...) تهيمن منذ مدة على حياة الكثير منا، بيد أن ذلك لم يمنع من ظهور أحداث أخرى إيجابية طال انتظارها بالنسبة لملايين الناس حول العالم.
ففي نتيجة فاجأت الأطباء نفسهم، ذكر موقع مجلة "فوكس" اعتمادا على دراسة نشرت في المجلة الطبية المتخصصة "نيو إنغلاند" أن خبراء في الولايات المتحدة، اكتشفوا فعالية عقار "دوستارليماب" في علاج سرطان القولون والمستقيم.
وأضافت المجلة الألمانية أن 18 مريضاً بسرطان القولون والمستقيم خضعوا للتجربة، وتماثلوا للشفاء بعد عام من تلقي العلاج بعقار "دوستارليماب".
و تشير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "دوستارليماب" هو عقار يستخدم في علاج سرطان بطانة الرحم عند النساء. وأضافت أنه يمكن استخدام هذا العقار مع المرضى الذين يعانون من أورام ذات تركيبة جينية محددة تعرف باسم "عدم استقرار الساتل الميكروي". وأردفت أن العقار الفعال يساعد الجهاز المناعي على تدمير الخلايا السرطانية.
خطوة مهمة
وقال المشرف على الدراسة الدكتور لويس دياز "أعتقد أنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان. إنها حقاً خطوة مهمة بالنسبة للمرضى". وأضاف في مقابلة له مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه سيتم القيام بالمزيد من الأبحاث من أجل معرفة تأثير العقار على أنواع أخرى من السرطان(المعدة، البروستات،البنكرياس).
وفي نفس السياق، قالت أخصائية الأورام أندريا كريسيك والمشاركة بدورها في الدراسة "لقد كانت هناك الكثير من الدموع السعيدة". وأضافت: تلقينا رسائل سعيدة من مرضى شاركوا في الدراسة وأنهوا العلاج"، حسب ما أورده موقع "ديلي ميل".
وتابع نفس المصدر أنه رغم النتائج الواعدة لعقار "دوستارليماب"، إلا أن المشرفين على الدراسة يشيرون إلى ضرورة القيام بتجارب أكثر وعلى عدد أكبر من الناس. يشار إلى أن مرض السرطان أزهق حياة 10 ملايين شخص في العالم سنة 2020، حسب موقع "منظمة الصحة العالمية".
ر.م
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الطماطم
فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
المواد الغنية بالألياف
ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الفراولة وأخواتها
هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الخضار خضراء اللّون
بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الحوامض
الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الدواجن عوض الأبقار
بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الجوز
الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الأسماك
تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
عدم الإكثار من الملح
تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح