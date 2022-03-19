بارقة أمل..عقار فعال لعلاج السرطان

رغم أن الأحداث السلبية (جائحة كورونا، الغزو الروسي لأوكرانيا، التضخم، ارتفاع الأسعار...) تهيمن منذ مدة على حياة الكثير منا، بيد أن ذلك لم يمنع من ظهور أحداث أخرى إيجابية طال انتظارها بالنسبة لملايين الناس حول العالم.

ففي نتيجة فاجأت الأطباء نفسهم، ذكر موقع مجلة "فوكس" اعتمادا على دراسة نشرت في المجلة الطبية المتخصصة "نيو إنغلاند" أن خبراء في الولايات المتحدة، اكتشفوا فعالية عقار "دوستارليماب" في علاج سرطان القولون والمستقيم.

وأضافت المجلة الألمانية أن 18 مريضاً بسرطان القولون والمستقيم خضعوا للتجربة، وتماثلوا للشفاء بعد عام من تلقي العلاج بعقار "دوستارليماب".

و تشير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "دوستارليماب" هو عقار يستخدم في علاج سرطان بطانة الرحم عند النساء. وأضافت أنه يمكن استخدام هذا العقار مع المرضى الذين يعانون من أورام ذات تركيبة جينية محددة تعرف باسم "عدم استقرار الساتل الميكروي". وأردفت أن العقار الفعال يساعد الجهاز المناعي على تدمير الخلايا السرطانية.

مشاهدة الفيديو 03:08 ماذا يحدث أثناء تنظير القولون؟

خطوة مهمة

وقال المشرف على الدراسة الدكتور لويس دياز "أعتقد أنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان. إنها حقاً خطوة مهمة بالنسبة للمرضى". وأضاف في مقابلة له مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه سيتم القيام بالمزيد من الأبحاث من أجل معرفة تأثير العقار على أنواع أخرى من السرطان(المعدة، البروستات،البنكرياس).

وفي نفس السياق، قالت أخصائية الأورام أندريا كريسيك والمشاركة بدورها في الدراسة "لقد كانت هناك الكثير من الدموع السعيدة". وأضافت: تلقينا رسائل سعيدة من مرضى شاركوا في الدراسة وأنهوا العلاج"، حسب ما أورده موقع "ديلي ميل".

وتابع نفس المصدر أنه رغم النتائج الواعدة لعقار "دوستارليماب"، إلا أن المشرفين على الدراسة يشيرون إلى ضرورة القيام بتجارب أكثر وعلى عدد أكبر من الناس. يشار إلى أن مرض السرطان أزهق حياة 10 ملايين شخص في العالم سنة 2020، حسب موقع "منظمة الصحة العالمية".

ر.م