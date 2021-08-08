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بادن- فورتمبيرغ

تشكل ولاية بادن- فورتمبيرغ أحد محركات الاقتصاد الألماني، وهو موطن شركة السيارات الشهيرة مرسيدس وماركات ألمانية عالمية أخرى مثل بوش. وإضافة إلى الصناعة تضم الولايات مناطق سياحة شهيرة مثل الغابة السوداء وبحيرة كونستانس.

تقع ولاية بادن- فورتمبيرغ جنوب ألمانيا على الحدود مع فرنسا وسويسرا. ويعيش في الولاية التي يحدها شرقا ولاية بافاريا نحو 11 مليون نسمة. وتتمتع الولاية بقلة نسبة البطالة وارتفاع مستوى الدخل فيها مقارنة بالولايات الألمانية الأخرى عدا ولاية بافاريا.

ARCHIV Ein Justizbeamter geht am Montag (15.08.2011) in Frankfurt am Main am Sicherheitszaun der neuen JVA Frankfurt am Main I vorbei. Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit und rund 100 Millionen Euro Baukosten wurde das neue Gefängnis im Stadtteil Preungesheim eröffnet. 564 Gefangene finden in der hoch gesicherten Anlage künftig Platz, die meisten von ihnen sind Untersuchungshäftlinge. Foto: Arne Dedert dpa/lhe (zu dpa lhe BLICKPUNKT HESSEN vom 15.08.2011) | Verwendung weltweit

ألمانيا- معتقل يواجه الموت بعد سقوطه من ارتفاع 15 متراً 08.08.2021

غامر معتقل في أحد سجون ألمانيا جنوبي غرب البلاد بحياته فصعد إلى سطح السجن وحاول الهروب مستخدما ماسورة لصرف مياه الأمطار ليسقط من ارتفاع 15 مترا ويرقد الآن بين الحياة والموت.

dpatopbilder - 05.11.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht auf einer Pressekonferenz in der CDU-Zentrale, im Konrad-Adenauer-Haus, zu den Medienvertretern. Thema waren die Ergebnisse der CDU-Klausurtagung. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شعبية حزب ميركل في تراجع وارتفاع إصابات كورونا يزيد من محنته 17.03.2021

بعد هزيمة حزب المستشارة ميركل في انتخابات ولايتي بادن فورتمبيرغ وراينلاند بفالتس الأحد الماضي، استطلاع جديد للرأي يبيّن بوضوح أن محنة المحافظين ستتعدى الولايات إلى المستوى الاتحادي وسط تفاقم أزمة كورونا.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Spitzenkandidat der Grünen, winkt nach der Bekanntgabe erster Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg.

الناخبون يكافئون الخضر والاشتراكيين في ولايتين ويعاقبون حزب ميركل! 15.03.2021

فاز رئيسا الحكومتين القويان في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس بأول انتخابات تجرى هذا العام، الذي سيشهد استحقاقات انتخابية أخرى مهمة. ولقد عاقب الناخبون الحزب المسيحي الديمقراطي على سياسة كورونا وفضيحة الكمامات.
Wahlplakate - Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 am 08.03.2021 im Landkreis Neuwied Wahlplakate der Parteien: SPD, Freie Wähler und CDU Die Wahl zum 18. Landtag von Rheinland-Pfalz findet am 14. März 2021 statt. Foto: Revierfoto

هزيمة كبيرة لحزب ميركل في انتخابات ولايتين رئيسيتين 14.03.2021

تعرض حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، لهزيمة كبيرة في انتخابات ولايتي بادن ـ فورتمبيرغ وراينلاند بفالتس، حسب نتائج جزئية غير رسمية. ويربط البعض بين الانتكاسة وبين ما بات يعرف بـ "فضيحة الكمامات".
ILLUSTRATION - Eine Frau haelt am 23.03.2017 in Hamburg einen Gerichtshammer in der Hand (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

محكمة ألمانية تنظر في دعوى لاجئ يتهم الشرطة بالتعسف 18.02.2021

تنظر المحكمة الإدارية في مدينة شتوتغارت الألمانية في دعوى رفعها لاجئ ضد ولاية بادن فورتمببيرغ الألمانية بسبب تعسف الشرطة في حقه عام 2018. فما هي ملابسات هذه القضية؟
20.11.2020, Berlin: Ein Sanitäter hält vor dem Tempodrom, dem Veranstaltungsort des dreitägigen, digitalen Bundesparteitags der Grünen, einen Abstrichstab für einen Corona-Schnelltest in der Hand. Alle Teilnehmer müssen sich hier vor Eintritt in die Halle auf das Coronavirus testen lassen. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في ألمانيا 24.12.2020

بعد يومين من توقع رئيس معهد روبرت كوخ بوجود السلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا، وزارة الصحة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجل رسميا أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر سريعاً في بريطانيا.
03.10.2020, Baden-Württemberg, Marbach am Neckar: Feuerwehrleute löschen einen Brand in einem Gebäude in der Innenstadt. Ein 42-jähriger offenbar geistig verwirrter Mann soll in der Nacht auf Samstag Brandsätze auf mehrere Gebäude der Innenstadt geworfen haben. Dabei wurden acht Menschen verletzt. (zu dpa: Wirrer Mann wirft Brandsätze in Marbach und verletzt acht Menschen) Foto: Simon Adomat/VMD-Images/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا.. اعتداءات على كنيسة ومركز شرطة ومبنى سكني 03.10.2020

في بلدة مارباخ الألمانية ألقى رجل مواد حارقة يبدو أنه صنعها بنفسة على مركز للشرطة وكان يصرخ بشعارات معادية للأجانب كما تعرضت كنيسة ومبنى سكني للهجوم وأصيب عدة أشخاص ووقعت خسائر مادية ضخمة للمبنى والكنيسة.

Klassische Autos Symbolbild ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine 84-jährige Frau sitzt am 30.04.2013 in Weingarten (Baden-Württemberg) am Steuer ihres Kleinwagens. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa «Senioren im Straßenverkehr» vom 09.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Senioren investieren in Autos und E-Bikes (c) picture alliance/dpa/F. Kästle

سيدة ألمانية في الثمانين تستقل السيارة الخطأ وتعود بها إلى المنزل 31.08.2020

بعد انتهائها من التسوق استقلت سيدة ألمانية تبلغ من العمر ثمانين عاما سيارة تعود ملكيتها لرجل آخر لتعود بها البيت. صاحب السيارة أخبر الشرطة أن سيارته تعرضت للسرقة، ليتبين فيما بعد أن ما حصل كان فقط مجرد سوء تفاهم.
30.01.2020, Nordrhein-Westfalen, Essen: Kübra Yilmaz und Canan Emcan , Krankenschwestern der Infektionsstation der Uniklinik, betrachten in Schutzkleidung und hinter einer Atemmaske zwei Abstrichröhrchen und den dazu gehörenden Virologieschein. In Essen sehen sich Stadt und Uniklinik gut vorbereitet auf Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. Foto: Bernd Thissen/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا تسجل حالتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد في ولايتين 26.02.2020

سجلت ألمانيا حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لأول مرة في ولايتي بادن فورتمبرغ وشمال الراين ويستفاليا. وبحسب بيانات السلطات، فإن حالة المصاب في ولاية شمال الراين ويستفاليا حرجة.

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), spricht am 17.09.2017 in Berlin auf dem Kleinen Parteitag der Grünen. Foto: Soeren Stache/dpa | Verwendung weltweit

انتقادات لسياسي بارز من الخضر طالب بإبعاد اللاجئين الشباب عن المدن 10.11.2018

تعرض القيادي البارز في حزب الخضر ورئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ، فينفريد كريتشمان إلى انتقادات من داخل حزبه بعد تصريحات وصف فيها اللاجئين الشباب بأنهم "حشود تقاد عبر التستوستيرون" مطالبا بإبعادهم عن المدن الكبيرة.
Ein Junge sitzt am 19.03.2013 in Dresden (Sachsen) über seinen Hausaufgaben. Foto: Thomas Eisenhuth

ألمانيا ـ طفل يستنجد بالشرطة لسبب غريب!!! 24.04.2018

استنجد طفل ألماني برجال الشرطة طالبا للمساعدة، ولما وصلوا إلى بيته اكتشفوا أن سببا غريبا كان وراء الاتصال. فما هو إذن؟ وكيف تصرفت الشرطة مع هذا الصبي؟

A suspect is detained by plain clothes police during a raid at a house in the Kreuzberg district of Berlin, Germany February 4, 2016. German police conducted raids in Berlin and other parts of northern Germany on Thursday in a search for four men suspected of links to Islamic State militants and possibly preparing an attack in Germany, police said. REUTERS/Fabrizio Bensch Reuters/F.Bensch

ارتفاع عدد المصنفين كإرهابيين محتملين في ولاية ألمانية 11.02.2018

ذكرت ولاية ألمانية أن عدد من تصنفهم السلطات الألمانية كإرهابيين محتملين في ارتفاع ملحوظ، فيما يتوقع وزير داخلية الولاية ارتفاع خطر وقوع هجوم إرهابي، لكنه ينفي وجود أدلة ملموسة على ذلك.

وجوه عربية في السياسة الألمانية: مصطفى العمار عضو بالحزب المسيحي الديمقراطي 18.09.2017

مصطفى العمار، عراقي مقيم في ألمانيا منذ 2010، تم انتخابه قبل أيام عضوا في مجلس إدارة الحزب المسيحي الديمقراطي بولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب ألمانيا، ليكون أول عراقي وعربي ومسلم يتولى هذا المنصب بالحزب. يترأس العمار أيضا منظمة "إنسانية بلا حدود" التي تهتم باللاجئين.
ARCHIV 2015 *** ARCHIV - Polizisten begleiten abgelehnte Asylbewerber am 24.11.2015 auf dem Flughafen Leipzig-Halle in Schkeuditz (Sachsen) zu ihrem Abflug nach Belgrad (Serbien). Der Bundestag stimmt am 25.02.2016 u.a. über das sogenannte Asylpaket II ab. Foto: Sebastian Willnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا: لاجئون من العراق وسوريا قضوا عطلتهم في بلدانهم 17.08.2017

ذكر تقرير صحفي ألماني أن 100 لاجئ على الأقل من ولاية بادن فورتمبيرغ ذهبوا لزيارات قصيرة إلى بلدانهم الاصلية التي هربوا منها، وذكر التقرير أن أغلب هؤلاء اللاجئين كانوا من سوريا والعراق.

Die Fingerabdrücke des Flüchtlings Filimon werden am 20.12.2016 in der Erstaufnahmestelle in Suhl (Thüringen) mit einem Scanner registriert. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat seit einem Jahr eine Außenstelle in Suhl, in der jede Woche rund 100 Menschen ihren Asylantrag stellen. (zu dpa-KORR Von Eritrea nach Suhl - die Flucht vor dem Militärdienst vom 02.01.2017) Foto: arifoto UG/Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ولاية ألمانية تفرض بصمة الأصابع لكل لاجئ قاصر دون ولي 10.02.2017

تعتزم ولاية بادن فورتمبيرغ أخذ بصمات أصابع كل لاجيء قاصر لا يرافقه شخص بالغ يدخل حدودها. وطبقا لوزارة داخلية الولاية فإنّ هذا الإجراء يأتي في إطار "سد الثغرات القائمة في عملية تشخيص الوافدين الجدد".
20.01.2017 *** Die Baustelle eines Neubaus einer Asylbewerberunterkunft in Neuenstein (Baden-Württemberg), aufgenommen am 20.01.2017. In dem unbewohnten Neubau hatte es gebrannt, es wird Brandstiftung vermutet. (zu dpa Feuer in künftiger Asylunterkunft - Polizei vermutet Brandstiftung vom 20.01.2017) Foto: Bettina Grachtrup/dpa | Verwendung weltweit

حريق في نزل تحت الإنشاء لإيواء اللاجئين 20.01.2017

تعرض نزل تحت الإنشاء كان مقرراً لإيواء اللاجئين في مدينة نوينشتاين في ولاية بادن فورتمبيرغ لأضرار جراء حريق اشتعل فيه، بحسب ما صرح متحدث عن الشرطة.

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