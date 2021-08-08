تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في ألمانيا

بعد يومين من توقع رئيس معهد روبرت كوخ بوجود السلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا، وزارة الصحة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجل رسميا أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر سريعاً في بريطانيا.