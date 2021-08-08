تشكل ولاية بادن- فورتمبيرغ أحد محركات الاقتصاد الألماني، وهو موطن شركة السيارات الشهيرة مرسيدس وماركات ألمانية عالمية أخرى مثل بوش. وإضافة إلى الصناعة تضم الولايات مناطق سياحة شهيرة مثل الغابة السوداء وبحيرة كونستانس.
تقع ولاية بادن- فورتمبيرغ جنوب ألمانيا على الحدود مع فرنسا وسويسرا. ويعيش في الولاية التي يحدها شرقا ولاية بافاريا نحو 11 مليون نسمة. وتتمتع الولاية بقلة نسبة البطالة وارتفاع مستوى الدخل فيها مقارنة بالولايات الألمانية الأخرى عدا ولاية بافاريا.
مصطفى العمار، عراقي مقيم في ألمانيا منذ 2010، تم انتخابه قبل أيام عضوا في مجلس إدارة الحزب المسيحي الديمقراطي بولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب ألمانيا، ليكون أول عراقي وعربي ومسلم يتولى هذا المنصب بالحزب. يترأس العمار أيضا منظمة "إنسانية بلا حدود" التي تهتم باللاجئين.