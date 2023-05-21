تتمتع باخموت بموقع استراتيجي على مفترق طرق في أوكرانيا. وقد شهدت المدينة أشرس المعارك بين القوات الروسية الغازية وعلى رأسها مجموعة "فاغنر" والقوات الأوكرانية، وهذا ما ألحق الدمار بها ودفع سكانها لتركها.
بعد أن أطلقت أوكرانيا عملية "اجتثاث الشيوعية" في البلاد استعادت المدينة اسمها القديم باخموت في 4 فبراير/ شباط 2016 لتلغي التسمية القديمة "أرتيوموفسك" التي فرضها النظام الشيوعي منذ 1924. وإضافة لموقعها الحيوي على مفترق طرق، تشتهر المدينة كونها مركزا لصناعة الملح في أوكرانيا.
الجيش الأوكراني يقول إنه يحرز تقدماً في معركة مدينة باخموت شرق البلاد، حيث يتواصل القتال الضاري منذ أشهر. ويقول قادة أوكران إن القوات الأوكرانية تدفع القوات الروسية إلى التراجع في الضواحي الشمالية والجنوبية، لكنها تواجه مصاعب كبيرة داخل المدينة.
تسريبات غربية تتهم رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية بريغوجين بالتواصل مع المخابرات الأوكرانية وأنباء عن تقدم واضح للقوات الأوكرانية في باخموت.. فهل بدأ الهجوم الأوكراني المضاد من المدينة المدمرة؟ وما سر الخلاف المتزايد بين بريغوجين والقيادة العسكرية؟
باخموت لا زالت صامدة رغم الخسائر الهائلة التي يتكبدها طرفا الحرب فيها. لا زالت أوكرانيا تسيطر على جزء منها وقواتها تقول إنها لن تنسحب. قائد قوات فاغنر يقول إنه يرغب بالتخلي عن مواقعه لصالح رمضان قديروف والأخير يوافق. وانقسام في روسيا بسبب هذه المدينة التي كلفت الكثير من الخسائر.