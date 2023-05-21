نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

باخموت

تتمتع باخموت بموقع استراتيجي على مفترق طرق في أوكرانيا. وقد شهدت المدينة أشرس المعارك بين القوات الروسية الغازية وعلى رأسها مجموعة "فاغنر" والقوات الأوكرانية، وهذا ما ألحق الدمار بها ودفع سكانها لتركها.

بعد أن أطلقت أوكرانيا عملية "اجتثاث الشيوعية" في البلاد استعادت المدينة اسمها القديم باخموت في 4 فبراير/ شباط 2016 لتلغي التسمية القديمة "أرتيوموفسك" التي فرضها النظام الشيوعي منذ 1924. وإضافة لموقعها الحيوي على مفترق طرق، تشتهر المدينة كونها مركزا لصناعة الملح في أوكرانيا.

بعد تصريحات متضاربة.. زيلينسكي ينفي سقوط مدينة باخموت

بعد تصريحات متضاربة.. زيلينسكي ينفي "سقوط" مدينة باخموت 21.05.2023

على خلفية تضارب التصريحات بشأن سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون المدينة قد سقط بيد القوات الروسية، فيما تعهد الحلفاء الغربيون بمزيد من المساعدات لكييف.
لم يتبق أي شيء.. غموض بشأن مصير مدينة باخموت الأوكرانية

"لم يتبق أي شيء".. غموض بشأن مصير مدينة باخموت الأوكرانية 21.05.2023

فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.
شولتس يرى في برنامج تدريب الطيارين الأوكرانيين رسالة لموسكو

شولتس يرى في برنامج تدريب الطيارين الأوكرانيين رسالة لموسكو 21.05.2023

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة هيروشيما اليابانية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وأكد شولتس أن برنامج تدريب الطيارين الروس رسالة موجهة لموسكو.
فاغنر تعلن سيطرتها الكاملة على باخموت وكييف تنفي

فاغنر تعلن سيطرتها الكاملة على باخموت وكييف تنفي 20.05.2023

أعلن رئيس مجموعة فاغنر السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية لكن أوكرانيا نفت ذلك وقالت إن القتال ما زال مستمرا. وباخموت هي محور أطول معارك وأكثرها دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس عشر.

الجيش الأوكراني يقول إنه يحرز تقدماً في معركة مدينة باخموت شرق البلاد 16.05.2023

الجيش الأوكراني يقول إنه يحرز تقدماً في معركة مدينة باخموت شرق البلاد، حيث يتواصل القتال الضاري منذ أشهر. ويقول قادة أوكران إن القوات الأوكرانية تدفع القوات الروسية إلى التراجع في الضواحي الشمالية والجنوبية، لكنها تواجه مصاعب كبيرة داخل المدينة.
أوكرانيا تعلن استعادة مناطق قرب باخموت ومبعوث صيني يزور كييف

أوكرانيا تعلن استعادة مناطق قرب باخموت ومبعوث صيني يزور كييف 16.05.2023

أكدت أوكرانيا أنها استعادت 20 كيلومتراً مربعاً في شمال وجنوب باخموت من القوات الروسية، بينما يواصل جنود روس التقدم في المدينة نفسها حيث تدور معارك منذ أشهر. وتواجه روسيا صعوبات منذ أيام بسبب الهجوم الأوكراني المضاد.

رئيس فاغنر و"معركة باخموت".. نصر بأي ثمن؟ 15.05.2023

تسريبات غربية تتهم رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية بريغوجين بالتواصل مع المخابرات الأوكرانية وأنباء عن تقدم واضح للقوات الأوكرانية في باخموت.. فهل بدأ الهجوم الأوكراني المضاد من المدينة المدمرة؟ وما سر الخلاف المتزايد بين بريغوجين والقيادة العسكرية؟

أوكرانيا تعلن عن أول نجاح لهجومها في محيط باخموت

أوكرانيا تعلن عن "أول نجاح" لهجومها في محيط باخموت 15.05.2023

أعلنت قيادة القوات البرية الأوكرانية تقدمها على طول الخط في اتجاه باخموت في أول "عملية هجومية ناجحة في الدفاع عن المدينة"، فيما حث الرئيس زيلينسكي على اتخاذ قرار إيجابي بشأن محاولة أوكرانيا الانضمام لحلف الأطلسي.
استعدادا لهجوم الربيع.. زيلينسكي يشكر ألمانيا على الدعم

استعدادا لهجوم الربيع.. زيلينسكي يشكر ألمانيا على الدعم 14.05.2023

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لألمانيا على دعمها خلال لقائه بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأحد في أول زيارة له إلى برلين منذ الغزو الروسي، الزيارة ستركز على بحث الهجوم المضاد المرتقب في شرق البلاد.
روسيا تعترف بالتقهقر شمالي باخموت ورئيس فاغنر يسميه هزيمة نكراء

روسيا تعترف بالتقهقر شمالي باخموت ورئيس فاغنر يسميه "هزيمة نكراء" 12.05.2023

أقرت موسكو بأن قواتها تراجعت للوراء شمالي مدينة باخموت بعد هجوم أوكراني جديد، وهو الانسحاب الذي وصفه رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة بأنه هزيمة نكراء. يأتي ذلك فيما قررت بريطانيا إمداد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو".

معركة باخموت".. وضع ميداني غامض وروايات متعددة 11.05.2023

معركة باخموت في شرق أوكرانيا تتواصل.. والكرملين يعترف بصعوبة الحرب وجماعة فاغنر تلقي باللائمة على الجيش الروسي وسط تضارب في الأنباء بشأن مجريات المعارك في المدينة الأوكرانية.. فما الذي يحدث على الأرض هناك؟

القوات الأوكرانية تتقدم في بعض مناطق مدينة باخموت على حساب القوات الروسية 11.05.2023

نجحت القوات الأوكرانية في الصمود أمام القوات الروسية في مدينة باخموت المحاصرة. واستطاعت القوات الأوكرانية إحراز تقدم في بعض مناطق المدينة ولكنها تتريث في شن هجوم مضاد على نطاق واسع تجنبا لخسائر محتملة في الأرواح.

أجزاء من باخموت لا زالت تحت سيطرة أوكرانيا، رغم الخسائر البشرية الهائلة 07.05.2023

باخموت لا زالت صامدة رغم الخسائر الهائلة التي يتكبدها طرفا الحرب فيها. لا زالت أوكرانيا تسيطر على جزء منها وقواتها تقول إنها لن تنسحب. قائد قوات فاغنر يقول إنه يرغب بالتخلي عن مواقعه لصالح رمضان قديروف والأخير يوافق. وانقسام في روسيا بسبب هذه المدينة التي كلفت الكثير من الخسائر.
رئيس فاغنر يطلب تسليم مواقع مرتزقته في باخموت لقوات قديروف

رئيس فاغنر يطلب تسليم مواقع مرتزقته في باخموت لقوات قديروف 06.05.2023

بعد إعلان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف استعداد قواته لاحتلال باخموت في بضع ساعات، توجه رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بطلب لوزير الدفاع الروسي بتسليم مواقع قواته لقوات قديروف.

فاغنر تهدد بالانسحاب من باخموت.. تصدع في الجبهة الروسية؟ 05.05.2023

رئيس مجموعة فاغنر الروسية يوجه انتقادات لاذعة للقيادة العسكرية الروسية ويهدد بسحب قواته من باخموت بسبب نقص الذخيرة.. والكرملين يرفض التعليق.. ماذا وراء هذه الانتقادات؟ وماذا تعني ميدانيا واستراتيجيا؟
أوكرانيا- فاغنر تهدد بالانسحاب من باخموت بسبب نقص الدعم

أوكرانيا- فاغنر تهدد بالانسحاب من باخموت بسبب نقص الدعم 05.05.2023

قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية إنه سيسحب مقاتليه من مدينة باخموت شرقي أوكرانيا متّهماً الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار، فيما قالت موسكو إن الهجوم الأوكراني على الكرملين لم يكن ليحدث دون علم واشنطن.
مزيد من المقالات