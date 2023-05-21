تتمتع باخموت بموقع استراتيجي على مفترق طرق في أوكرانيا. وقد شهدت المدينة أشرس المعارك بين القوات الروسية الغازية وعلى رأسها مجموعة "فاغنر" والقوات الأوكرانية، وهذا ما ألحق الدمار بها ودفع سكانها لتركها.

بعد أن أطلقت أوكرانيا عملية "اجتثاث الشيوعية" في البلاد استعادت المدينة اسمها القديم باخموت في 4 فبراير/ شباط 2016 لتلغي التسمية القديمة "أرتيوموفسك" التي فرضها النظام الشيوعي منذ 1924. وإضافة لموقعها الحيوي على مفترق طرق، تشتهر المدينة كونها مركزا لصناعة الملح في أوكرانيا.