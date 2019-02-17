 باختصار.. خمس حقائق مثيرة عن أصحاب العيون الخضراء | علوم وتكنولوجيا | DW | 17.02.2019

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علوم وتكنولوجيا

باختصار.. خمس حقائق مثيرة عن أصحاب العيون الخضراء

يجب علينا أحياناً أن ندقق النظر في عيني الشخص لمعرفة لونهما. لكن ماذا تخفي هاتان العينان؟ وما هي طباع صاحبهما أو صاحبتهما؟ حقائق مثيرة عن أصحاب العيون الخضراء.

Junge Frau mit künstlichen WImpern und einem Schmetterling als Ring (picture-alliance/imageBROKER/T. Seiter)

عادة ما تكفي نظرة قصيرة واحدة إلى عيني الشخص المقابل لنا لتخبرنا مشاعرنا الداخلية ما إن كنا نجده جديراً بالثقة أو جذاباً أو خفيف الظل. وهنا يلعب لون عينيه دوراً مهماً في تحديد مثل هذا الانطباع.

لقلة عددهم، يعد أصحاب العيون الخضراء من الأشخاص النادرين في هذا العالم، إذ تتراوح نسبتهم بين 2 إلى 4 بالمائة من البشر، مقارنة بأصحاب العيون البنية الذين يكونون قرابة 90 بالمائة من البشر.

يُذكر أن العيون الخضراء هي ليست خضراء في حقيقة الأمر، فعيون جميع البشر في الأساس زرقاء اللون، لكن نسبة الميلانين وتركيزه هي التي تؤدي لظهور الألوان المختلفة في العين. فالعيون البنية، على سبيل المثال، تحتوي على أكبر قدر من الميلانين.

لكن بغض النظر عن هذه الحقيقة العلمية، ما هي الطباع المُميزة لأصحاب العيون الخضراء؟ إليكم هذه الحقائق:

Mann trägt lustigen Hut und Sonnenbrille (Picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde)

1. أكثر إبداعاً:

توصلت دراسة أُجريت في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا إلى أن الأشخاص بعينين خضراوين يبدون قدراً كبيراً من الإبداع.

Baby (12-17 Monate) haelt Brokkoli, Baby girl (12-17 months) holding broccoli (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra-Images)

2. أكثر الألوان تفضيلاً:

لو أُتيح للبشر أن يختاروا لون عينيهم، لما اختاروا غير اللون الأخضر، كما ينقل موقع "فوكوس" الألماني عن الدراسة العلمية.

Frau trägt erotische Maske (picture-alliance/imageBROKER/scully)

3. قوة التحمل:

الأشخاص من أصحاب العيون الخضراء أكثر قدرة على تحمل الألم والتعاطي مع التجارب الحياتية المؤلمة، كما توصل باحثون في جامعة بيتسبرغ الأمريكية.

Junge Frau, Haare im Gesicht (picture-alliance/imageBROKER/scully)

4. أكثر إثارة وجاذبية:

يتمتع أصحاب العيون الخضراء بجاذبية كبيرة بغض النظر عن جنسهم، كما أكد استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينزلاند. وعادة ما يربط الرجال لون العينين الخضراوين بجاذبية النمور، وعليه تحظى صاحبات تلك العيون بعنصر جذب خاص.

Junge blonde Frau mit einem grünen Apfel (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/BilderBox)

5. توهج وحماسة:

كشف استطلاع للرأي، أُجري في لوس انجلس الأمريكية، أن الأشخاص الذين لهم عينان خضراوان أكثر حماسة ورومانسية وحساسية، وأنهم عادة ما يفضلون العلاقات العاطفية الطويلة والدائمة.

ع.غ/ ف.ي

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    ضرورة إراحة العين

    من يقرأ لفترة طويلة تحت ضوء خافت يجب أن يقرب الكتاب جدا من عينيه ليستطيع القراءة. وهذا ما يجهد العين ويضعف أداءها بشكل مؤقت. ولكن العيون السليمة سرعان ما تتعافى بعد فترة من الراحة. ولهذا ينصح بإراحة العين بانتظام.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


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