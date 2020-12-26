 باحث بريطاني: لانشغاله بإيران على بايدن ألا يتجاهل ″داعش″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.02.2021

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سياسة واقتصاد

باحث بريطاني: لانشغاله بإيران على بايدن ألا يتجاهل "داعش"

تستعد إدارة بايدن لتطبيق سياستها الجديدة بشأن الشرق الأوسط، ومن المهم ألا يؤدي انشغالها بإحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى أن يتجاهل البيت الأبيض التهديد الخطير الذي مازال يشكله تنظيم "داعش" بالنسبة للأمن العالمي.

انشغال واشنطن بإحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب ألا يترتب عنه إغفال التهديد الذي مازال يشكله داعش.

انشغال واشنطن بإحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب ألا يترتب عنه إغفال التهديد الذي مازال يشكله "داعش".

في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، قال المحلل السياسي والباحث البريطاني كون كوفلن إنه منذ تولي طاقم السياسة الخارجية الذي عينه الرئيس جو بايدن في الشهر الماضي مهام عمله، كانت أولوياته الرئيسية فيما يتعلق بالشرق الأوسط، هي بحث احتمالات إعادة بدء مفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي، وإقامة حوار مع القادة الفلسطينيين الذين قاطعوا  الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب قيامه بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأضاف كوفلن، وهو أحد كبار الزملاء بمعهد جيتستون، أنه في ظل تبنى هذه النظرة الضيقة إلى حد ما بشأن التحديات العديدة التي تواجه المنطقة، هناك مخاوف متزايدة من ألاّ يولي طاقم بايدن اهتماما كافيا بالنسبة للتهديد المتزايد الذي يشكله إرهابيو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

"تفجير بغداد دليل على فعالية داعش"

وظهر أحدث دليل على الفعالية المميتة لتنظيم "داعش" في الشهر الماضي عندما نفذ تفجيرا انتحاريا مزدوجا في سوق بأحد شوارع بغداد أسفر عن 32 قتيلا و75مصابا. وتبنى التنظيم الإرهابي في بيان أصدره على الفور بعد العملية المروعة مسؤوليته عن الهجوم، الذي قال مسؤولون أمنيون عراقيون إنه كان يهدف إلى سقوط أكبر عدد من الضحايا، ويأتي في وقت تتصدى فيه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للعديد من التحديات الأمنية، ليس أقلها تدخل إيران المتواصل في شؤون بلاده.

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تشييع ضحايا هجوم بغداد الانتحاري

وإضافة إلى ذلك، يأتي الهجوم على خلفية نشاط متزايد من جانب مقاتلي "داعش" في العراق. فقبل الهجمات الانتحارية، تم تحميل مقاتلي "داعش" المسؤولية عن تفجير أبراج كهرباء في محافظة ديالى العراقية، وهو إجراء كان هدفه شل إمدادات الكهرباء الآخذة في التناقص بالفعل في العراق. وشن تنظيم "داعش" حملة ترهيب على مستوى منخفض في العراق خلال معظم العام الماضي.

"داعش يسعى على نطاق واسع لإحياء نفوذه"

 بيد أن الزيادة الأخيرة في نشاط التنظيم تعد دليلا على سعيه على نطاق واسع لإحياء نفوذه بعد أن تم القضاء على محاولاته لتأسيس ما يسمى بدولة الخلافة من خلال حملة إدارة ترامب الفعالة للغاية ضد مقاتلي التنظيم، الذين أُرغموا على التخلي عن آخر قطعة من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في عام 2019.

ومنذ ذلك الوقت، ينهمك التنظيم في إعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، حتى أن تقريرا أصدره مؤخرا مجلس الأمن الدولي للأمم خلص إلى أن "داعش" يتحكم حاليا في أكثر من عشرة آلاف مقاتل موزعين في خلايا صغيرة في كل من سوريا والعراق.

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اغتيالات وهجمات وإرهاب.. ماذا يحدث في مخيم الهول بسوريا؟

وأدى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها تنظيم "داعش" إلى رد فوري من جانب الحكومة العراقية، التي أقرت بإعدام جماعي للمئات من مقاتلي "داعش" المدانين بتهم الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، قتلت ضربة عسكرية أمريكية عراقية مشتركة الشهر الماضي أكبر قياديي التنظيم في العراق.

"على بايدن وضع زيادة نشاط داعش في الاعتبار"

فقد قُتل أبو ياسر العيساوي، وهو قيادي مخضرم في الحملة الإرهابية الجهادية ضد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، في عملية جوية وبرية مشتركة بالقرب من مدينة كركوك شمالي العراق. وقتل الهجوم ما إجماليه 10 من مسلحي "داعش"، ودمر أيضا مخبأ للتنظيم في شبكة من الكهوف.

وقال كوفلن إنه من المؤكد أن عودة ظهور "داعش" كتهديد إرهابي كبير - حيث هناك أيضا تقارير عن زيادة نشاطه الإرهابي في أفريقيا - أمر يتعين على إدارة بايدن أن تضعه في الاعتبار في الوقت الذي تبدأ فيه تنفيذ سياستها الجديدة الخاصة بالشرق الأوسط.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

  • USA Diensthund des Bagdadi Einsatzes in Syrien (picture-alliance/AP/White House)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"

    نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.

  • BG Militärhunde | Die Abentuer von Rex und Rinty 1935 (picture-alliance/Everett Collection)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    بطل حرب ونجم سينما

    على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.

  • BG Militärhunde | Jiggs Marines Corp Maskottchen (picture-alliance/ZUMAPRESS/BuyEnlarge)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب برتبة رائد!

    لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.

  • BG Militärhunde | Militärhundestaffel Bundesheer | Bundespräsident Alexander Van der Bellen (picture-alliance/picturedesk/H. Punz)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    التدريب منذ الولادة

    تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.

  • BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan (Getty Images/AFP/D. Sarkar)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلب الذي غير القانون

    في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.

  • BG Militärhunde | Diensthundeführer der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا

    صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف


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الكاظمي يعلن مقتل خليفة البغدادي في قيادة "داعش"

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