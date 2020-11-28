 باحث ألماني: نعمل على تطوير لقاح ضد كورونا تكلفته أقل من يورو! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.11.2020

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سياسة واقتصاد

باحث ألماني: نعمل على تطوير لقاح ضد كورونا تكلفته أقل من يورو!

تتسابق كل من بيونتيك وموديرنا من أجل انتاج لقاح كورونا. لكن اللقاح الزهيد السعر، الذي يعمل على تطويره رجل الأعمال والباحث ميشائيل بيونتك، مثير للاهتمام ومميز عن غيره. وذلك لأسباب يشرحها في حواره مع مع DW.

رجل الأعمال والباحث ميشائيل بيونتك مدير شركة Artes Biotechnology

رجل الأعمال والباحث ميشائيل بيونتك يأمل في التمكن من انتاج لقاح ضد كورونا تكلفته أقل من يورو في النصف الثاني من العام المقبل

DW: في البداية شركة بيونتيك والآن موديرنا، كلا الشركتين أعلانتا عن فعالية لقاحهما. أنتم أيضا تعملون على تطوير لقاح، لكنه ليس جاهزاً بعد. كيف استقبلتم خبر لقاح شركة بيونتيك؟

ميشائيل بيونتك: بكل أمانة، قلت إنه أمر رائع، وخبر جيد، أولا وقبل كل شيء بالنسبة لنا جميعا. ولكن أيضاً لأننجاح بيونتيك، يعني أننا نسير في الطريق الصحيح أيضاً. في نهاية المطاف، هو نفس البروتين المستهدف المسؤول عن إنتاج الأجسام المضادة في الجسم، ولكننا ننتجه بشكل مختلف فقط.

مختارات

ثالث لقاح عبر العالم يصل إلى 70 بالمئة، وهو لقاح أسترازينيكا وأوكسفورد، غير أنه لم يصل إلى أرقام مطمئنة، في وقت تقترب فيه ألمانيا من حاجز المليون إصابة، رغم الاستقرار الجزئي الذي تحقق في الأيام الماضية.

باستخدام خلايا الخميرة، طرحتم لقاحاً ضد التهاب الكبد الوبائي "ب" في الأسواق والآن تطورونه لعلاج فيروس كورونا. ما الذي يميز لقاحكم عن لقاحات شركة موديرنا وبيونتيك وغيرهما؟

هناك بالتأكيد ميزتان رئيسيتان: الأولى هي سلامة اللقاح، الذي خضع للتجارب، ولأن هناك بالفعل لقاح من خلايا الخميرة، لذلك هناك قاعدة بيانات كبيرة جداً. وكما نعلم فإن اللقاح يعمل ولا يؤذي. والميزة الثانية هي أنه يمكننا أن ننتج من خلال خلايا الخميرة، لقاح رخيصا للغاية. بالأحرى ولكي نكون منصفين، علينا القول إن الشركات المرخص لها وشركاءنا الذين يستفيدون من هذه التكنولوجيا الخاصة بنا، ينتجونها ويسوقونها داخليا. كما توجد بالفعل منشآت كبيرة جداً، يتم استخدامها الآن في إنتاج لقاح التهاب الكبد الوبائي، على سبيل المثال، يمكن استخدامها واستغلالها في إنتاج لقاح كوفيدـ19 بسعر منخفض جدا في بلدان صاعدة لأسواق كبيرة جدا؛ وهذه بالتأكيد نقطة مهمة.

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لقاح كورونا: متى سيكون في متناول الجميع، وكم سيبلغ ثمنه؟

لم يتم الكشف سوى عن معلومات قليلة حول أسعار اللقاحات. مثلا يدفع الأمريكيون أقل بقليل من 17 دولاراً مقابل جرعة من لقاح بيونتيك. كيف يمكنكم تقديم لقاح بسعر أرخص؟

يمكننا تقديم لقاح بسعر أرخص، لأننا نعلم من اللقاحات التي تم تطويرها بالفعل أنه يمكنك إنتاج جرعة واحدة من اللقاح بأقل من يورو واحد مع تحقيق مع ضمان هامش للربح. كما أننا لا نحتاج عشر سنوات أخرى من أجل تطوير اللقاح. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركات المدرجة في الأسواق المالية الكثير من الأموال حتى الآن، وبالطبع هي تسعى الآن لجني عوائد استثماراتها. لكن الأمر مختلف معنا لأننا الآن نستمثر أرباحنا، كما أن تكاليف التصنيع المنخفضة تصب مباشرة في صالح الزبون.

من خلال الأسعار المتداولة في الوقت الحالي، يبدو أن لقاح بيونتيك وموديرنا وغيرها من الشركات الأخرى، مخصصة للغرب بالدرجة الأولى وليس للدول النامية والصاعدة؟

صحيح، لكن الأمر ليس فقط بسبب السعر. يرجع ذلك أيضاً إلى حقيقة أن العديد من لقاحات الحمض النووي الريبي يجب تخزينها وتوزيعها في درجة حرارة أقل من70 مئوية تحت الصفر. لهذا السبب نتحدث عن إنشاء مراكز للتلقيح هنا في ألمانيا. لن تذهب إلى الطبيب وتحصل مباشرة على لقاح بيونتيك. وإذا فكرت في الذهاب إلى الهند أو إلى إفريقيا، فإنه لا يمكن تحقيق شرط الحفاظ على درجة تبريد أقل من 70 درجة تحت الصفر في سلسلة الانتاج والتخزين والتوزيع هناك. وذلك لن يكون ممكناً في ثلاثة أرباع العالم.

صورة لخلايا الخميرة لانتاج بروتين فيروس كورونا

آمال كبيرة يعقدها ميشائيل بيونتك على خلايا الخميرة للتوصل إلى لقاح زهيد السعر ضد فيروس كورونا المستجد

أين وصلت أبحاثكم حول اللقاح؟

لقد أنتجنا عينات ونقوم الآن بإجراء تجارب على الحيوانات، في هذه المرحلة عملنا بمفردنا. لقد قمنا أيضاً بترخيص تقنيتنا لشركتين من كبرى شركات اللقاحات الآسيوية. لقد بدأوا بالفعل في الإعداد للانتاج والدبء بإجراءات الترخيص للقاح، ونأمل أن يتم استخدام اللقاح في النصف الثاني من العام المقبل.

هذا يعني أنه على عكس شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الكبرى، فقد قمتم بالاستعانة بالشركاء لديكم في مرحلة التطوير المكلفة، أي مرحلة الاختبارات على البشر؟

بكل تأكيد، لن نقوم بذلك، ونحن لسنا قائمين من أجل ذلك. وهذا يعني أيضاً أن مخاطرنا المالية ولحسن الحظ ستظل تحت السيطرة. نحن لا نتمسك بمبدأ كل شيء أو لا شيء. في المقابل، يمكن التحكم في المخاطر التي قد تواجهنا. استراتيجيتنا هي الاستمرار لعب دورنا كشريك مطوّر.

 لديكم مخاطر أقل، وبالتالي فرص تحقيق عائدات كبيرة أيضا أقل من الشركات الكبري المصنعة للقاحات؟

بطبيعة الحال، فإن نصيب الأسد من الأرباح سيتم جنيها من الهند في الشركة المصنعة. لكن على المرء الاعتراف وبدون حسد بأن تلك الشركات تستثمر مبالغ ضخمة بدون ضمان للحصول على عائدات استثماراتها. وهذا هو ما يجعل توزيع المخاطر والفوائد، يبدو معقولاً بالنسبة لنا. من الناحية المالية، لا يزال الأمر مثيراً للاهتمام بالنسبة لنا. لكن بالنسبة لي فإن نوم ليلة هادئة مرتاح البال، لا يقدر بثمن!

أجرى المقابلة نيكولاس مارتن

ميشائيل بيونتك،هو  المدير التنفيذي لشركة"آرتس بيوتكنولوجي" (ARTES Biotechnology)، وهو رائد في الأبحاث على خلايا الخميرة، ويجري أبحاثه حولها منذ أيام الدراسة

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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