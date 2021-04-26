 باحثون يحذرون من توجه مقلق بشأن الترسانة النووية في العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.06.2021

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أخبار

باحثون يحذرون من توجه مقلق بشأن الترسانة النووية في العالم

رصد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في ستوكهولم، توجها مقلقاً في وضع الأسلحة النووية في العالم. ولا تزال الولايات المتحدة وروسيا تحتكران أكثر من تسعين في المئة من ترسانة الأسلحة النووية هذه.

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أرشيف: صاروخ روسي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية (مارس / آذار 2018)

كشف باحثو معهد "سبري" لأبحاث السلام في السويد اليوم (الاثنين 14 يونيو/ حزيران 2021) أن التراجع في عدد الأسلحة النووية الذي تم تسجيله منذ أوائل التسعينات يبدو أنه قد تباطأ، مع وجود مؤشرات على زيادة في أعدادها، وذلك في الوقت الذي التزمت فيه الدول النووية بتجديد ترساناتها أو توسيعها في بعض الأحيان.

 وقال هانز كريستنسن من معهد (سيبري) "يبدو أن خفض الترسانات النووية الذي اعتدنا عليه منذ نهاية الحرب الباردة في طريقه إلى التراجع". وبلغ إجمالي كمية الأسلحة النووية بين الدول التسع المسلحة نوويا (الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية) 13.080 في بداية عام 2021، بانخفاض طفيف من 13.400 في السنة السابقة، حسب تقديرات سيبري. وأضاف كريستنسن "إننا نشهد برامج تحديث نووي مهمة للغاية في جميع أنحاء العالم وفي كل الدول النووية". وأردف أنه يبدو أيضا أن الدول النووية ترفع من "الأهمية التي توليها للأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية".

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كارتل الأسلحة النووية

 وأشار كريستنسن إلى أن هذا التغيير يمكن ملاحظته لدى كل من روسيا والولايات المتحدة اللتين تمتلكان معا أكثر من 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم، مؤكدا أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة في عهد الرئيس جو بايدن ستحيد عن الاستراتيجية المتبعة في ظل إدارة سلفه دونالد ترامب. وقال معدو التقرير إن "جميع الدول السبع الأخرى المسلحة نوويا إما تطور أو تنشر أنظمة أسلحة جديدة أو أعلنت عزمها على القيام بذلك".

وأضاف الباحثون أن عدد الرؤوس الحربية النووية التي تم تركيبها بالفعل على صواريخ أو الموجودة في قواعد نشطة أمر مثير للقلق. ويعتبر معهد سيبري أن هذه الأسلحة النووية أضيفت للترسانة القائمة وجاهزة للنشر، وقد ارتفع عددها من 3.720 وحدة إلى 3.825 وحدة مقارنة بالعام السابق. وقد أضافت كل من الولايات المتحدة وروسيا 50 وحدة تقريبا.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)

 

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الأول

    قامت الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية الأولى "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس عام 1945. ما أدى إلى مقتل خُمس سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف. تبع ذلك هجوم ثاني في وقت أخر على مدينة ناغازاكي. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    تأجيل الهجوم

    كان من المفترض أن يشن الهجوم على هيروشيما في الأول من آب/ أغسطس من عام 1945. ولكن تم تأجيله بسبب الإعصار الذي يهدد منطقة جنوب المحيط الهادئ. وبعد خمسة أيام من الموعد الأول بدأ الهجوم من على متن طائرة " إنولا غاي" والتي كان عدد طاقمها 13 شخصا، لكن لم يكن أي منهم على علم بطبيعة المهمة التي سينفذونها إلا بعد إقلاع الطائرة.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الثاني

    بعد ثلاثة أيام من هيروشيما ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي. وكان من المقرر في الأصل أن يستهدف الهجوم مدينة كيوتو. ولكن بعد اعتراضات وزير الدفاع الأمريكي تحول الهجوم إلى ناغازاكي. وتبلغ قوة انفجار القنبلة المسماة "الرجل البدين" 22 ألف طن من مادة تي ان تي. ويقدر عدد القتلى، الناجم عن هذا الهجوم، حتى ديسمبر 1945 بحوالي 70ألف شخص آخر.ِ

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    اختيار استراتيجي للهدف

    كانت مدينة ناغازاكي واحدة من أكبر الموانيء البحرية التي تقع جنوب اليابان. وكان لها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي، حيث كانت تُنتج الذخائر، والسفن، والمًعدَّات العسكرية، والمواد الحربية الأخرى.وصنعت هناك أيضا الطوربيدات، التي استخدمتها اليابان في هجومها على الأسطول الأميركي" في بيرل هاربور"

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ارتفاع عدد الضحايا

    بعدة عدة أشهر من الهجمات مات عشرات الآلاف بسبب آثار التفجيرات. ففي هيروشيما وحدها مات حتى نهاية عام 1945 حوالي 60 الف شخص آخرين،بسبب آثار التسمم الإشعاعي والحروق وإصابات خطيرة أخرى. ويقدر عدد أواخر الضحايا بعد خمس سنوات من الحادث بحوالي 230 الف في كل من هيروشيما وناغازاكي.

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    نهاية حرب مخيفة

    بعد إلقاء القنبلتين الذريتين كان العديد من اليابانيين يخشون هجوما ثالثا على طوكيو. وبعدها أعلنت اليابان استسلامها لتنتهي الحرب العالمية الثانية في آسيا. الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو الذي أمر آنذاك بتنفيذ الهجمات، حيث كان على قناعة بأن الهجوم النووي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بسرعة. ولكن العديد من المؤرخين يصفون هذه الهجمات بجرائم الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    إعادة البناء

    تم إعادة بناء مدينة هيروشيما المدمرة بكاملها، ما عدى جزيرة في نهر أوتا، الذي بقيت متنزها للسلام. ويوجد الآن عدد كبير من النصب التذكارية مثل: متحف السلام، نصب تذكاري لسلام الأطفال، أنقاض الشركات الصناعية والتجارية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ثقافة النصب التذكارية في اليابان

    في ناغازاكي يتم منذ عام 1955 تخليد ذكرى الهجوم النووي في حديقة السلام للضحايا. ويلعب هذا الحدث التذكاري في اليابان دورا كبيرا في فهم الذات الثقافية والوطنية. وقد أصبحت المدن اليابانية هيروشيما وناغازاكي رموزا لأهوال الحرب العالمية النووية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    يوم تذكاري ضد النسيان

    منذ الهجمات في آب/أغسطس 1945، يتذكر الناس عبر العالم هذا الهجوم، الذي خلف العديد من الضحايا. وتنظم مدينة هيروشيما كل عام يوما تذكاريا كبيرا بحضورالناجين وأسر الضحايا والمواطنين والسياسين للوقوف دقيقة من الصمت. ويعمل الكثير من اليابانيين من أجل نزع السلاح النووي وإيقاف انتشاره.

    الكاتب: راشل بايغ/ أمين بنضريف


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