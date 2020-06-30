 باحثون يؤكدون: كورونا قد تحوّر وأصبح أكثر قدرة على العدوى | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.09.2020

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صحة

باحثون يؤكدون: كورونا قد تحوّر وأصبح أكثر قدرة على العدوى

قارن باحثون أمريكيون الموجة الثانية من فيروس كورونا بموجته الأولى وخرجوا بنتائج مثيرة: تحور الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 أدى إلى أنه أصبح قدرة على العدوى. ماذا يعني ذلك للمصابين بأمراض سابقة؟

هل اصبح فيروس كورونا أكثر ضراوة؟

هل اصبح فيروس كورونا أكثر ضراوة؟

يبدو أنفيروس كورونا قد تحوّر بالفعل، وبتحوره ذلك يصبح أكثر قدرة على العدوى. هذا ما خرج به باحثون من مشفى هيوستن ميثوديست في الولايات المتحدة الأمريكية. قام الباحثون بمقارنة عينات مختلفة من فترات زمنية متباعدة. النتيجة كانت العثور على عدد أكبر من الخلايا المعدية في أجسام مصابي الموجة الثانية.

مختارات

حامل الرقم القياسي كأكثر الناس بدانة في عام 2017 ينجو من كورونا بصعوبة، ولكنه يفقد والدته بسبب الفيروس، والتي كانت تعتني به عندما كان لا يستطيع الحركة بسبب بدانته.

تخيل أن ترتدي ساعة أو خاتماً قادران على تنبيهك بإصابتك بمرض ما قبل ظهور الأعراض بيومين. هذا ما يعمل الجيش الأمريكي حالياً على تطويره، فكيف يمكن لهذه الساعة والخاتم التنبؤ بالحالة الصحية لمرتديها؟

هل باتت شركة بيونتيك الألمانية على وشك إحداث اختراق عالمي في الحرب على وباء كورونا؟ الشركة رسمت آمالًا كبيرة بشأن تطوير لقاح عالي الفعالية. في الموضوع التالي نتعرف على سباق عالمي نحو اللقاح المعجزة.

بعد عدة أشهر من عدم اليقين، ساهم عدد من الدراسات الحديثة في تسليط الضوء على بعض وليس كل الجوانب الغامضة من فيروس كوفيد-19. في الموضوع التالي تلخيص لآخر المستجدات العلمية بشأن هذا الفيروس وفق خبراء ألمان.

والدراسة هذه هي واحدة من الكثير من الدراسات التي خرجب بنتيجة أن الفيروس المتحور هو أكثر قدرة على العدوى. ومنها دراسة بريطانية في مدينة شيفيلد التي أكدت أن المريض المصاب بفيروس كورونا المتحور يحمل عدداً أكبر من الخلايا المعدية في جسمه، بيد أن شدة المرض الناتج عن الفيروس المتحور لم تزداد ضراوة.

وعزا الباحثون السبب وراء قدرة الفيروس المتحور على العدوى بشكل أكبر إلى زيادة عدد الفيروسات في الحنجرة، ما يعني أن الفيروس المتحور أصبح أكثر خطورة على من يطلق عليهم المجموعة المعرضة أكثر من غيرها للخطر، أي من لديهم أمراض كالسكري والقلب وغيرها.

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النظافة الصحية - كم الاستحمام مفيد صحياً؟

وأوضح الدكتور جورج-كريستيان تسن، مدير مركز النظافة والوقاية من العدوى في مجموعة مخابر التحاليل الطبية Bioscientia المنتشرة في أنحاء ألمانيا، للتلفزيون الألماني الخاص RTL على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات.

هذا ولم تتأثر عملية إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا بالتحور، ويعود ذلك إلى أن الفيروس وشكله لم يتغيرا بشكل كامل بعد التحور، حسب ما يرى الخبير الألماني، والذي يضيف أن فيروس كورونا يتغير بشكل أبطئ من تغير الفيروس المسبب للانفلونزا.

خ.س/ع.ج.م

  • Ein Targi mit Kopfbedeckung und Gesichtsschleier aus weißem Stoff (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    لثام الطوارق "يقي من أرواح الموتى"

    يحمي لثام الرأس الوجه رجال الطوارق من الشمس وحبيبات الرمل لمن يعيشون داخل الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، ولدى هذا اللثام أكثر من وظيفة، فبينما يؤكد على قيم مهمة مثل الاحترام واللياقة، فإن هناك أسطورة مثيرة وشيقة تدور حوله. 

  • Drei Tuareg sitzen in langen Gewändern mit Kopfbedeckungen und Gesichtsschleiern auf Sand (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/M. Runkel)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    ليبيا: اللثام الأزرق يُبعد شر أرواح الموتى

     الطوارق الذكور هم فقط من يغطون وجوههم، وفقاً للتقاليد، ويعتقد أن اللثام يحمي من أرواح الموتى "الكيل أورو". كما يشكل اللثام لدى الطوارق حماية أثناء السفر عبر الصحراء الكبرى التي يتقلون عبرها من شمال إلى جنوب القارة السمراء. وفي الماضي كانت العمامة والحجاب باللون النيلي الأزرق، الذي يترك آثارا على الجلد، ولهذا كان يطلق على الطوارق "رجال الصحراء الزرق".

  • Zwei verschleierte Tuareg auf Kamelen (picture-alliance/imageBroker/K. Kreder)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    عمامة وحجاب شرط للعيش في الصحراء الليبية

    الطوارق فرع من مجموعة أمازيغية أكبر، ينتشرون في العديد من البلدان، وقد استقر العديد منهم الآن في مناطق محددة وتوقفوا عن حياة الترحال. يطلقون على أنفسهم "إماجغن" في النيجر، واسم "إموهاغ" في الجزائر وليبيا، وإيموشاغ في مالي. أما في اللغة الأمازيغية فيسمون بـ "طارقة". 

  • Portät eines Mannes mit gelbem Schal um den Kopf geschlungen (picture-alliance/ blickwinkel/W. G. Allgoewer)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    المغرب: اللثام جزء من الهوية الأمازيغية

     يسمى غطاء الرأس التقليدي وحجاب الوجه عند الأمازيغ في شمال أفريقيا باسم "تاجميلمست" أو "اللثام". لونه أصفر كما في الصورة يرتديه صحراوي مغربي من أصول أمازيغية. تساعد قطعة القماش هذه على حماية هوية مرتديها خلال النزاعات المسلحة ولكن لها مآرب أخرى.

  • Portät eines Mannes mit hellblauem Tuch um Kopf und Mundpartie (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    مصر: البدو وغطاء الرأس قصة تمتد في الزمن

    يعيش البدو في شبه الجزيرة العربية والدول المجاورة كمصر. الكوفية، وفي بعض المناطق تسمى الغترة أو الحطة، هو اسم القماش الذي يرتديه الرجل، وتختلف طريقة وضعه من منطقة إلى أخرى. 

  • Ein Tubu mit Speer und traditionellem Tuch um Gesicht und Kopf im Tschad (picture-alliance/dpa)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    تشاد: رجال" توبو" الملثمين

    يشتهر شعب "التوبو أو القرعان" بلثام الرجال لا النساء، والرجل مسؤول عن خياطة الملابس. يعيشون في الغالب في حوض شمال تشاد، ويعيشون من الرعي ويعتنون بالأغنام وتربية الإبل. 

  • Nigerias ehemaliger Emir von Kano, Sanusi Lamido Sanusi, mit Gesichtsschleier und Kopfbedeckung (Amino Abubakar/AFP/Getty Images)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    نيجيريا: الأمراء يرتدون لثام الوجه 

    في ولاية كانو في نيجيريا يرتدي الحام لثام الوجه. وحتى شهر مارس/ آذار المنصرم، كان محمد سنوسي الثاني، الظاهر في الصورة أثناء تعيينه عام 2014، ثاني أهم زعيم مسلم في البلاد.  8

  • Zwei verschleierte Frauen am Strand in Sansibar (picture-alliance/imageBROKER/M. Moxter)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ 

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ  تغطي النساء وجهوهن في زنجبار، وهي جزء من تنزانيا، ويضم أرخبيل زنجبار المسلمين حصرا. كمامات الوجه في زمن كورونا تغطي منطقة الفم والأنف وهو جزء من عادات اللباس في الكثير من البلدان الإفريقية. 

  • David Ochieng von Lookslike Avido näht mit Mundschutz an einer Maschine sitzend (picture-alliance/ZumaPress/D. Sigwe)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    كينيا: قبول طبيعي للكامات الطبية

    ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في كينيا، ولكن لا يستطيع العديد توفير ثمنها، إلا أن مصمما كينيا يدعى دايفيد أوشينغ، قرر تصميم وصناعة كمامات يمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة. إعداد فيرينا كريب/ مرام سالم


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