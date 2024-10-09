باحثون فى مجال البروتينات يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء

فاز الأمريكيان ديفيد بيكر وجون جامبر والبريطاني ديميس هاسابيس بجائزة نوبل للكيمياء لعملهم على التنبؤ ببنية البروتينات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وحصل بيكر على نصف الجائزة، بينما تقاسم هاسابيس وجامبر النصف الآخر.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة لجائزة نوبل اليوم الأربعاء (التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2024) أن العلماء ديفيد بيكر وجون جامبر والبريطاني ديميس هاسابيس فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024.

وقالت لجنة الجائزة في بيان خلال الإعلان عن الفائزين في العاصمة السويدية ستوكهولم إن بيكر حصل على نصف الجائزة عن "التصميم الحاسوبي للبروتين"، بينما تقاسم هاسابيس وجامبر النصف الآخر من المكافأة المرموقة عن "توقع بنية البروتين".

وحصل ديفيد بيكر، عالم الكيمياء الحيوية البالغ 62 عاما، على الجائزة تقديرا لـ"تصميم البروتين الحاسوبي"، فيما حصل ديميس هاسابيس وجون جامبر على المكافأة المرموقة تقديرا لعملهما في "التنبؤ ببنية البروتين" عبر الذكاء الاصطناعي، وفق بيان للجنة الجائزة أثناء الإعلان عن الفائزين في ستوكهولم.

وأوضحت اللجنة أن بيكر "حقق الإنجاز شبه المستحيل المتمثل في بناء بروتينات جديدة تماما". وأضافت "من بين عدد لا يحصى من التطبيقات العلمية، بات في إمكان الباحثين فهم مقاومة المضادات الحيوية بشكل أفضل وإنشاء صور للإنزيمات التي يمكنها تفكيك البلاستيك".

وقد نجح ديميس هاسابيس وجون جامبر اللذان يديران شركة "غوغل ديبمايند" Google Deepmind، في "تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لحل مشكلة عمرها 50 عاما تتمثل في التنبؤ بالهياكل المعقدة للبروتينات".

يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي الذي طوراه ويُعرف باسم "ألفافولد" Alphafold، التنبؤ بالبنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات بناء على حمضها الأميني.

وكان الرجلان اللذان جرى التداول باسمهما بين المرشحين لهذه المكافأة، قد حصلا بالفعل على جائزة لاسكر المرموقة في عام 2023.

وأشارت لجنة التحكيم إلى أن اكتشافات الفائزين هذا العام "توفر إمكانات هائلة".

وفي العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء عن أبحاثهم حول الجسيمات النانوية التي تسمى النقاط الكمومية، وهم منجي الباوندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف، المولودون على التوالي في فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

وتبلغ قيمة الجائزة، التي تعتبر على نطاق واسع من بين أكثر الجوائز المرموقة في المجال العلمي، 11 مليون كرونة سويدية (1.1مليون دولار).

خ.س/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)