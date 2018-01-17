 باحثون: سم العقارب مضاد للالتهاب ومخفف للألم ! | عالم المنوعات | DW | 15.12.2018

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منوعات

باحثون: سم العقارب مضاد للالتهاب ومخفف للألم !

دعم باحثون فرضية صياد عقارب كوبي، وأكدوا أن سم العقرب الأزرق يحتوى على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم. كيف ذلك؟

Die Gewinner Wildlife Photographer of the Year 2014 (Carlos Perez Naval/Wildlife Photographer of the Year 2014)

اعتاد مزارع كوبي يدعى بيبي كاساناس ـ يبلغ من العمر 78 عاماً ـ اصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية كي يلدغ نفسه بسمه، ويبرر ذلك بالقول "إن هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم". ما قد يبدو للكثيرين غريباً ولم يعد يُنظر من طرف الباحثين على أنه علاج خاطئ.

فقد خلص باحثون في كوبا إلى أن سم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا يحتوى على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان.

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وعلى الرغم من أن بعض أطباء الأورام في الخارج يقولون إنه من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث كي يتسنى تعزيز مثل هذا الادعاء، إلا أن  شركة لابيوفام الكوبية للمنتجات الدوائية تستخدم سم العقرب منذ عام 2011 لصنع أحد أدوية الطب التماثلي ويعرف باسم فيداتوكس.

ويلقى هذا الدواء رواجاً واقبالاً كبيراً. وقال كارلوس ألبرتو ديلغادو مدير الأنشطة التجارية بشركة لابيوفام "إن المبيعات ترتفع عشرة في المئة سنوياً". ولا يقتصر الإقبال على فيداتوكس على كوبا بل يشمل نحو 15 دولة في شتى أنحاء العالم. وفي الوقت الحالي تجري مفاوضات بين ممثلي الشركة والصين لبيع هذا الدواء هناك.

وقال كاساناس أثناء عرضه دواءه الشافي للألم بعقرب عثر عليه تحت كومة من الأنقاض في أرض يزرعها في إقليم "بينار ديل ريو" بغرب كوبا: "أضع العقرب في المكان الذي أشعر بألم فيه". وبعد أن يضغط عليه لمدة كافية يلدغه. وقال "يؤلمني لفترة وجيزة ولكن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي ولا أشعر بأي آلام بعد ذلك".

ع.ع/  (رويترز)

  • The amazing Picasso bug (Warren.K.Dick Photography)

    عالم الحشرات العجيب!

    خنفساء بيكاسو المذهلة

    كان للفن الإفريقي تأثير قوي على بيكاسو، لكن هل أثر بيكاسو على الحشرات الإفريقية؟ تعرف هذه الخنفساء بالدرع الملون، كما تُعرف أيضًا باسم خنفساء (زولو هود) أو خنفساء بيكاسو. وتتميز بتصميمها الهندسي الذي يساعدها على الاندماج في محيطها كما تمنحها القدرة على الاختباء من أعدائها. و يبلغ طول خنفساء بيكاسو حوالي 8 ملليمترات وتعيش في إفريقيا الاستوائية من ساحل العاج إلى إثيوبيا.

  • Termite builders in Namibia (picture-alliance/ZB/M. Tödt)

    عالم الحشرات العجيب!

    بناؤون من النمل الأبيض

    لا تشتهر العديد من الحشرات بقدراتها المعمارية، لكن هنا قام النمل الأبيض بإنجاز هذا البناء الشاهق في السافانا، في منطقة أوتجوزوندجوبا في ناميبيا. هذا النوع من النمل يعيش في جميع أنحاء إفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. يقوم البناة من النمل الأبيض ببناء تشكيلات معمارية ضخمة، فوق أنفاق تخبئ أعشاشهم المبنية تحت الأرض. تلك الأعشاش تتميز بالمتانة وتبقى حتى بعد موت بناتها من النمل الأبيض.

  • Giant Devil's Flower Mantis (Imago/Blickwinkel)

    عالم الحشرات العجيب!

    سرعوف زهرة الشيطان

    تعرف الحشرة أيضاً في العالم العربي باسم (فرس النبي). تبدو وكأنها جزء من مشروع طلبة في مدرسة للموضة. (ايدولومانتس ديبوليكا) هذا هو اسمهااللاتيني ويعني سرعوف زهرة الشيطان، وتتواجد بألوان مختلفة وتعد ىهذه الحشرة في إفريقيا من أكبر أحجام نوعها، وتعيش في العديد من دول شرق إفريقيا مثل تنزانيا. تشبه أوراق زهرة، لكنها حشرة قاتلة حيث تتغذى على غيرها من الحشرات ووجبتها المفضلة هي الحشرات.

  • A giant African fruit beetle (Imago/Blickwinkel)

    عالم الحشرات العجيب!

    خنفساء الفاكهة الإفريقية العملاقة

    زاحف غريب آخر يحاول الامتزاج مع بيئته المحيطة في الغابات الاستوائية الإفريقية عن طريق ألوانه . خنفساء الفاكهة الإفريقية العملاقة والتي تكون أنثاها أصغر قليلاً من الذكور ويصل طولها إلى حوالي 5 سم ولها قرون بارزة. تعيش هذه الخنافس على الفواكه وتدفقات المواد الصمغية من فتحات في الأشجار، كما تسمى خنفساء الزهور أيضاً وهي تعيش لمدة تصل إلى خمسة أشهر.

  • Butterflies and moths galore (Colourbox)

    عالم الحشرات العجيب!

    الفراشات والعث

    كان عالم الأعصاب الألماني أدالبرت سيتز أحد أكبر خبراء الفراشات في العالم. ولد في عام 1860، وقام بتحرير كتاب Macrolepidoptera العملاق المكون من 16 مجلدًا، ويحتوي على نحو 200 لوحة ملونة، و تم تخصيص أربعة مجلدات من هذا الكتاب عن العث والفراشات في إفريقيا. لكن هذا المشروع لم يكتمل حيث بدأ عام 1907، وتم إيقاف المشروع بعد وفاة سيتز.

  • A mosquito (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    عالم الحشرات العجيب!

    البعوض القاتل

    ليست كل الحشرات مفيدة، فبعضها في غاية الخطورة . البعوض الصغير يعيش في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ولكنه خطيربشكل خاص في إفريقيا حيث لا يتطلب الأمر سوى لدغة واحدة من أنواع معينة من جنس البعوض الأنوفيلي لنقل مرض الملاريا، وفي العام الماضي أصيب أكثر من 200 مليون شخص بالمرض. وفي إفريقيا، يموت طفل من الملاريا كل دقيقتين.

  • A rainbow milkweed locust (picture-alliance/Wildlife/F. Teigler)

    عالم الحشرات العجيب!

    جراد قوس قزح

    إحدى الحشرات الإفريقية التي لا تحاول الاختباء في بيئتها المحيطة وهي جراد قوس قزح. الحشرة لا تختبيء حيث لا تستطيع الحيوانات أكلها لأنها تحتوي على مواد تسبب تسمم الحيوانات. لذا فهي ليست عشاءاً مرغوباً فيه. ويمكن أن تنمو هذه الحشرة ليصل طولها إلى حوالي 10 سم.

  • The African honeybee (picture-alliance/Wildlife/M. Harvey)

    عالم الحشرات العجيب!

    نحل العسل الافريقي

    تعيش هذه الحشرات الاجتماعية في منطقة وسط وجنوب إفريقيا، وهي نوع من أنواع نحل العسل الغربي. لكنها أصغر قليلا من أقربائها الأوروبيين كما أنها تنتج عسلا أقل. لكن لا تدع جسم الحشرة الغامض يخدعك فإن لدغتها أكثر قوة من نحل العسل الغربي. وعلى الرغم من ارتباطهم بالنحل "القاتل" الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم، يركز هؤلاء العمال على مهمة محددة وهي إنتاج العسل الشهي.


مختارات

عالم الحشرات العجيب!

على الرغم من صغر حجمها، إلا أن الحشرات تلعب دورًا كبيرًا في النظام البيئي الضخم والمعقد في إفريقيا. بعضها مفيد، وبعضها خطير، كما أن بعضها رائع وخلاب، وكلها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحياة البرية في إفريقيا. (21.06.2018)  

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